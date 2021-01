El nuevo zasca de Vicente Vallés al Gobierno a cuenta del IVA de la luz

El año nuevo parece que a Vicente Vallés no lo va a alejar de su aplaudida posición de azote mediático del Gobierno. En esta ocasión, el periodista ha cargado contra su gestión por el IVA de la luz. La drástica subida del precio de la electricidad de hasta un 30% con la borrasca Filomena helando al país ha sido la gota que ha colmado el vaso de una ciudadanía confusa y cabreada, que tira de hemeroteca para ver lo que decían Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando era Rajoy quien presidía España.

El Ministerio de Hacienda ha salido de nuevo a procurar sacarle las castañas del fuego a Sánchez, justificando que no estaba en su mano disminuir los precios puesto que Bruselas no permitía la reducción del IVA de la luz; pero a Vallés el argumento no le convenció y ha demostrado que la Comisión Europea no se opone a tal cosa. "Esto ha abierto un debate sobre si el Gobierno debería bajar el IVA de la electricidad para abaratar el precio a los consumidores. Es un debate idéntico al que se produjo hace un par de meses con el precio de las mascarillas", empezó.

Recordó Valles que la ministra, en un primer momento, esgrimió el mismo argumento de que la Unión Europea no lo permitía; pero "se demostró que no ponía ninguna pega para bajar el IVA de las mascarillas, como ya habían hecho Italia o Portugal, y el Gobierno español se vio obligado a bajar el impuesto". Antena 3 Noticias, anunció el periodista, ha consultado ahora esa nueva justificación de María Jesús Montero ante las autoridades europeas y "no hay nada que impida al Gobierno español bajar el IVA de la luz", como también ha explicado EL ESPAÑOL en este otro artículo.

Un repaso completo

Vallés mostró el documento de la directiva de la Unión Europea sobre el IVA que les habría enviado Bruselas. "Data del año 2006, no es de ahora. En su artículo 102, dice textualmente que 'los estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, electricidad y calefacción-urbana, siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia', esto dice la directiva", sentenció.

Por si no había sido lo bastante contundente, Vallés continuó el bochorno hacia el Gobierno comparando el IVA español del 21% en la electricidad con el de otros países de nuestro entorno, que es más bajo como el de Portugal o Italia. Además, para finalizar ha tirado de hemeroteca para terminar de dejar en ridículo al Ejecutivo, tal y como muestra este vídeo que se ha hecho viral:

Esto de Vicente Vallés sobre el IVA de la luz y lo que decía PSOE-Podemos antes de gobernar.



Hay que verlo: pic.twitter.com/KF6OHPvKus — Hugo Manchón (@hugomanchon) January 13, 2021

El nombre de Vicente Vallés ha pasado varias horas en las tendencias de Twitter recibiendo elogios como estos:

Periodismo en mayúsculas, que pocos profesionales quedan en este sector, y sin duda, el señor Vicente Vallés deberia de ser el ejemplo a seguir por sus compañeros de profesión. — @virgulilla (@virgulilla2) January 13, 2021

Vicente Vallés desmontó a los desahogados socialistas y comunistas con una sola llamada a Bruselas.

No bajan la luz porque lo único que les interesa es recaudar.

Muchos chiringuitos que mantener.

😞😞🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/neVoyK3hzS — Manufer (@Manufer222) January 14, 2021

👏👏 Bravo por V.Vallés, eso si es una buena actuación periodística informar verazmente. Sacando lo colores a éste gbno infame. — Asuncionmaria999 (@Asuncionmaria91) January 13, 2021

1 La ministra Montero declara que la UE prohíbe reducir el IVA de la luz.

2 Vicente Vallés publica un documento de la UE que desmiente el punto 1.

3 La ministra acusa el PP de difundir bulos: ella dice que nunca dijo lo de la UE, cuando hay videos que la desmienten.

Socialismo. — 4% (@3porciento_3) January 13, 2021