El tuit sobre Vox que Pilar Rahola ha tenido que borrar y que enfada incluso a sus seguidores

Los graves altercados que se produjeron el pasado sábado en Vic (Barcelona), donde un grupo de radicales independentistas reventó el acto electoral que Vox tenía programado para las cinco de la tarde, han conseguido dar un impulso a la formación de ultraderecha. Los vehículos en los que tuvieron que irse del lugar el candidato a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, y el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, fueron atacados con piedras.

La violencia dejó un reguero de enfrentamientos con los Mossos que protegían el acto y emergencias ha tenido que atender a 12 personas, una de ellas teniendo que ser trasladada a un hospital. No obstante, ha habido muchas personas que, lejos de condenar los actos, los han aplaudido, como Pilar Rahola, al menos por unos minutos, el tiempo que mantuvo publicado un desafortunado tuit mostrándose "orgullosa".

La periodista y tertuliana compartió el vídeo de los altercados en su cuenta de Twitter horas más tarde de que se produjeran, apreciando que se trataba de "la huida de Vox de Vic esta tarde" y añadiendo que estaba "orgullosa de un pueblo que no quiere a la extrema derecha". Tan solo unos minutos después de haberlo publicado, Rahola lo eliminaba sin poder evitar que la captura corriese como la pólvora:

Se trata esta de la única captura de pantalla que hemos encontrado. Todas las que se multiplicaron por la red social nacen a partir de esta, que cazó el tuit a los 8 minutos de haberse publicado y con 162 reproducciones en el vídeo adjunto. Sin embargo, este pantallazo ha sido suficiente para poner a Rahola contra las cuerdas con críticas como estas que han durado todo el fin de semana:

Fascista miserable. Y cobarde por borrarlo. pic.twitter.com/onMtlnS0Wg — Carla Toscano (@eledhmel) February 6, 2021

El tuit de Rahola es un capítulo más de incitación a la violencia desde el establishment catalán. A ver si nos vamos a creer que los que han agredido a los de Vox han aparecido ahora por generación espontánea. — Pastrana (@JosPastr) February 6, 2021

¿Ha suspendido ya Twitter la cuenta de Pilar Rahola? — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) February 7, 2021

Pilar Rahola incitando al odio y a la violencia en las redes . Dira que es libertad de expresión . Si yo la llamo NAZIONALISTA dira que la injurio . — Íñigo Triana (@InigoTriana) February 7, 2021

La Rahola, demócrata los días impares.

Hoy no tocaba. pic.twitter.com/d8daZyh3Kg — 💙Drakhan💚 Freedom is not free. (@elmancodeBacoor) February 6, 2021

Pilar Rahola es una miserable, da igual cuando leas esto. — Patricia (@PatriciaAG0) February 7, 2021

Las 10 de la mañana y @TwitterEspana sigue sin cerrar la cuenta de Pilar Rahola, pero verás lo poco que tarda en cerrarme la mía. pic.twitter.com/ZJPxqBdwu9 — Agnes Bipolar 🇺🇲 (@PajaroChica) February 7, 2021

Hasta que cierren la columna de Pilar Rahola #BoicotLaVanguardia — Joseph Andrews (@KhommonNoise) February 7, 2021

Me voy a ahorrar los comentarios sobre este tweet de Pilar Rahola.



El odio es una de las enfermedades más peligrosas del mundo. pic.twitter.com/dzUgFa4ihE — Yoli ⚘🦋 (@Yoli733) February 6, 2021

“Y en Vic llovieron piedras antifascistas enviadas por el todopoderoso Puigdemont para expulsar a la extrema derecha”.



(Rahola 1O, 155) pic.twitter.com/ZGBndc81AF — Pier No Doy Una (@piernodoyuna15) February 7, 2021

Cuestionamiento 'indepe'

Lo cierto es que Rahola está más que acostumbrada a las críticas y así lo ha reconocido: "Me suele pasar. Lo mejor es que todos me envían grandes insultos creyendo que me afectan". De hecho, para demostrarlo ha tenido incluso el humor de retuitear algunas de ellas que le parecían "entrañables":

Aquest em sembla entrenyable. https://t.co/2NqLM8VNk6 — Pilar Rahola (@RaholaOficial) February 7, 2021

Lo que quizás no había previsto es que su marcha atrás tuitera sería cuestionada por los suyos, que le preguntaban por qué lo había borrado. Ella explicaba que "al principio he colgado el tuit porque creía que había habido una manifestación contra la extrema derecha; pero cuando he sabido que había habido violencia, lo he sacado inmediatamente porque la violencia me repugna. No quiero a la extrema derecha, pero tampoco quiero violencia de ningún tipo".

Su argumento no ha convencido a su público, que le ha echado en cara que "al fascismo se le combate", pidiendo que no lo blanquee y que están "hartos de vuestros discursitos":

digues a la gent de mauthausen, que amb el lliri els treuràs. Al feixisme se'l combat. No blanquejem coses que haurien de base ser prohibides. — Pancho rodriguez (@Kvalls_Pancho) February 6, 2021

Al feixisme se’l combat! Estem fartes dels vostres discursets. — Jordi Vallbona Ylla-Català (@jordivallcat) February 6, 2021

Això no és violència, és autodefenses

Ara ja estan blanquejats, per PP, PSOE i medis de comunicació, s'ha de fer desaparéixer dels nostres carrers — Panxo (@XPanxosegura) February 6, 2021

De hecho, ha hecho fruncir el ceño al espectro antifascista hasta tal punto que la periodista tuvo que seguir dando explicaciones tiempo después, defendiendo que había subido el vídeo sin haberlo visto primero. Un extremo, cuando menos, poco aconsejable cuando se pretende ejercer el periodismo:

1r. El tuit lo borré inmediatamente cuando vi q no era una mani de protesta, sino violenta. Y lo hice mucho antes de la jauría de insultos.

2n Me repugna la violencia desde siempre

3. Creo q hay q protestar contra la extrema derecha, pero no nunca con violencia

Feliz día. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) February 7, 2021

Deseemos que la próxima vez Rahola se fije mejor antes de dar difusión y aplausos a los episodios violentos.