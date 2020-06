La confesión de José Manuel Soto que ha indignado a media España

José Manuel Soto vuelve a ser noticia por sus palabras y no por sus canciones. El cantante sevillano se ha convertido en todo un polemista en las redes sociales aunque, en esta ocasión, la perla que lo ha puesto en la diana la ha dicho en una entrevista publicada en Vozpópuli que lo ha catapultado a lo más alto de la lista de tendencias de Twitter durante buena parte del lunes.

El artículo, que describe a Soto como "uno de los azotes de la izquierda", inaugura con el sevillano la sección A Voz en grito que "pretende trasladar los puntos de vista de la actualidad de personas que tienen por costumbre decir lo que piensan". Lo cierto es que eso es innegable en él y prueba de ellos son las respuestas que le ha dado al periodista Rubén Arranz.

Así, ha comparado sin pudor a Fernando Simón con el Che, destacando que "se ha convertido un icono de la izquierda por su aspecto desaliñado" y comentó cómo había llevado el confinamiento: "Estuve un mes sin salir apenas y luego me lo empecé a saltar, como todo el mundo", admitió sin filtros Soto.

Revuelo en Twitter

El cantante continuó diciendo que "es absurdo estar tanto tiempo encerrado, ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera, la época en que nuestra tierra celebra sus grandes fiestas: la Semana Santa, Feria de Sevilla, el Rocío... Además, ha sido una primavera espectacular con muchos días de lluvia y el campo estaba precioso".

Leyendo a Soto cualquiera diría que ser sevillano y tener una finca serían razones justificadas para saltarse las recomendaciones de las autoridades sanitarias que, por cierto, han demostrado ser las únicas efectivas para doblegar la curva de contagios. Pero al cantante eso parece no importarle aunque la reprimenda no tardaría en llegar.

Y es que 20 Minutos se hizo eco de la entrevista destacando en su titular la frase lapidaria de José Manuel Soto: "Al mes empecé a saltarme el confinamiento, como todo el mundo". Las reacciones de miles de tuiteros indignados surgieron en tres, dos, uno...

Hable por usted indigente intelectual — Cal Lightman (@CalLightman68) June 22, 2020

Cinco sanitarios de mi equipo de guardia , con patología, con familias a su cargo y de edad avanzada estuvimos expuestos por I N S O L I D A R I O S como tú. Algo totalmente evitable. — Matronicidio (@matronicidio) June 22, 2020

Como todo el mundo no, como los, irresponsables si. No eres ejemplo de nada ni para nadie. — Encarna (@el4angel) June 22, 2020

Yo no me lo salté Sr. Soto. — Mar Amate (@MarAmate) June 22, 2020

Como todo el mundo, no, que la mayoría no lo hicimos.



Lo hicieron los egoístas, chulos e irresponsables que se creen al margen de todo. — Mercedes Iglesias (@mercheiglesiasc) June 22, 2020

99 días fuera de mi casa y separada de parte de mi familia. Por responsabilidad, por respeto, me quedé donde estaba el día que se decretó el confinamiento. Por mí, por todos, he cumplido, y sigo cumpliendo, las normas sanitarias



#JoséManuelSoto es un vividor y un sinvergüenza — Pirata Sabio (@pirata_sabio) June 22, 2020

Mi familia y yo no nos saltamos el confinamiento. En absoluto. De hecho todavía hoy, seguimos con reglas fuertes de distanciamiento social, mascarillas y protocolo de higiene. Si todos fuéramos cuidadosos, no habría tantos rebrotes. — Doña Jimena 🇪🇸 🖤 (@paralomio) June 22, 2020

Como todo el mundo no, caballero, como los irresponsables, y carentes de empatía — Rober Selva (@SelvaRober) June 22, 2020

José Manuel Soto, el mismo que acusa al gobierno de totalitarista y asesino, afirma que al mes se saltó el confinamiento y de paso alaba a Vox. No cumple la ley, alaba a los fascistas y crítica al gobierno usando mentiras. El perfil medio de los personajes mononeuronales. — Revolucion(a)🔻 (@RevolucionadoZ) June 22, 2020

Como todo el mundo no, José Manuel Soto. Habemos muchísimas gente responsable.

Meteté ahora la lengua en el culo antes de criticar a nadie. Y dale saludos a tu mujer, esa a la que has utilizado con su enfermedad, cuando tu te pasabas el confinamiento por los huevos. — Heidi Podemita (@HPodemita) June 22, 2020

José Manuel Soto se saltó el confinamiento para contagiar a su mujer y poder demostrar así que no había dinero para pruebas, mascarillas o geles y sí para Torras, Rufianes, sindicatos y chiringuitos feminazis. — MARIANO RAJOY FAKE 🇪🇸 (@marianofake) June 22, 2020

Las personas que hacen mucho daño a la sociedad son las que, con la excusa de que todo el mundo lo hace, se saltan las normas.



José Manuel Soto representa esa España casposa, y faltona. — Roberto Sotomayor🔻🇪🇦🏳️‍🌈🇪🇺 (@SuperRoStar) June 22, 2020

Si los referentes culturales de Vox son José Manuel Soto y Fran Rivera. Periodisticos Negre e Inda..

En Twitter Alvise Pérez y sus líderes vivían de Chiringuitos Corruptos y vendiendo lofts ilegales.. podemos pensar que el nivel intelectual y etico de sus votantes es el mismo?? — Sayonara (@Sayo_cab75) June 22, 2020

Para los nuevos: José Manuel Soto era gilipollas ya antes del Coronavirus. — Dios (@Sr_Dios) June 22, 2020

Lo normal con un artista es que te guste su obra y y te lleves una decepción tremenda al descubrir que es una mierda de persona. Solo está a la altura de genios como José Manuel Soto invertir el proceso. — Siberet (@SiberetSiberet) June 22, 2020

Antecedentes del despropósito

Las delirantes (e irresponsables) declaraciones de Soto son todavía más confusas si volvemos la vista atrás a aquellos días inciertos de marzo, cuando empezó el confinamiento. Días después de la declaración del estado de alarma el cantante puso el grito en el cielo porque su mujer tenía fiebre y no le hacían la prueba del coronavirus, para anunciar solo unas horas más tarde que ya había mejorado y que podría haber sido fruto del nerviosismo.

No obstante, el 24 de marzo empezaba a dar señales de que lo del confinamiento no iba mucho con él. Publicaba un vídeo en el que se le veía al aire libre, en un lugar sin identificar, dando algunos consejos para pasar la cuarentena, advirtiendo que él sabe acatar órdenes porque hizo la mili, pero quejándose de que las autoridades no dejasen salir a dar paseos, tomar el sol o hacer deporte en solitario. También entonces, como ahora, le llovieron los zascas.

