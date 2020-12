Lluvia de zascas a la socialista gallega que dijo que Sánchez había pagado la vacuna de la Covid

1.- Las vacunas las paga el gobierno con el dinero de nuestros impuestos, que tanto nos cuesta ganar (entre tu y yo, lo de que el dinero no es de nadie no es verdad).



2.- Faltaría más que no comprásemos las vacunas. A ver si os tenemos que dar las gracias también por respirar. https://t.co/GHdcrNBApL