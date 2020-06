El indignante motivo de una joven para rechazar a un chico en Tinder: "Hablar gallego es de pobres"

Que en pleno siglo XXI una persona rechace a otra por motivos lingüísticos argumentando razones de peso como que el idioma escogido es "de pobres" nos devuelven al Medievo o, más bien, a tiempos posteriores y más oscuros, pues en aquella época el gallego era la lengua escogida por monarcas castellanos y, por lo tanto, no se cuestionaba su prestigio. Fue después, cuando los que llegaron a Galicia se encargaron de intentar desmantelarla y acorralar su uso en las clases populares.

Las capturas de pantalla de una conversación privada en una aplicación que ha publicado un tuitero llamado Alvarito (@aalvaaroomc_) se han hecho virales por el ridículo argumento que emplea una chica para intentar ligar con un joven que habla gallego. No crean que la joven no entiende el idioma, ella es de Santiago de Compostela, pero cree que no es compatible ser guapo con hablar otra lengua que no sea español.

"Ay, ¿puedes hablarme en castellano? Es que ni me gusta el gallego ni lo entiendo. Jajaja [Emoji vomitando]. Yo soy de Santiago", empieza la muchacha antes de que le conteste el chico: "Oye, que no te guste o no lo entiendas, vale, pero la carita de asco sobra". Ella, dice, "no pienso lo mismo" y le pregunta si él lo habla "siempre". El joven asiente y ella lamenta que sea "tan guapo" porque "hablando gallego resta, la verdad".

"Es como de pobres"

El chico le dice que si piensa así "es un asco y no tenemos nada más que hablar" y ella insiste buscando el porqué de su exótica elección lingüística, así que le pregunta que si es simpatizante del Bloque Nacionalista Galego porque, en ese caso, "es normal. ¿Entonces seguimos hablando o no quieres?": "Si piensas así no tengo nada que hablar contigo. El gallego es un idioma como otro", responde el chaval.

La joven insiste en que "es feo, tío, no lo puedes negar. Es como de pobres, no sé. No me gusta" y añade que da "vergüenza": "¿Por hablar un idioma doy vergüenza?", interroga el chico. Ella asiente y añade que "con todas las fiestas ridículas que se hacen...". El muchacho, harto, le llama ridícula y le dice que "no me puedo creer que exista todavía gente con los prejuicios que tienes":

Que carallo e isto? En fin, a ignorancia e infinita... pic.twitter.com/0Too5nzkIT — αℓναяιтσ👾 (@aalvaaroomc_) June 15, 2020

Cambian las tornas y, con mucho valor, es ella la que se queja de que su interlocutor le está "faltando al respeto": "Yo no te dije nada malo. Si el gallego es feo lo es y punto". Lejos de recular, su discurso de odio va aumentando hasta decir que "os deberían matar a todos los que pensáis así porque no aportáis nada, molestáis (...). No hacéis más que gastar dinero público con vuestras mierdas como la gallega".

El delirio de la joven sigue entre insultos al chaval, que logra no entrar al trapo mientras ella le dice que está "a la altura de los negros que vienen en pateras". Sus perlas, retuiteadas más de 13.000 veces, han indignado a buena parte del universo tuitero, gallego o no, que han salido en defensa del pobre chico anónimo —el tuitero que lo hizo viral aclaró que no eran de él—, incluyendo al siempre maravilloso James Rhodes:

‘Es como de pobres’ 😂🤯🥺

Por favor... é a lingua máis fermosa — James Rhodes (@JRhodesPianist) June 17, 2020

Esta gente de dónde sale?? O sea, el gallego es la hostia y aunque no lo fuera, ya ves tú los cojones que hay que tener para decirle a alguien que lo habla y le gusta todo lo que te dice es que en fin — Mikaela (@MikaelaRaviolis) June 17, 2020

"Es que no lo entiendo"



*Procede a responder a todos los mensajes escritos en gallego* — True Neutral Miguel (@QuieroUnKebab) June 17, 2020

me he enterado perfectamente de la conversación hablando catalán y castellano... hay mucha diferencia entre la dificultad que hay en aprender una lengua y la falta de interés — Torres Arenas (@jtorrisi14_) June 17, 2020

RT. No sé gallego pero lo he entendido todo. Que bonitos los idiomas comunitarios de España joder — Kairi ☆ (@esther_dm08) June 17, 2020

"Me parece que me estás faltando el respeto llamándome ridícula, yo no te dije nada malo" pic.twitter.com/xM3hOqX9NZ — 🍒ラウラ🍒 Team Ignis (@Loralindemann) June 17, 2020

Una lengua en peligro

Aunque Vox use el gallego como arma arrojadiza contra Feijóo en su campaña, lanzando el mito de que en Galicia el español está arrinconado, los datos del último informe del Instituto Gallego de Estadística (IGE) demuestran que la situación de diglosia es totalmente la contraria. Y es que en 2018 solo hablaba gallego siempre un 30,57% de la población, 0,63% menos que en 2013, mientras que el uso del castellano creció 1,43 puntos en esos cinco años.

Además, en ciudades como Ferrol, Vigo, Pontevedra y A Coruña el porcentaje de población que habla habitualmente gallego no llega al 15%. Por cierto, la edad también es determinante: mientras un 48,48% de personas mayores de 65 años lo hablan, solo un 14,27% de los menores de 5 a 14 años lo emplean. Si calculamos que el joven interlocutor tiene menos de 30 años y más de 15, podemos concluir que es una rara avis dentro de un porcentaje que no llega al 20% de hablantes de su edad en toda Galicia.

[Más información: La foto de un famoso actor porno español que ha aparecido en un homenaje a las víctimas del Covid]