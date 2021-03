El zasca de 'La Resistencia' a Iker Jiménez por intentar dejar en evidencia a Fernando Simón

Iker Jiménez ha ido a por lana y ha salido trasquilado. El periodista ha aprovechado su programa Horizonte, en Cuatro, para cargar tintas contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Esta vez sus críticas no iban dirigidas a su gestión del coronavirus, sino a su próxima aparición el próximo domingo en el programa de La Sexta que conduce Jordi Évole.

Lo de Évole ha logrado entrevistar a Simón después de haber hecho lo propio en las últimas semanas con José María Aznar e Ibai Llanos, pero a Jiménez le ha indignado muchísimo que el epidemiólogo no lo haya elegido a él para salir en prime time. Bien es cierto que no sería la primera vez, puesto que todos recordamos su polémica aparición en el espacio de Jesús Calleja por la que recibió miles de críticas.

"Creo que son ocho peticiones para una entrevista con Simón", criticó Iker Jiménez, dirigiéndose al científico para decirle que "yo le voy a tratar con el máximo respeto que usted merece, pero me encantaría, viendo que usted va a los medios. No tengo absolutamente nada en su contra y su respuesta siempre acaba en no", ha lamentado. Dicho esto, su denuncia no se limitó al programa, sino que tuvo continuidad en las redes sociales:

#Horizonte ya ha realizado 8 invitaciones al Dr. Fernando Simón. De momento todas rechazadas. pic.twitter.com/MtTJbqfIIf — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 10, 2021

Quizás no recuerde Iker Jiménez que en pleno auge del negacionismo en nuestro país tuvo la brillante idea de invitar a la científica china que aseguraba que el virus había sido desarrollado en un laboratorio, un extremo que puede que no le haya parecido nada bien al epidemiólogo. De todas formas, el presentador de Horizonte lo que no se imaginaba era que su tuit iba a tener una réplica del todo inesperada.

Desde el programa La Resistencia entraban al trapo contra él citando su tuit y asegurando que precisamente ocho han sido "las mismas [peticiones de entrevista] que te hemos realizado a ti", una acusación que no sabemos si forma parte de los habituales retos que lanza el espacio presentado por David Broncano en redes o si es que de verdad Ikér Jiménez se está haciendo tanto de rogar:

Las mismas que te hemos realizado a ti 😶 https://t.co/IOdYl3krx5 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 11, 2021

Sea como fuere, lo que sí ha quedado claro es que los tuiteros se han inclinado más del lado de La Resistencia y Fernando Simón que del de Iker:

Fernando Simón lleva respondiendo preguntas en ruedas de prensa un año entero, no sé qué se piensan que pueden preguntar estos(los de la nave del misterio) para invitarle a un programa de entrenamiento — Lobo Rojo🔻 (@Lobo_Rojo) March 11, 2021

siendo un programa de humor la resistencia es un programa mas serio que cuarto milenio — zonabroka (@zonabroka13121) March 11, 2021

Ese zasca se ha oído en el más allá. — aitortemea (@aitortemea) March 11, 2021

Zasca, en toda la boca! — Esther Pizarro 🌍💚🎙️📻 📚 (@EstherPizarro) March 11, 2021

y sin anestesia... — Juan ⚽ (@juan_m_80) March 12, 2021

Vaya zasca al cazador de Fachas — TAKEOVER (@LoneWolfShelby_) March 11, 2021

¿Irá antes Jiménez a La Resistencia o Simón a Horizonte? El tiempo lo dirá.