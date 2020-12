El vergonzoso discurso de Pilar Rahola para defender el catalán y atacar a Verónica Forqué

La actriz Verónica Forqué fue una de las invitadas del Sábado Deluxe el pasado fin de semana y su paso por el programa de Telecinco ha dejado un sinfín de titulares. De su idilio diario con la marihuana a sus depresiones de juventud, pasando por la que quizás haya sido más polémica: su opinión sobre los nacionalismos, que le parecen "reaccionarios" porque "estamos para abrir fronteras".

En su intervención, Forqué ha metido en dedo en la llaga del independentismo catalán afirmando que conoce a gente joven de Cataluña que no domina el castellano: "Habla catalán si te da la gana, pero habla un buen español también. Conozco mucha gente joven catalana que no sabe hablar español. ¿O no? ¿No os ha pasado? No saben hablar porque no les han enseñado. Eso me parece un atraso".

“Habla catalán si te da la gana, pero habla un buen español también. Que conozco a mucha gente joven catalana que no sabe hablar español”. pic.twitter.com/qweiqpCxh0 — David Torrents (@torrents_d) December 27, 2020

Era cuestión de tiempo que el espectro independentista se echase sobre Verónica Forqué. Al día siguiente, el fragmento de su entrevista se popularizó entre los tuiteros del lazo amarillo que no dudaron en sacar toda su artillería contra la actriz:

"conozco a Muchos jóvenes catalanes que no saben hablar español. No saben." "Qué terrible es el nacionalismo." Sí, Verónica Forqué, el nacionalismo españolazo te hace decir cosas tremendas. Mira, un joven catalán que no sabe hablar español: https://t.co/6gOD1zrDHB — Bea Talegón 🎗🔻 (@BeatrizTalegon) December 28, 2020

Verónica Forqué, de Madrid conoce a muchos catalanes que no saben hablar español.

Yo, catalana, no conozco ninguno.

Forqué, MIENTES. — Cris 🎗 (@gallifantes) December 28, 2020

¿Dijo Verónica Forqué que hay jóvenes catalanes que no saben hablar español?. Pues la juntamos con Pitingo, la Esteban, Soto, Bertín y todos los demás, y ya tenemos a los redactores del programa de la ultraderecha para las próximas elecciones. — silvia ramírez (@silviaramrez1) December 29, 2020

Una madrileña (Verònica Forque), diciendo delante de un catalán (Jorge Javier), que en Catalunya, hay gente joven que no habla castellano.



El catalán ni mú sabiendo que miente.



La televisión Ñorda os tiene cogidos por los huevos, hasta el punto que renegais de todo.



Idiotas! — Lola Flowers 🌹 (@lolaflowers74) December 28, 2020

A mi la opinión de Verónica Forqué sobre el catalán, me suda la polla por delante y por detrás



Bon dia! — Alana 🎗🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅 (@apufffffffff) December 28, 2020

Última hora:



Los niños catalanes no tienen ni puta idea de quien es Veronica Forque. — Elviro Desastre (@mejorimbecil) December 29, 2020

A cuánta gente catalana que no sabe hablar castellano conocéis? Yo tengo casi 50 años y todavía estoy buscando a uno de estos raros ejemplares. Creo que encontraré antes un unicornio, una sirena, un centauro y un pegaso. — Bil•ly_Pendio (@Pigasus_1971) December 27, 2020

Hola Verónica Forqué,

cuándo empiece a hervir la olla, déjala unos minutos más, que te faltan un par de ebulliciones.

Dejar los porros también te ayudará. — ✨Tsarina_nu✨ (@tsarina_nu) December 28, 2020

Si estos son los rojos republicanos, por eso prefiero que gobierne Vox en España. — ✨Xiuxiueig✨🎗 (@Xiuxiueig9) December 27, 2020

Yo,nacido andaluz. 65 años en Cataluña. Tampoco conozco ningún catalán que no sepa español. Verónica Forqué, es una mentirosa a sabiendas. Con intención de engañar al personal. — 🎗🎗🎗🎗🎗🎗🎗Ян Мартос GOVERN A L'EXIL·LI🎗🎗🎗🎗 (@obulco2014) December 28, 2020

No , no nos ha pssao . Aqui querida Verónica todos los jóvenes hablan el castellano perfectamente y luchamos para que ' también hablen catalan , que es nuestra lengua propia y oficial en Catalunya. De acuerdo Verónica Forqué ?. — Pepi (@Pepi07803339) December 27, 2020

La furia de Rahola

No obstante, la contestación de Pilar Rahola ha destacado por encima del resto en el fondo y en la forma. Siendo una de las indepes más mediáticas, la catalana ha empleado el canal de YouTube que abrió el pasado mes de octubre para soltar una retahíla de descalificativos dirigidos a Forqué de paso que defendía su idioma "milenario".

"Una puede ser roja de manual, una roja pata negra y cuando habla del tema catalán, del tema de Cataluña... ¡Patapán! Le sale la patita reaccionaria", comienza Rahola el discurso que ya han visto más de 30.000 personas. Continúa tildando a la actriz "nacionalista española" y de dar "una opinión muy fumada" antes de pedirle que, cuando quiera hablar sobre estas cuestiones, "¿podrías dejar de parecer una estúpida y absoluta ignorante?".

A partir de aquí Rahola empieza a poner ridículas vocecillas, como queriendo imitar a Forqué sin níngún éxito, afirmando también que "las mejores notas de castellano se dan en Cataluña" y que ella habla catalán para "preservar un patrimonio cultural de la humanidad": "Ya está bien de imbecilidades, déjanos de una puñetera vez en paz".

"Hartos nos tenéis los progres de manual, rojos, rojitos y republicanos cuando os convertís en auténticos militantes de Vox", concluyó Rahola:

La catalana, que no es la persona favorita de Twitter precisamente, también ha terminado por cosechar un buen puñado de críticas como estas por sus vergonzosas palabras:

Alguien sabe que ha aportado Pilar Rahola a la sociedad? — Parlament de Tabarnia (@joseminn) December 28, 2020

Pero que mujer más mal educada, como no tiene con que defender su absurdez independentista, se pone a hacer aspavientos como un bufón. Aprende educación y lávate la boca con jabón. — angelarroyofer (@angelarroyofer) December 28, 2020

De esta intervención me queda claro que hablar catalán no es estúpido, pero lo de la señora Rahola ya no lo tengo tan claro. — Sebas Canelo (@sebas_canelo) December 28, 2020

¿Vacunas contra el odio no hay, no?



Qué pena... — Javier Santamarta del Pozo (@JaviSantamarta) December 29, 2020

Rahola habla catalán para ayudar a la Humanidad.



Gracias Pilar, por la parte alícuota de Humanidad que me toca: gracias; no de verdad, gracies. pic.twitter.com/FccpdCsT48 — Fran Rumbo ⚜️ (@rumbopropio) December 28, 2020

Y siempre con "las mejores notas" en Cataluña, déjame poner a mí el examen y sacamos mejores notas que los del MIT (Massachusetts Institute of Technology) en todas las materias!! Ahora bien, cuando todos hagamos el mismo examen ahí la cosa cambia!

Son trolas/comodín plan mantra. — Ghandi (@Ghandi1964) December 28, 2020

La que parece de Vox es la Rahola, vaya tela, cuando los extremismos se tocan y usan el mismo lenguaje. Nacionalismos. — cheriwoman (@cheriwoman) December 28, 2020

En el año 1020 se hablaba latín romanceado, esta mujer no ha pasado de Schiller. Cómo le pudieron dar un título en la universidad se me escapa. — Sr. Sawa (@Pornosawa) December 28, 2020

El catalán tiene 1000 años, dicho por los mismos que dicen que Artur Mas fue el presidente 129° de la Generalitat, que hay amplio consenso sobre a la inmersión y que las mejores notas de Español se obtienen en Cataluña. Una mentira repetida 1000 veces, sigue siendo una mentira. — Carlos (@jocamoga) December 28, 2020