Los mensajes del José Manuel Soto más indignado arremeten contra los indultos del procés

José Manuel Soto no gana para disgustos con este Gobierno y su cuenta de Twitter echa humo desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en Bruselas el indulto de los presos del procés apelando a "valores constitucionales" como "la concordia, el diálogo, el entendimiento y la superación de la crisis" en Cataluña. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se han opuesto, pero sus informes no son vinculantes.

No obstante, todavía no se sabe la fecha en la que decidirá el Gobierno sobre los indultos y si tendrán condiciones o no. De hecho, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL han asegurado que el equipo de Sánchez estudia actualmente una fórmula para que Oriol Junqueras y el resto de encausados no puedan ejercer en cargos políticos. El Consejo de Ministros daría, por lo tanto, la libertad a los nueve, pero mantendría su inhabilitación absoluta.

La decisión, que para muchos supone un disparo al pie del propio Sánchez al que le auguran por ello un próximo fracaso electoral, ha supuesto la enésima contradicción del socialista y sus enemigos se han encargado de recordárselo. El propio Soto empezaba su retahíla de tuits compartiendo uno del popular Toni Cantó en el que éste tiraba de hemeroteca para mostrar que en 2019 el presidente se desmarcaba de los independentistas.

La indignación de Soto

El cantante andaluz seguiría poco después desahogándose en la red social y, esta vez, lanzando una irónica profecía que nosotros recogemos y archivamos para ver si acaba siendo verdad. Según Soto, los indultos se darán en la época estival aprovechando que el país (bueno, los afortunados del país, para ser más exactos) se van de vacaciones:

Los indultos serán en verano, aprovechando q la gente está de vacaciones y sin ganas de bronca, hay q tomárselo con naturalidad, total solo intentaron romper España, no es para tanto... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 24, 2021

Siguiendo con sus referentes, Soto ha compartido también esta opinión de Vicente Vallés en la que el periodista, como es de costumbre, cargaba contra Sánchez. Decía el de Antena 3 que el presidente había apelado a no quedarse con "la venganza y la revancha" hasta en cuatro ocasiones, dejando en evidencia que los argumentos a favor del indulto se antojaban un poco escasos y cuestionaban las decisiones judiciales:

Y es que Pedro Sánchez ha pedido al Partido Popular que deje de lado "la revancha y la venganza" para lograr su apoyo, poniendo como ejemplo lo que él mismo hizo para respaldar a Mariano Rajoy cuando planteó la aplicación del artículo 155 que suspendió la autonomía de Cataluña en 2017. Según Soto, el presidente es "un peligro para la democracia":

Un presidente q llama venganza y revancha a una sentencia del #TribunalSupremo es un peligro para la democracia — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 26, 2021

No obstante, Soto no solo tenía estopa para repartirle a Sánchez, sino también a sus ministros, como es el caso de José Luis Ábalos:

La opinión de los magistrados del #TribunalSupremo al lado de la de @sanchezcastejon o @abalosmeco es insignificante pic.twitter.com/DefmgyZWew — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 26, 2021

Seguía el cantante dándole vueltas al asunto, alimentándose con su propia indignación, y buscando más motivos (como si los necesitase) para seguir criticando al Ejecutivo:

Asco de Sánchez y sus palmeros... pic.twitter.com/MURJFYD826 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 26, 2021

Afirma Soto que Pedro Sánchez es un presidente que "menosprecia la opinión unánime del Tribunal Supremo" y que lo hace con el único objetivo de "mantenerse en el poder":

España no merece un presidente q menosprecie la opinión unánime del #TribunalSupremo en un tema tan grave, con el único objetivo de mantenerse en el poder.#NoALosIndultos — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 26, 2021

Por último, al menos hasta la fecha, José Manuel Soto ha llegado al culmen de la indignación con las palabras del responsable de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, que ha terminado diciendo que "el tiempo de los jueces ha terminado":

Q un partido q está en el #GobiernoDeEspaña diga q los jueces son parte del problema es una barbaridad, pero son tantas barbaridades ya q se pierde la cuenta...pic.twitter.com/uhTTn76MDP — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 27, 2021

Esperemos que su apocalíptica frase no sea literal porque si nos tienen que juzgar los políticos podemos ir preparándonos para lo peor.