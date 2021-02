La confesión de Samantha Hudson sobre el consumismo que representa a los jóvenes

La artista e influencer Samatha Hudson ha participado en Gen Playz, uno de los formatos con más éxito del canal online creado por Televisión Española para los jóvenes, y ha puesto encima de la mesa una reflexión sobre la forma de gestionar los problemas con la que se han sentido identificadas muchísimas personas en las redes sociales y que explicaría también, en parte, por qué estas generaciones tienen esa tendencia al consumismo.

El programa planetaba varias cuestiones como que cada vez es más fácil comprar desde que ha llegado internet, que ahora el dinero se gasta de otra forma totalmente distinta; pero ¿es o no compatible con tener un consumo responsable siendo un "comprador consciente"?, se preguntan. Además de la propia Hudson, en la mesa de debate está la psicóloga Alba Palazón, el diseñador Selena Winters, el activista anti publicidad de la plataforma Xero Automobile Publicity, Anónimo García, y la especialista en comunicación para marcas, Patricia Reina.

En el fragmento de la intervención de Hudson que se ha hecho viral en Twitter, esta reflexiona en voz alta: "Estoy súper precaria, trabajando 40 horas y no tengo ni un minuto libre. Me carcome el dolor por dentro, estoy como con millones de problemas que no puedo gestionar porque estoy ahogada en el trabajo, no tengo tiempo de nada", empieza, poniendo a la audiencia en un contexto demasiado familiar para una gran mayoría de jóvenes.

El pimentero eléctrico

Continúa confesando que "y como no sabes gestionar todas esas cosas, dices: 'Pues voy a buscarme un problema exterior, con una fácil solución, para volver a sentir que tengo el control y las riendas de mi vida'. Y dices: 'No sé gestionar mi vida, ni mis emociones, ni que esté explotada en el trabajo... Bueno, pero como me hace falta un pimentero eléctrico me compro un pimentero eléctrico y ya tengo un problema más solucionado en mi vida'. Pero es mentira, ese problema, en realidad, nunca ha estado ahí".

exactamente yo cuando me compré un reposa cuchara de cerámica 🙃 pic.twitter.com/bFYq1jOgHD — 👁👄👁 (@Hij0delavirgen) February 3, 2021

La franqueza con la que habla Hudson y su experiencia, con la que se han identificado muchas personas, han conseguido arrancar el aplauso unánime de Twitter:

Tiene una capacidad brutal para hacer un análisis profundísimo (y muy duro a veces) pero bajarlo a lo terrenal de un golpetazo. Es increíble. — Kortvex (@kortvex) February 3, 2021

Me encanta cómo articula lo que muchas estamos en casa rumiando. Y los looks ya pues... — Laura Caso (@L_Caso) February 3, 2021

Samantha Hudson se define a sí misma como "la Miranda Makaroff de los pobres". Es artista disciplinar e influencer, nacida en León pero criada en Mallorca. Saltó a la fama gracias al videoclip Maricón que realizó con 15 años para una asignatura de Cultura Audiovisual. Cuenta con decenas de miles de seguidores en las redes sociales y actualmente publica también un podcast con Jordi Cruz, el presentador conocido por conducir el icónico programa de manualidades 'Art Attack'.