El enfado de Ana Rosa con Juan Carlos Monedero en directo: "¡Se acabó!"

Mañana movidita la de este viernes en el plató de El programa de Ana Rosa en Telecinco. Para despedir la semana, como es habitual, covocaron su mesa de debate político que contó de nuevo con uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero. En esta ocasión, la presentadora también ha tenido que pararle los pies cuando se enzarzó con la popular Ana Vázquez en un cruce de acusación sobre ETA que terminó en el franquismo.

Monedero afirmó que el PP, cuando Ortega Lara estaba secuestrado, "llevasteis acercamiento de presos a casi 200 personas" y la popular se esforzaba en negarlo: "Eso es falso, es un bulo y te lo puedo demostrar", decía. Pero el de Podemos volvía a la carga: "Igual que os sentasteis a hablar con ETA, os sentasteis a negociar". A la diputada del Partido Popular por Ourense se le agotó la paciencia y saltó a contestarle.

"Tú a mí no me vas a dar lecciones en la lucha contra el terrorismo porque yo, a diferencia de ti, he perdido a muchos compañeros, alguno como Miguel Ángel Blanco que tuvimos que sacar en 2007 del País Vasco porque le profanaban la sepultura y está enterrado al lado de mi pueblo", recordó contundente Vázquez al tiempo que Monedero replicaba: "¿Queréis dejar de apropiaros de los muertos como si fueran vuestros? Que los muertos son de todos, que todos hemos luchado contra ETA".

"Juan Carlos, se acabó"

Vázquez, decidida a tener la última palabra, se dirigió al de Podemos para espetarle que "no, mientras muchos luchábamos contra ETA, ¿sabes dónde estabas tú? Asesorando a Venezuela a cambio de 400.000 euros. Mientras estábamos luchando aquí por la igualdad, mientras tú ayudando a un régimen chavista, a una dictadura, mientras luchábamos por la libertad de España":

Monedero volvió a pedir que no se apropiase de los muertos y ella sentenció: "Te conocemos todos el España, sabemos todos a lo que te dedicas mientras nosotros luchábamos por la libertad". Fue al poco tiempo, después de las intervenciones de otros miembros de la mesa, cuando Monedero volvió a hablar para relacionar a figuras franquistas con la Transición y Ana Rosa no estaba dispuesta a escucharlo.

"No vamos a remontarnos ahora al franquismo y a hablar de Fraga. ¡Juan Carlos, ya, se acabó!", le cortó la presentadora que todavía tendría que ser más dura con él. "Unos pueden relacionar a ETA con EH Bildu y otros no pueden hacerlo con el franquismo y el PP", protestó Monedero enfadando todavía más a Ana Rosa que zanjó el asunto por lo sano: "Tú has hablado todo el tiempo que has querido. Las demás personas también quieren hablar porque también han venido. (...). Deja intervenir a los demás".