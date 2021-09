Los zascas a Irene Montero por comparar la opresión de las mujeres afganas con las españolas

-Soy mujer de Afganistán,me prohíben estudiar,trabajar y me amputan manos si me pinto las uñas o pies si me pongo tacones...

-Yo de España,sufro lo mismo que tú hermana 😭 Me voy que me espera la limusina en la puerta de mi chalet.



Este es el nivel de estupidez de Irene Montero.