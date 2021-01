El aplaudido zasca de Vicente Vallés a Pablo Iglesias a cuenta de su 'república'

El periodista Vicente Vallés ha sido uno de los descubrimientos de este 2020. No es que su carrera al frente de los informativos no fuese reconocida, pero estos últimos meses se ha ido labrando una voz propia que lo han puesto en el centro de la diana para bien y para mal. Para unos, el presentador de Antena 3 Noticias es uno de los pocos "valientes" que se atreve a juzgar al Gobierno y, para otros, no es más que un "facha".

Vallés, ajeno a las polémicas que nunca ha alimentado fuera de su ejercicio profesional, se ha despedido de este 2020 con un artículo en el que parece dar la puntilla al Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el que ha venido siendo tremendamente crítico desde que empezó la pandemia. En esta ocasión, se ha asomado al periódico La Razón para hablar de un tema tan trascendental como una hipotética república española.

Con Pablo Iglesias presagiando sin éxito que los españoles hablarían sobre la forma de gobierno en sus cenas de Nochebuena y el rey Felipe VI esquivando como pudo el marrón en el que le dejó su padre, para Vallés el monarca estableció "distancias" con el emérito al defender que "los principios morales y éticos están por encima de consideraciones familiares".

"República bolivariana"

Repasando los datos de barómetros y sondeos sobre el respaldo de los españoles a la Monarquía y la República, creciendo la primera y bajando la segunda, Vallés destaca que "en medio de la controversia provocada por determinadas actuaciones indefendibles de Juan Carlos I y cuando más intensa ha sido la campaña de los partidos republicanos contra Felipe VI, más defensores le han salido al rey".

Haciendo hincapié en la importancia de la Transición para fijar la figura del monarca, Vallés entró al trapo con una frase que sus detractores no le perdonan: "Proponer que España sea una república es legítimo y democrático. Lo es, incluso, cuando el modelo de república que se nos ofrece es más bolivariano que francés, italiano o alemán", escribió, añadiendo que "para que ese cambio se ejecute tienen que cuadrar los números".

Es, en este punto, cuando se refiere directamente al vicepresidente segundo: "Quienes nos han animado a debatir sobre la república durante la cena de Nochebuena no tienen tales números, de momento: solo el 20% de los escaños del Congreso pertenece a partidos que propongan abiertamente cambiar el modelo de Estado".

Trending topic

El recadito de Vallés a Iglesias ha provocado un aluvión de reacciones en Twitter, entre los que han aplaudido las palabras del periodista y, como es ya habitual, los que se han dedicado a llamarle de todo menos bonito:

