Lluvia de zascas a Pablo Echenique tras recomendar el "histórico" discurso de Pablo Iglesias

A estas alturas ya habrán visto, al menos, un fragmento del vídeo con el que Pablo Iglesias trasladaba la jugada maestra encaminada a recuperar espacio político enfrentándose a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Asamblea de Madrid. Ocho minutos y veinte segundos que en Podemos han titulado dando por hecho que el líder va a ser el candidato, aunque él mismo saque a colación el paripé de la consulta con las bases.

"Pablo Iglesias candidato para presidir la Comunidad de Madrid", se titula el vídeo, puede que fruto de un desliz o de un acto totalmente deliberado. Sea como fuere, las imágenes del que hasta ahora había sido vicepresidente han sido las más reproducidas desde que la noticia irrumpía con fuerza el pasado lunes. Camisa blanca, pendientes de coco, moño. El outfit que tanto desprecian sus enemigos escogido también para dar la campanada.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha compartido también el ya famoso vídeo de su jefe. Así, en su cuenta de Twitter, ha invitado a sus seguidores a que lo viesen entero porque confirma "que no hay líderes como Pablo Iglesias". Por si ese fuera un argumento con poco peso, ha añadido que es "un pedacito de la historia de nuestro país" y, para rematar, ha incidido en que al terminar de verlo "a lo mejor sienten, como yo, que podemos echar a Ayuso y ganar Madrid":

Véanlo entero y, al acabar de verlo, a lo mejor sienten como yo que podemos echar a Ayuso y ganar Madrid. https://t.co/1ioumyFHOs — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 15, 2021

Hasta el más ingenuo del lugar se ha dado cuenta de que Echenique, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en el puching ball de Podemos y su cuenta de Twitter, por extensión, en un auténtico paraíso para los críticos deseosos de asestarle el zasca más aplaudido. En esta ocasión ese honor ha ido a parar para Chino de China, un tuitero experto en dejar en evidencia a la izquierda española en la red social.

A Echenique le ha contestado con un vídeo que "también hay que ver entero". En él, se mezclan las recordadas imágenes de la entrevista de Ana Rosa a Pablo Iglesias en septiembre de 2015 mientras corrían por Vallecas y él decía que no se iría nunca del barrio porque "me parece más peligroso el aislar a alguien porque entonces no se sabe lo que pasa fuera", y las de su casa en Galapagar:

Este vídeo también hay que verlo entero...https://t.co/7dZMMWSbYu — Chino de China (@unchinodechina) March 15, 2021

El zasca antológico de Chino de China, no obstante, no ha sido el único. De hecho, decenas de tuiteros se han sumado a las réplicas audaces al tuit de Echenique con contestaciones como estas:

¿Pero este hombre no se encargaba de las residencias de ancianos y de la agenda 2030? ¿Eso ya no es importante? ¿O es un aparta Isa que ya me encargo yo? — gordo_abron (@gordo_abron) March 15, 2021

No lo puedo ver ahora, ya que tengo pendientes las 50 series que me habéis recomendado, estoy con ellas!!! — Francisco de QuéVeo! (@RaraAvi03977756) March 15, 2021

Pablo , lo eh intentado te lo juro !

Pero no eh podido , al minuto 2 me he cansado de escuchar mentiras , este tio en PINOCHO , pero en lugar de crecerle la nariz le crece la coleta !! — Pata de polp-Mp (@PataPolp) March 15, 2021

Este también le tienes que ver entero. pic.twitter.com/2e9H5O9hli — 🌑Carlitos 🌑 (@carlosrhcig) March 16, 2021

Ya lo he visto, usando un despacho oficial del gobierno para otros fines. Se pasa la ley electoral por el forro. Empieza bien la campaña cuando lo primero que queria es que no hubiera elecciones — Según se mire 🐎🏹 (@segun_se_mira) March 15, 2021

Si, no tengo otra cosa que hacer que ingerir una píldora de 8 minutos de comunismo. — Paco González 🇪🇸🇪🇺🇻🇪🇨🇺 (@Paco_Glez_) March 15, 2021

Vaya, veo que se acabó lo de "representante de las ideas de gran parte de la población", por fin le llamamos "líder" sin trapujos.



Menos mal que era una revolución (ja!) del pueblo y sin personalísimos. El espíritu del 15M, si señor. — Carles Artés (@Carles_Artes) March 15, 2021

¡Que malo eres, de verdad!

¡Mira que pedir esa vaina, Y HASTA TRES VECES en el mismo trino!



(No se, suena bastante igualito a ruego desesperado) — President Lalaland 🇪🇸🇮🇨🇻🇪 (@PuigdeBolt) March 15, 2021

Lo acabo de poner en la lista de reproducción. Después de las 63726252782537272 cosas más interesantes e importantes que tengo por hacer. — Miguel Lamberto (@Miguelibrius) March 15, 2021

Seguramente, después dirá que la (ultra)derecha tuitera se ha puesto un pelín nerviosa con la candidatura de Pablo Iglesias y que por eso están tan obsesionados con convertir todo lo que escribe en una lluvia de zascas.