"Cuando te llaman fascista, lo estás haciendo bien": la frase de Ayuso que ha dinamitado la Red

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha provocado estupor en el programa de Ana Rosa Quintana al afear los "insultos" que ha recibido por parte de la izquierda desde la última campaña electoral de 2019. Al respecto, ha comentado: "Cuando te llaman fascista sabes que lo están haciendo bien".

La soprendente afirmación ha provocado un incómodo intercambio con la presentadora, a la que Ayuso ha preguntado si a ella también la califican de "fascista". "Todos los días", ha contestado Quintana, a lo que la presidenta de la CAM ha remachado: "Entonces es que estás en el lado correcto de la historia".

No ha sido el único momento polémico que deja la entrevista. "Me da igual que Aguado esté indignado. Más indignada estoy yo. Nos hemos llevado mal siempre, lo sabe todo el mundo", ha afirmado sobre su ya expresidente. Ha explicado que desde que desde que gobiernan juntos -agosto de 2019- "no empezaron bien las cosas. "Me montaron una comisión de investigación sobre mi padre con Vox. Y eso, viniendo de mi socio".

“Cuando te llaman fascista es que estás haciendo las cosas bien. Estás en el lado bueno”pic.twitter.com/Ap5435fsbz — Josué Coello (@josue_coello) March 15, 2021

Ayuso ha afirmado que no quiere "poder" si no puede "ejercerlo", pero que en su Gobierno quiere "a los mejores" que también pueden estar en Ciudadanos. Ha añadido que presentará el mismo programa electoral que en 2019, pero marcando en él lo que ya ha realizado, y que si logra formar Ejecutivo con una "mayoría amplia" en él quiere "a los mejores".



Ha señalado que quiere una lista sobre todo del PP porque "son los que nunca han fallado" y porque ahora "empezar a quitar gente por otra y por estrategia, me parece que nos lleva otra vez al problema, al principio". Después, "si hay gente que es buena", ha indicado que está obligada a tantearlos, y ha asegurado que "no ha roto" con buenos gestores de Ciudadanos, y no descarta "más adelante" seguir con "algunos de ellos".



Díaz Ayuso ha indicado que algunos miembros de Ciudadanos le han propuesto "unirse", pero que eso hay que "estudiarlo bien" porque "precisamente ahí viene el problema de coger mimbre de todas partes". "Hay miembros de Ciudadanos que algunos me han gustado cómo han trabajado", ha afirmado Ayuso, pero eso se lo plantea para "después de las elecciones".





