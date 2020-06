El zasca de Bedondo (PP) para zanjar el debate de las estatuas de Colón: "Me parece una gilipollez"

"Me parece una auténtica gilipollez". Esta es la tajante e inusual respuesta que le ha dado a una periodista el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, el popular Elías Bendodo, tras ser preguntado este martes en rueda de prensa por la polémica que se está dando a nivel mundial con el destrozo y la retirada de las estatuas de Cristóbal Colón en varios lugares por considerarlo un "genocida".

En concreto, la periodista hacía referencia a las declaraciones de la presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem, Jessica Albiach, que llegó a proponer que se desmantelase la famosa efigie del marino que está ubicada junto al puerto de Barcelona mientras que la alcaldesa, Ada Colau, defendía su permanencia "contextualizando" su historia.

El responsable de la Junta de Andalucía no pudo ni quiso ocultar su tajante opinión sobre el tema y, tras tildarla de "gilipollez", continuó explicando que "eso a la gente no le interesa ahora y no le preocupa. Por favor, vamos a estar en las cosas serias. Lo que le preocupa a la gente es que estamos todavía en una crisis sanitaria", alegó.

"Vamos a ser serios"

El vídeo de la intervención de Bendodo en la rueda de prensa no ha tardado en hacerse viral e incluso él mismo compartió el fragmento de la polémica en sus redes sociales. Reconoce que "esta vez no he podido ser políticamente correcto" y pide centrarse "de una vez en las cosas importantes que les preocupan a los ciudadanos:

Esta vez no he podido ser políticamente correcto.



Centrémonos de una vez en las cosas importantes que les preocupan a los ciudadanos.



Vamos a ser serios ⤵️ pic.twitter.com/ehHaYKR7a5 — Elías Bendodo (@eliasbendodo) June 16, 2020

La inesperada respuesta del portavoz político, nada habitual en este tipo de ruedas de prensa, se ha llevado un gran aplauso:

Gracias Elías por tu sinceridad.

Ya está bien de paños calientes con gente analfabeta que solo sabe reventar las páginas más gloriosas de nuestra Historia.

A todos esos que claman idioteces los mandaría a estudiar Historia y a no apoyar leyes educativas que marginan el estudio. — José Enrique Sánchez Núñez (@DuendeDeHuelva) June 16, 2020

Tenemos que ir empezando a hablar así de claro. — José Romero (@Jrbca1) June 16, 2020

Elías no me conoces, pero quiero que sepas que te quiero — Kiwi (@SoloSoyUnKiwi) June 16, 2020

Ha estado usted INMENSO. — Miguel (@RETUS77mca) June 16, 2020

Para mi fue correcto, política y personalmente. A ciertas estupideces no hay que ser tibios. Si se es gilipollas ,se dice y no pasa nada. — Pacocastillo (@Pacocas88769241) June 16, 2020

Le felicito D. Elías. Da gusto cuando los políticos hablan claro y sin rodeos. — Gonzalo Fdez-Castaño (@gfcgolf) June 16, 2020

Oleee por tu respuesta, por favor más como tú — Mjose (@mjose1708) June 16, 2020

Muchas gracias, Elías, qué envidia de representantes. Un cordial saludo desde Barcelona, donde no tenemos más remedio que aguantar a la petarda de Colau y a su caterva. — R. Gaab 🇪🇺 (@gaab75) June 16, 2020

Brutal...así hay que hablar a esta panda de vagos. pic.twitter.com/qXnJyqRT5g — LAVADORA #v.e.r.d.e. 🇪🇦 (@lavadora810) June 16, 2020

Parece que, por el momento, los onubenses no tendrán que preocuparse por el futuro de su estatua de Colón.

[Más información: La delirante reflexión de Pérez-Reverte sobre las personas trans que ha levantado polémica]