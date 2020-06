El mapa de un alemán con nuestras tapas más populares que ha cabreado a España

Hay que ser muy valiente (o muy inconsciente) para publicar en Twitter, el rincón del odio y la controversia, un análisis sobre la gastronomía de un país en el que ni has nacido ni has vivido. Da igual que hayas analizado todos los datos posibles, completado una ruta como catador o que hayas entrevistado a los maestros de los fogones: no tienes ni idea y punto.

Si, además, el baremo gastronómico se refiere a nuestro país ya tenemos la santísima trinidad de la indignación. Y es que hay pocas cosas que nos molesten más a los españoles que esa de que nos vengan a decir cómo somos y qué es lo que nos gusta. El pobre Simon Kuestenmacher no sabía dónde se estaba metiendo cuando este jueves publicó en la red social el mapa que había compartido previamente en Reddit.

Se trata de una infografía en la que figuran, no sabemos bajo qué criterios, las tapas "más famosas" de nuestro país y las más populares en cada una de las comunidades autónomas a excepción de las insulares y de Ceuta y Melilla. Vamos, auténtica carne de cañón para los haters:

Map shows the most famous Spanish tapas per region. Source: https://t.co/S0GS6x61AG pic.twitter.com/Qwg1Tx19m7 — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) June 17, 2020

Como estamos a punto de comprobar, a Simon no le hace falta escribir ni una coma más para provocar un auténtico aluvión de comentarios de españoles, de todos los rincones del país, muy indignados con las propuestas gastronómicas elegidas en cada comunidad y, por supuesto, también enfadados por no incorporar Baleares y Canarias en el mapa.

Seguramente, este geógrafo alemán afincado en Australia y aficionado a los mapas y a los datos, fue incapaz de prever la oleada de notificaciones con las que le han estado bombardeando desde todos los flancos:

Ni imagina el jardín en el que se ha metido el pobre Simon. https://t.co/YGjU8mA9iF — Jot Down Magazine (@JotDownSpain) June 18, 2020

Spanish people right now!! pic.twitter.com/sxiJwBPDaJ — Ziriolo Lamento (@elgrandan) June 18, 2020

Turistas, yo solo os doy un consejo a los que vengáis a España: bar que tenga esas fotos en la entrada, HUID!! https://t.co/Gq5F0mv2nH — David Pareja (@davidpareja) June 18, 2020

Albondigas de bacalao en Aragón WTF

La típica "tocino envuelto fechas" de tu CCAA (que coño son, trozos calendarios)

La tapa de pan con tomate

Si ponemos la perspectiva guiri, esta todo DPM 😜 — Ziriolo Lamento (@elgrandan) June 18, 2020

si las pagas no son tapas https://t.co/dVRdv6nOHl — g o r k a (@monyequest) June 18, 2020

Pinchitos en Andalucia? SALMOREJO — Tom (@Tomy_Rohde) June 18, 2020

Jamás en la vida he visto angulas de tapa en Cantabria.

JA MÁS. https://t.co/3nu5qNcwxt — Buttercup (@Umockmypain) June 18, 2020

??????? pic.twitter.com/KEkEKfgCfY — La Moderna Trasnochada (Juana La Loca edition) 🎭 (@LTrasnochada) June 18, 2020

Esto es suficiente para empezar al menos tres nuevas guerras civiles https://t.co/33F5AwIiNW — Immelman (@immelman_pilot) June 18, 2020

Mejillones picantes en Asturias EN LA PUTA VIDA, ESCUCHA, EN LA PUTA VIDA https://t.co/UkhVOcdC3m — Mon Suárez (@MonSuarezTv) June 18, 2020

Falta un poco de sobrasada y frito mallorquín! pic.twitter.com/EepqfQzcdD — Francisco C. (@FjCabrer) June 17, 2020

La ensaladilla rusa falta https://t.co/lPxCT1Y6h6 — 6 meses para 2021 ✨🔜 (@Desahogada) June 18, 2020

IBA A DECIR LO MISMO.

¿DONDE ESTÁ LA GILDA? pic.twitter.com/GO9TENkUHV — Hambrienta y rubia Andy 🍟🍰🍔 (@Andyhacecosas) June 18, 2020

Voy a poner una denuncia, ahora vengo https://t.co/uxLd5Xntrw — María (@MariaTKD98) June 18, 2020

Madrid: callos, cocido madrileño, bocata de calamares — QuantumWars (@QuantumWar) June 17, 2020

En #Asturias mejillones qué ho?

Y los tortos de maiz con picadillo, el pitu caleya, los escalopines al Cabrales, el pastel de cabracho, el rollo de bonito, los bollos preñaos y la fabada, por decir algo?@TurismoAsturias — María Fernández #aMasDe2metros (@w3myrem) June 18, 2020

Dónde están las putas bravas? https://t.co/xC47izROOH — Gaufifa (@AlvaroGaudo) June 18, 2020

Por favor, por favor, en Cantabria eso de la foto son calamares y solo los compran los madrileños en los congelados de los supermercados, las rabas de verdad son alargadas. — Jorge🔻💢 (@JORGEKOBO) June 18, 2020

Aunque, lo más probable es que ahora lo tenga en cuenta para el futuro.

