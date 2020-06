El exitoso alegato de Pérez-Reverte a favor de escribir 'solo' con tilde

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a aclarar dudas ortográficas como si su cuenta de Twitter fuese una prolongación de la Real Academia Española. En esta ocasión la pregunta se la lanzaba el periodista deportivo Frédéric Hermel, autor del libro Zidane que está promocionando actualmente. El francés, afincado en España, explicaba que había tenido una exigencia para los traductores de la obra al español.

"Exigí desde el principio que sólo sea con tilde, como Dios manda", escribía en la red social añadiendo una pregunta para el escritor: "¿He hecho bien?".

La traducción de mi libro #Zidane es realmente preciosa. Eso sí, exigí desde el principio que SÓLO sea con tilde, como Dios manda.

He hecho bien @perezreverte? 😉 pic.twitter.com/hzq3ZRkPGl — frédéric hermel (@fredhermel) June 13, 2020

Solo no se acentúa desde la publicación de la Ortografía de la lengua española en 2010, que no recoge distinción en la grafía siendo indiferente su función en la frase. Explica Fundeu que "la palabra solo, tanto cuando es adverbio como cuando es adjetivo, así como los demostrativos este, ese y aquel [...], son voces que no deben llevar tilde según las reglas generales de actuación".

Recuerdan, asimismo, que en los "casos en que solo puede interpretarse como adjetivo y adverbio en un mismo enunciado, con el consiguiente riesgo de ambigüedad, la Academia venía prescribiendo tildar el adverbio solo para indicar que en ese enunciado no actuaba como objetivo", pero actualmente "ni siquiera en esos casos es necesaria (aunque sí es admisible) la tilde del adverbio".

Sabida la teoría, por la respuesta que ha dado parece que a Pérez-Reverte no le parece muy correcta la decisión que tomó la RAE en su momento y daba el beneplácito a Hermel admitiendo que, en su opinión, ha hecho bien al tildar el adverbio en su libro. Viendo la conversación entre ambos, un tuitero quiso saber más y le preguntó por sus argumentos a favor:

Lo dije no sólo una vez y no lo dije solo. Sólo uso la tilde cuando estoy solo, pero sólo para sentirme menos solo. Considere que el hombre solo habla con Dios y el acompañado sólo con quien lo acompaña. Ahora, escriba sin tildes esa chorrada que acabo de escribir. Y descifre. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 13, 2020

Reverte aconseja, por lo tanto, que sigamos empleando la tilde cuando cumpla su función diacrítica para evitar confusiones. Sin embargo, la RAE advierte, en la Ortografía mencionada antes, que se considera una falta "tildar el adverbio solo cuando no existe riesgo de ambigüedad". Sea como fuere, lo cierto es que el equipo del solo tildado sigue siendo muy numeroso:

Buenísimo. No es lo mismo tomarse una cerveza sólo que tomarse una cerveza solo. — Miguel Ángel García (@MiguelManute) June 13, 2020

No recuerdo dónde lo vi cuando la @RAEinforma se sacó de la manga esta polémica sin ninguna necesidad ni para dar solución a nada pero me pareció un ejemplo perfecto: practiqué sexo solo durante unas horas.

Ahora que cada uno intérprete la frase como quiera. — Alfredo Álvarez (@AlfredoVPE) June 13, 2020

Mi profesora de lengua en el colegio nos explicó una forma muy simple para no equivocarnos: ‘sólo’ con tilde si lo puedes cambiar por ‘solamente ‘ y si no concuerda, se escribe ‘solo’ sin tilde. Y así, se me quedo para siempre. — taylorman (@taylorman84) June 13, 2020

Sólo usted podría explicarlo y no quedarse solo. — La Nueva @normalidad (@Desnormala) June 13, 2020

"Un hombre solo se arrodilla ante Dios"

¿Hablamos de un hombre que, sin compañía, se arrodilla ante Dios? ¿O de un hombre que únicamente se postraría ante el Altísimo? — Paul Tenorio (@Paul_Tenorio) June 13, 2020

[Más información: La foto de un famoso actor porno español que ha aparecido en un homenaje a las víctimas del Covid]