Lluvia de zascas a Alberto Garzón por su "crítica feminista" al 'caso Corinna'

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, le está cogiendo el gusto a eso de dejarse caer por La Jungla. Si la pasada semana copaba los titulares por su ya famosa patada al diccionario, en esta ocasión el motivo de su visita son los zascas que ha ido cosechando después de un tuit donde deslizaba que Corinna estaba siendo discriminada y perjudicada de cara a la opinión pública por el mero hecho de ser mujer.

No sabemos si Garzón ha querido lanzar su polémica reflexión ahora por la proximidad del 8M o porque simplemente, de vez en cuando, tiene que ganarse el puesto de aliado el feminismo; pero lo cierto es que su tuit ha cobrado especial relevancia alejándose del objetivo con el que el ministro lo había compartido: denunciar el "machismo cortesano" de los medios de comunicación y la opinión pública.

Garzón critica que se le haya llamado "caso Corinna" y no "caso Juan Carlos de Borbón" o "caso Borbón", responsabilizando a esta estrategia en la que se le ha señalado a ella y no a él de que "la versión oficial sea que 'la culpa de todo la tiene Corinna'", y analizando que este es un caso más en el que se alude a "la mujer como excéntrica y malvada" y al hombre "como bueno pero engañado":

Se le ha llamado «caso Corinna» para no llamarle «caso Juan Carlos de Borbón» o «caso Borbón». No es extraño que ahora la versión oficial sea que «la culpa de todo la tiene Corinna»: la mujer como excéntrica y malvada, el hombre como bueno pero engañado. Machismo cortesano. — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) February 28, 2021

Esta vez sin cometer ninguna falta de ortografía, como le han recordado en varias de las respuestas a su tuit, lo que ha suscitado revuelo ahora es el contenido del mensaje del ministro. Y es que bajo la loable intención de enfocar el tratamiento mediático de la figura de Corinna desde la perspectiva de género, ha terminado poniendo en evidencia al líder de su partido por el denominado "caso Dina".

El efecto bumerán del tuit de Garzón salpicando a Pablo Iglesias ha logrado su máximo esplendor con este zasca monumental que miles de tuiteros han aplaudido:

Se le ha llamado «caso Dina» para no llamarle «caso Pablo Manuel Iglesias» o «caso Iglesias». No es extraño que ahora la versión oficial sea que «la culpa de todo la tiene Dina»: la mujer como excéntrica y malvada, el hombre como bueno pero engañado. Machismo podemita. — 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻 (@Virabhadra_1) February 28, 2021

No obstante, no ha sido el único que le ha recordado a Garzón que quizás su reflexión no es lo más importante en este momento y que, de serlo, primero habría que barrer en casa antes de salir a dar lecciones a los de fuera:

Ayer casi queman vivos a dos policías en Barcelona, pero lo importante para el ministro proponido es lo que dice Corinna... pic.twitter.com/XXqSMVLui2 — Diego de Torres (@bechoch) February 28, 2021

¿Y por qué no has "proponido" que al "caso Dina" se le llame "caso Iglesias"? ¿Machismo cortesano? — Anna Cristina (@annacristi66) February 28, 2021

El caso "Dina" debería llamarse caso "Iglesias".

El caso "Delcy", debería llamarse caso "Abalos" y

El caso de las "niñas prostituidas en Baleares", debería ser el caso del "Gobierno Social comunista balear".

Espero tu retuit. — 🖤Ydigoyo🖤 (@Ydigoyo10) February 28, 2021

Aprende Garzón, un hombre que se viste por los pies. Y de izquierdas. pic.twitter.com/q507dlKmqg — Gracia Muñoz Aguirre🌎😢 (@gramuag21) February 28, 2021

Lo dirás también por el caso "Dina", ¿no? — Fran Gómez 🖤🇪🇦 (@Nanchinho) February 28, 2021

A quién están investigando en Suiza?

A Corinna.

"Caso Corinna"

A quien están investigando por la "Caja de Solidaridad"?

A Unidas Podemos.

"Caso Caja B Podemos"



Anda, acuéstate otro rato que has madrugado mucho para poner el tuit, Zángano. — La Tita Paca (@Es_Pamatarse) February 28, 2021

¿Para cuándo el caso de la niñera bien pagá? 😁 pic.twitter.com/NqE4WIYK96 — Lahierbaamarga (@hierbaamarga) February 28, 2021

Yo no sé si es que les gusta que les humillen, o que son ajenos a la realidad, pero cada vez que intentan mencionar algo, la gente les va recordando sus "despistes". No hay nada peor que abrir la boca cuando eres de los que más tienes que callar. Ministro de los proponidos. pic.twitter.com/DTqTs8b23J — David (@Dsagunt) February 28, 2021

La verdad es que no parece que Twitter esté siendo el lugar favorito de Alberto Garzón en este momento.