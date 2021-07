Rockefeller ya sabía lo de José Luis Moreno: su acusación premonitoria en televisión

Esta última semana la actualidad ha tenido un protagonista indiscutible: José Luis Moreno. Al productor lo detuvieron el martes en el marco de la operación Titella como presunto cabecilla de una organización dedicada al blanqueo de capitales de más de 700 sociedades mercantiles con las que se sospecha que podrían haberse defraudado 50 millones de euros. El productor y ventrílocuo ha terminado por pagar la fianza y regresar a su hogar a la espera de que concluya la investigación.

No obstante, estos días la hemeroteca ha echado humo para encontrar algún detalle del pasado de José Luis Moreno en el que se asomasen las sospechas más allá de su interpretación de un mafioso en Torrente, y algunos deslices del productor han vuelto a salir a la luz. Primeramente, el momento en el que la actriz Yolanda Ramos le sacó los colores en directo recordándole que le debía 25.000 pesestas desde hacía años. Después, lo que ha triunfado son los vídeos de Rockefeller leyéndole la cartilla.

Recordemos que Rockefeller es una de las marionetas con las que Moreno realizaba sus números cómicos en televisión, un cuervo con chaqué, malas pulgas y voz aguardentosa difícil de olvidar. De hecho, algunos se han lanzado a repasar las actuaciones del dúo en busca de alguna frase polémica y han encontrado oro en forma de un par de vídeos del programa Noche espectacular, que se emitió entre 1993 y 1994 como preludio al Noche de fiesta que vendría después.

"No me da un puto duro"

Ha sido el analista de redes sociales, Julián Macías Tovar, quién ha descubierto este par de sketches premonitorios y los ha compartido en Twitter. En el primero de ellos Moreno le pregunta al pájaro si sabe "que han descubierto por qué tengo yo éxito" y Rockefeller, ni corto ni perezoso, le espeta que sí lo sabe, que es por "robar más de 100.000 millones, embaucar a la gente inocente sacándole sus ahorros, ser traficante de armas o de drogas y, si te he visto, no me acuerdo".

Moreno le planta cara a su compañero de escenario, apela a que la justicia se encarga de la gente que hace esas cosas "y terminan donde terminan" y todo se soluciona porque "cuando hay un desfalco llega el Estado y paga". "Sí, con el dinero de los contribuyentes", recrimina Rockefeller, al que el ventrílocuo corta para decirle que no ha cotizado en su vida: "Porque no me da un puto duro, desgraciado, negrero, empresario, chorizo".

Esto simplemente es brutal.

Lo único que tiene que hacer la fiscalía para destapar todos los delitos de José Luis Moreno es ver sus confesiones durante los últimos 30 años a través de su muñeco Rockefeller.

"Usted defrauda a Hacienda"

En el siguiente de los vídeos que se han popularizado, es Rockefeller el que empieza preguntando a Moreno si "¿se ha enterado de que está abierta la veda de corruptos, chorizos, cabestros y empresarios como usted?". "Yo no tengo nada que ver con esa gente", replica el productor al tiempo que la marioneta insiste: "De momento... Todavía está usted suelto. Pero no se preocupe que no le voy a delatar jamás, solamente bajo tortura o si me ofrecieran muchos millones de pesetas".

"¿A mí? Pero si estoy limpio de polvo y paja", responde Moreno. "Tiene usted más trampas que el Real Madrid. Usted lleva defraudando a Hacienda, a mí, a los trabajadores y a todo el mundo desde que nació. No le hacen hijo putativo del Ayuntamiento de milagro", reitera el cuervo mientras el otro se defiende asegurando que "soy un ciudadano ejemplar y tengo un expediente absolutamente blanco". "Es verdad, lo único que tiene negro es el dinero", le espeta:

🎬 Lo de José Luis Moreno lleva denunciándolo su muñeco Rockefeller hace décadas.

Por si alguien tuviese dudas o fuese miope, conviene recordar que Rockefeller habla por boca del propio Moreno, con lo que podríamos estar ante una maniobra digna del guionista más retorcido de la historia.