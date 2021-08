Así es el partido político en el que José Manuel Soto 'quiere militar'

No sería la primera vez que un artista se metiese a político, puesto que Toni Cantó es buena prueba de ello, así que la candidatura de José Manuel Soto a la Alcaldía de Sevilla no suena tan descabellada como podría pintarse aunque él mismo se la haya tomado a pitorreo. El cantante andaluz nunca ha ocultado su afinidad política en las redes sociales, donde defiende unos férreos ideales y ha felicitado, sobre todo, los triunfos del Partido Popular.

Y precisamente es con los populares con quienes han decidido emparejarlo desde las páginas de El Plural en un artículo que han titulado: "El PP andaluz sondea al polémico cantante José Manuel Soto para candidato a la Alcaldía de Sevilla". Explican en su interior que se trata de una plaza importante para el Partido Popular andaluz al tratarse de la capital, por eso estarían planificando ya cómo arrebatársela al socialista Juan Espadas.

Describen un cisma entre Génova y el partido en Andalucía, ganando en las primarias la candidata afín a Casado, Virginia Pérez, con un contundente 61,3% de los votos y anticipan que los populares sevillanos y el presidente nacional impondrán a su candidato para disputar las elecciones locales. En paralelo, los conocidos como el clan de los malagueños habrían entrado en acción, según El Plural, para sondear a José Manuel Soto como cabeza de lista alternativo.

Soto entra al trapo

"A pesar de que las posiciones del cantante se hallan entre el sector más integrista del PP y Vox, y que sus inserciones en redes sociales, entre otras alabando el franquismo y con posturas muy reaccionarias, genera mucha polémica", escriben, las informaciones de otros medios vendrían a dar verosimilitud a esta teoría que coloca a José Manuel Soto en mitad de la tormenta política de los populares.

Podrían, no obstante, haberle preguntando directamente al cantante porque parece más que dispuesto a dar su opinión sobre el tema y, sobre todo, a ser honesto. Con grandes dosis de ironía, Soto ha comentado la noticia en su Twitter, asegurando que "solo aceptaré ser candidato si me llama un partido fascista, racista, homófobo, machista, misógino y antisemita, el Ku Klux Klan o el partido nazi, lo demás no me interesa":

Solo aceptaré ser candidato si me llama un partido fascista, racista, homófobo, machista, misógino y antisemita, el Ku klus kan o el partido nazi, lo demás no me interesa…😂😂 pic.twitter.com/2pI9A1jPjd — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) August 10, 2021

Es evidente que José Manuel Soto está bromeando en su tuit, pero quizás lo de ser candidato tendría que planteárselo en serio a la vista de la buena aceptación que tiene entre sus seguidores:

Sería un digno Alcalde de tan magnífica ciudad, porque lo primero que necesita Sevilla o cualquier localidad, es que su mayor respresentante, la respete y la venere como demuestra infinidad de veces D. José Manuel Soto. — Sandra Marcos (@SandyMarcos) August 10, 2021

En Vox no somos ese partido pero estaremos encantados de contar con usted. — Español reincidente!!🇪🇦✝️💚 (@LorenzoProfesi1) August 10, 2021

Polémico.

Mire que le han llamado cosas, pero lo de polémico es nuevo.

Tal vez no sepan qué significa polémico.

Por cierto, que yo a usted le votaría, porque es usted buena gente. — Quinto Arrio, romano desde chiquitito. (@QuintoArrio5) August 10, 2021

Yo te haría alcalde de Sevilla pero, con VOX !! — Jose del mundo (@mayvasa03) August 10, 2021

Y yo con esa premisa, te votaría. — Ovidio Medrano (@ElCapi97) August 10, 2021

Un Alcalde debe, primero que nada, amar la tierra o la ciudad que representa. Y ese básico requisito le cumple Vd. con creces. — Sandra Marcos (@SandyMarcos) August 10, 2021

Cuenta con mi voto....bueno, los verdaderos fascistas no votamos, damos golpes de estado y desayunamos niños chicos. Lo siento — El Jarote 🇪🇦💚 (@EJarote) August 11, 2021

Para mi es el típico sevillita que consigue caerle bien a uno de Cádiz. Alguien así podría ser presidente de lo que se le ponga. — ER π SHA (@al_likindoy) August 11, 2021

Avisa, yo te voto ✌🏻 — Ana CarrAgal (@petiscogalego) August 11, 2021

Eso sí, le recomendamos desde La Jungla que haga las cosas en tiempo y forma para que después no se quede a las puertas como le ocurrió a Cantó, porque Oficinas del Español no hay para todos.

Sigue los temas que te interesan