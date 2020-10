La cita bíblica de Espinosa de los Monteros dedicada al PP que se le ha vuelto en contra

Aunque parezca mentira, en Vox no fueron capaces de prever un escenario en el que el PP fuese a darles la espalda en su moción de censura contra Pedro Sánchez. Tras el mazazo que le propinó esa derechita que ahora no parece tan cobarde en voz de Pablo Casado, el partido de ultraderecha está enfrascado en una suerte de pataleta pueril después de haber sido los protagonistas de un fracaso más que anunciado.

Sus diputados han ido canalizando la rabia del perdedor empleando diversos métodos; no obstante, si hay uno de ellos que ha llamado la atención ha sido el del portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, que ha citado un par de versículos de la Biblia. No ha dicho a quién se los estaba dedicando, pero no ha hecho falta porque a todo el mundo parece haberle quedado claro con el "te vomitaré de mi boca":

Apocalipsis 3:15-16

“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de Mi boca.” — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) October 22, 2020

En efecto, el fragmento seleccionado por Espinosa de los Monteros pertenece al Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En concreto, lo encontramos en la llamada Carta a la Iglesia de Laodicea y, textualmente, dice así: "Conozco tus obras: no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero porque eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca".

Lo que no escribió Espinosa de los Monteros es la continuación inmediata, el versículo 17: "Estás diciendo: Yo soy rico, yo me he enriquecido, a mí no me falta nada; y no sabes que eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo". Así, sin pretenderlo, la propia Biblia le estaría asestando un zasca más que épico.

Sin embargo, ese honor lo ha ostentado una diputada gallega del PP, Ana Vázquez Blanco, a la que solamente le ha bastado una palabra:

Aleluya!! — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) October 22, 2020

Los tuiteros se han dado también un buen festín entre sus propias citas bíblicas —algunas tomadas de la Biblia y otras de la cultura popular— y chistes como estos:

La inquisición ya pasó Iván.... — H.F. Walls (@liberumversus) October 22, 2020

«Al forastero que reside junto a vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como a ti mismo» (Levítico 19,34). https://t.co/SxBO29vnCt — 🍏Profesor #SamuelPaty 🇵🇹🔻🍏 (@Gauguinepicuro) October 23, 2020

Mateo, 25:41

"Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recibisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis;..." — Miguel A. Gaiteiro (@miguelagaiteiro) October 22, 2020

Creo que resuelvo...

¿Un café del Starbucks? https://t.co/0eFTmCI0az — Pepo Jiménez (@kurioso) October 23, 2020

No bebas más. — Corroncio (@Gatocrata) October 22, 2020

"No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros."



Zacarías 7:9-10 https://t.co/h8tIYwFKeL — REBELDIA (@rebeldiajoven) October 23, 2020

Daenerys Targaryen. https://t.co/y1FBzz9n8o



“Soy la Khaleesi de los Dothraki. Soy la esposa del gran Khal Drogo y llevo su hijo dentro de mí. La próxima vez que me levantes una mano será la última vez que tengas manos” — Nacho (@BcnNatxo) October 22, 2020

Tojeiro 3:14-16 Pi:

“En cuanto entraron, el saludo ya amoroso, que había confianza desos días.... me’charon droja en el Colacao...”. https://t.co/7zRX0t70FE — miguel dieguez 💚 (@dieguez_miguel) October 22, 2020

Salmos 103:17-18



"Pero el amor del Señor es eterno

y siempre está con los que le temen;

su justicia está con los hijos de sus hijos,

con los que cumplen su pacto

y se acuerdan de sus preceptos

para ponerlos por obra"



Pactos, D. Iván. Pactos — 🇪🇦🇪🇺🐍Toro Sentado🐍🇪🇺🇪🇦 (@ToroenReposo) October 22, 2020

Lo de no usar el nombre de Dios en vano sale antes. https://t.co/QATJmKybXi — Lupe (@Lupe_) October 22, 2020

Sal de ése cuerpo, yo te lo ordeno Satanás¡¡ pic.twitter.com/ZDCmlx8wKj — Baldomero (@Baldomero____) October 22, 2020

"Es un huracán, profesional, que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pasar por encima del bien y el mal es natural, en ella es natural" Tino Casal 3:15-16 https://t.co/XeqvzYCqwa — Nordés (@Nordes1979) October 22, 2020

«No vejarás al emigrante» (Éxodo 23,9). «No lo oprimiréis» (Levítico 19,34). «No lo explotaréis» (Deuteronomio 23,16). «No negarás el derecho del emigrante» (Deuteronomio 24,17). «Maldito quien viole los derechos al emigrante» (Deuteronomio 27)



Ande a pastar. — Sr. Cuevas 🔻 (@SrCuevas1974) October 23, 2020