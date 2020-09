Monedero la lía defendiendo a Bildu: la bronca que obligó a Ana Rosa a cortar el debate

Cuando juntas a un 'dream team' de primeras espadas de la crispación tuitera como son Toni Cantó (C's), Rafael Hernando (PP), José Zaragoza (PSOE) y Juan Carlos Monedero como confundador de Podemos, las aguas pueden salirse rápidamente de su cauce. Y aunque el debate de actualidad de El Programa de Ana Rosa nos tiene acostumbrados a broncas monumentales con estos invitados en combinación con otros no menos tempestuosos, la trifulca en esta ocasión ha conseguido sacar de sus casillas hasta a la presentadora.

El coloquio comenzó tratando las cargas policiales en Vallecas contra los manifestantes que protestaban contra el confinamiento por áreas sanitarias en Madrid. "Ayer vimos una terrible imagen, golpeando a la ciudadanía porque protesta contra el confinamiento", clamaba Monedero, aegurando que "en Núñez de Balboa vimos comportamientos mucho más agresivos" y la Policía no actuó entonces.

Esto arrancó una carcajada sarcástica a Hernando, que sacó a colación las imágenes de agentes antidisturbios agredidos: "¿Qué era, el jarabe democrático de Podemos?". Además, Toni Cantó ha empleado la crítica del exsecretario de Podemos a la intervención policial para acusarle de disfrutar con la agresión a la Policía. "¿Cómo puedes acusarnos de alegrarnos por eso? No te conviertas en la caricatura de ti mismo", ha espetado el exnúmero 2 de Podemos.

Previamente, el debate ha versado sobre la ausencia de Felipe VI en la entrega de los despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Monedero insistía entonces en que no se puede decir que el Gobierno ha "vetado" al monarca porque, según la Constitución, "el Rey no puede hacer nada" que no esté refrendado por el Ejecutivo, y hasta ahora se le ha dejado hacer "lo que le daba la gana". Ha terminado con un dardo: "A ver si os leéis la Constitución con un poquito de sutileza".

Esto ha encolerizado a Ana Rosa: "Yo me he leído la Constitución posiblemente tantas veces como tú, pero a mí no me pongas, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no confundamos las cosas". En plena lid, Cantó ha metido baza: "Recibir clases de constitucionalismo de Monedero, es lo mismo que hizo él con el informe de la moneda única bolivariana. Cobró cientos de miles de euros y luego no sabe calcular un tanto por cien como ha demostrado. O sea, que es un mentiroso o es un timador".

.@MonederoJC matiza: "El Gobierno no puede vetar al rey, el rey hace lo que le dice el gobierno porque es una expresión de la voluntad popular" #AR25S https://t.co/VZOqcnfp8q — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 25, 2020

De nuevo Ana Rosa se vio obligada a intervenir. "Es que tú no hablas, tú insultas", reprochó Zaragoza a Cantó como capote a Monedero, y luego deslizó una diablura a la presentadora "Decían los de Vox que, como los has vetado, eres socialista...". "Yo soy un día socialista, otro día soy de Vox, otro día de Esquerra Republicana de Catalunya", ha contestado, sardónica. "Pero quien sabe exactamente de quién soy es Monedero... que no tiene ni puta idea, perdón, no tiene ni idea".

Los ánimos estaban lo suficientemente caldeados como para entrar en un tema tan peliagudo o más: los contactos entre Bildu y el PSOE para aprobar los Presupuestos. Hernando ha preguntado a Zaragoza si "no se le removía el estómago" al pactar con "terroristas y asesinos". Era el turno del de Podemos para defender al socialista: "Es intolerable llamar a Bildu asesino. Convertís la política en un estercolero", ha interrumpido Monedero. Era la gota que colmaba el vaso: Ana Rosa ponía fin entonces a un debate de auténtica taquicardia.