El análisis de José Manuel Soto sobre la 'victoria' de Trump con recado para España

José Manuel Soto es un tipo que no le teme a nada. Lo mismo nos da lecciones de historia sobre la División Azul que saca la bola de cristal para prever las consecuencias del nuevo estado de alarma o le dedica una canción de Rocío Jurado a Pedro Sánchez. El cantante andaluz ha encontrado en su cuenta de Twitter una palestra idónea para lanzar sus polémicas opiniones sin ningún tipo de filtro encontrando el aplauso de sus seguidores.

En esta ocasión, cuando el mundo entero estaba pendiente de Estados Unidos y sus elecciones presidenciales, Soto no iba a ser ajeno al tema más candente del momento. Antes de que finalizase el escrutinio y con el resultado muy ajustado entre los dos candidatos, Donald Trump se apresuró a salir ante la prensa para proclamarse vencedor y deslizar que los votos que en aquel momento no se habían contado, la mayoría por correo, no tendrían que ser válidos.

Aunque las declaraciones de Trump son delirantes para cualquier persona que se considere demócrata, José Manuel Soto creyó que el pescado estaba vendido y los demócratas ya habían perdido. Para el sevillano, cuando el reloj marcaba las 9:30 horas del miércoles, el republicano había vencido a pesar de que las encuestas habían apostado por Joe Biden con un margen que demostró ser mucho más pequeño.

"Vale para España"

Así que Soto, contagiado por la oleada informativa del momento, decidió asomarse por Twitter para publicar su particular análisis y sacar una "gran enseñanza" de las elecciones estadounidenses. "Que se pueden ganar unas elecciones teniendo en contra a todos los medios de comunicación y los institutos de opinión", escribió, un extremo que "vale también para España":

La gran enseñanza de las #Elecciones2020 en EEUU es q se pueden ganar unas elecciones teniendo en contra a todos los medios de comunicación y los institutos de opinión, y eso vale tb para España... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) November 4, 2020

Aunque Soto ha vuelto a cosechar la ovación de sus incondicionales, no todos ven un paralelismo entre lo sucedido en Estados Unidos y lo que podría pasar con España:

