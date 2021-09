La reflexión de Rufián sobre la subida de la luz que se le ha vuelto en contra

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tomaba la decisión de adelantar la modificación de la tarifa regulada que afecta a unos 10 millones de hogares ante el incesante aumento del precio de la electricidad y ha pedido "empatía social" a las compañías eléctricas ante el vaciado de los embalses en las últimas semanas, reconociendo además que este año la factura de la luz se va a disparar en un 25% con respecto al 2020.

Mientras la ministra hablaba de todo ello, los consumidores nos levantamos a diario con el anuncio de un nuevo "máximo histórico" en el precio de la luz. El tristemente famoso megavatio hora ya se ha instalado en nuestras peores pesadillas y no vemos el final del túnel de un aumento constante que, quien más y quien menos, no alcanza a entender. Han sido muchos los políticos que se han pronunciado también sobre ello en las redes sociales, como si la cosa no fuera con ellos.

Uno de los que no ha esquivado el tema ha sido el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, uno de nuestros favoritos en La Jungla. El catalán se ha pronunciado en Twitter sobre los constantes aumentos del precio de la luz, pero lo ha hecho a su manera y arriesgándose a la consecuencia habitual de sus palabras, sean las que sean: un aluvión de zascas patrocinados por sus haters.

"Tu partido es socio"

Así, Rufián se ha dirigido a sus seguidores en la red social para interpelarles diciendo que "no te hablan tanto de los ladrones que entran por el enchufe como de los ladrones que entran por la ventana porque con los primeros no se venden alarmas", señalando directamente a la prensa y destacando dos cuestiones: las puertas giratorias de los políticos y el pico de información sobre las okupaciones en nuestro país.

No te hablan tanto de los ladrones que entran por el enchufe como de los ladrones que entran por la ventana porque con los primeros no se venden alarmas. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 31, 2021

Sin embargo, como ya es habitual en el Twitter de Rufián, sus seguidores más críticos se han ocupado de darle la vuelta a la tortilla y recordarle al de ERC varias cosas. Primero, que su partido es socio del Gobierno "y podría hacer algo más que tuitear" y después que también hay "enchufes" en su contexto más cercano, entre otras cuestiones como estas:

Ojalá tu partido que ES SOCIO del gobierno pudiera hacer algo más que tuitear, don Gabriel, aunque para lo que le pagan, pobriño, bastante hace. — Chino de China (@unchinodechina) August 31, 2021

Atentos Gabrielito, hablando de ladrones. https://t.co/ATXgbgcaGV pic.twitter.com/hX2oHkDda8 — Juanmi 🇪🇸/you’re just another brick in the wall (@La_posesion) September 1, 2021

¿Con los ladrones del enchufe te refieres al Gobierno que se lleva el 70% del botín? 🤔 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) August 31, 2021

Tienes toda la razón, además los ladrones que entráis por enchufe, nos robáis aunque tengamos alarma y solo vendéis periódicos, y cadenas de TV.

Saludos a lazis, podemitas y demás fauna indepe de parte de la banda de 3% https://t.co/SJ9hE4CWBp — Aylahechizera💙💛❤️ (@Isabell53323943) September 1, 2021

Los enchufes...



Los enchufes del 'procés' en teles y embajadas: así funcionan las puertas giratorias 'indepes' https://t.co/MzzIdJgIXj — G_uillotine (@G_uillotine) August 31, 2021

Está bien que un político reconozca que es un ladrón. Aunque sea el cortito de Rufián. https://t.co/2LeIQIjVri — Antonio Vergara (@InotAragrev) September 1, 2021

Otros que entran por el enchufe y con ellos no se venden alarmas se llaman DIPUTADOS pic.twitter.com/caGzYH0Jb6 — Begoña Martín (@mabelsa2000) August 31, 2021

Tampoco hablamos de los ladrones como tú que sin ningún tipo de formación, experiencia, principios y valores viven del erario público, hay muchas formas de robar y ser indigno, tu eres un buen ejemplo https://t.co/GlpKVjfIX0 — Roberto Galera (@RobertoGalera4) August 31, 2021

¿Cómo entraste tú, por oposición...o qué? — willowofwood (@willowofwood_1) August 31, 2021

… atentos todos, que Rufián nos va a hablar de los ladrones que entran por el enchufe. 😂😂😂 https://t.co/XDod10mhyH pic.twitter.com/QSA6Z618rL — Clopp 🇪🇸 (@cloppbox) August 31, 2021

Rufián y sus rufianadas nunca defraudan.

