El gaitero que ha desmontado un bulo de Vox sobre la buena acogida de Abascal en Galicia

Primero conocimos a la abueliña de Santiago Abascal —el arma electoral más eficaz de cuantas pueda desenfundar Vox en Galicia—, para allanar el terreno antes del periplo preelectoral gallego que este domingo condujo al líder del partido de ultraderecha hasta Santiago de Compostela. Unas 200 personas aguardaban en el Monte do Gozo para completar con él el último tramo del Camino hasta la catedral.

Acompañado por el candidato por la provincia de A Coruña, Ricardo Morado, y simpatizantes envueltos en banderas de España, Abascal llegó al casco histórico de la capital gallega esquivando a una decena de jóvenes que salió a su encuentro al grito de "fuera fascistas" sin provocar mayores incidentes y siendo acordonados por la Policía.

Los peregrinos de Vox siguieron su camino bordeando la catedral por la cara norte hasta la conocida plaza del Obradoiro. Dejando atrás la fachada de Azabachería, bajaron al emblemático lugar por las escaleras del Arco de Xelmírez, un punto en el que siempre suele haber música en directo aprovechando su acústica privilegiada.

El cabreo del gaitero

En esa ocasión sonaba la melodía de una gaita y los responsables de las redes sociales de Vox A Coruña quisieron inmortalizar el momento en el que Abascal descendía por la escalinata al son de la música tradicional, así que grabaron un vídeo y añadieron el siguiente texto: "El gaitero nos recibe a nuestra entrada a la plaza del Obradoiro".

Lo cierto es que esa llegada triunfal, a quien no conozca el entorno de la catedral de Santiago y sepa de la existencia de músicos en el famoso arco, le parecería una estampa idílica; pero en Galicia no ha colado y Twitter ha hecho el resto. Las mofas se han multiplicado hasta que la captura del vídeo llegó a manos del gaitero que, supuestamente, estaría tocando para recibir a Abascal y no le ha hecho ninguna gracia.

Adjuntando esta misma fotografía, en la que sale en primer término, Xesús Rodríguez, que así se llama el músico, empieza diciendo que le parece "verdaderamente asqueroso" antes de confesar que "por desgracia" él era el gaitero. "Quiero dejar muy claro que yo estaba tocando como hago habitualmente y apareció de repente toda esta tropa, yo no recibí a nadie", explica en un post que se ha compartido cientos de veces:

Añade además que "ya tenía constancia de las manipulaciones y de los bulos de ciertos partidos políticos, pero nunca imaginé ser víctima de uno de sus montajes". Desconocemos si fue después de leer el post de Xesús o tras las burlas de los tuiteros, pero la cuenta de Vox A Coruña ha eliminado el vídeo de la discordia.

