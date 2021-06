Las burlas de mal gusto al cantante Ismael Serrano por su proyecto para mejorar la sanidad

- Ahora si no quiere aguantar más el dolor siempre le queda la solución de la eutanasia.

- No hay nada que hacer?

- No .

- Es igual prefiero aguantar y seguir vivo.

- Bien ,le pondremos música de Ismael Serrano para que se relaje.

- No ,deje, mejor la eutanasia. pic.twitter.com/UYUMhmichC