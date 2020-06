Jordi 'El Niño Polla' se rebela: la campaña para dejar de mandar fotos con desnudos por 'apps'

Hay pocas cosas que violenten más que recibir una foto de alguien desnudo sin haberla pedido. Desde que las aplicaciones y las redes sociales se convirtieron en parte fundamental de las relaciones humanas ha proliferado esta práctica bochornosa y censurable a la que ahora Badoo quiere ponerle freno con una nueva herramienta que han bautizado con el nombre de Detector Privado y promociona el famoso actor porno español Jordi El Niño Polla.

La aplicación de citas está en permanente contacto con sus usuarios y una de las observaciones que registraba de forma constante el público femenino era, precisamente, la del hartazgo por recibir contenido de este tipo, una denuncia que también es habitual en las redes: "Ocurre en Badoo, en Wallapop, en Facebook... Las mujeres sufren esto en todas partes", explica el director de Marketing para España y Latinoamérica de la app, Pablo Delgado, a EL ESPAÑOL.

Asegura que, a la hora de desarrollar esta nueva herramienta, han tenido en cuenta las quejas de sus usuarias y también las protestas continuas que se leen en otros foros. No obstante, aunque los que mandan este tipo de fotografías son hombres, su Detector Privado también pone en cuarentena los desnudos femeninos y da la opción al usuario de abrir la imagen y verla o, por el contrario, de evitarla por completo alertando del contenido explícito antes de mostrarlo.

Los usuarios podrán también bloquearla y reportarla al equipo de moderación. "La Inteligencia Artificial detecta cualquier desnudez fuera de contexto en tiempo real con una precisión de un 98%", señala Delgado, remarcando que el objetivo final de esta herramienta pionera en el sector de citas es conseguir que los usuarios se lo piensen dos veces antes de enviar este tipo de imágenes explícitas: "El Detector se suma a otras funciones de seguridad como la verificación del perfil con selfie, la moderación de imágenes y los límites de chat".

Consejo de El Niño Polla

Delgado recuerda que, contra todo pronóstico, las interacciones en Badoo durante el confinamiento se multiplicaron y, con ellas, la necesidad de ofrecer un entorno todavía más seguro a sus usuarios. Pero no basta con desarrollar la nueva funcionalidad, también hay que contarle al mundo sus bondades y para eso han lanzado una campaña con la que les está yendo francamente bien.

En el vídeo promocional —que se lanzará en todo el mundo doblado al inglés y al ruso—, el actor porno Jordi El Niño Polla hace de director de un spot que parodia la teletienda más casposa ambientada en los setenta para vender un supuesto filtro fotográfico que embellece el pene e incluye animaciones a las imágenes antes de enviarlas para que "no haya más drama en tu banana".

El doblador del hilarante presentador no es otro que Iván Sánchez, más conocido como Loulogio, artífice de grandes parodias comerciales como Labatamanta o Pajilleitor:

Delgado confiesa que devolver a Loulogio a la plana mediática después de su retirada de YouTube ha costado un poco, pero también celebra el entusiasmo de Jordi a la hora de participar: "No hay muchas marcas que se atrevan a contratar a un actor porno en activo, pero no tenemos ningún pudor y buscamos el reflejo de la experiencia de la gente. Nos parecía muy atrevido y chocante que dé un mensaje tan contundente sobre el consentimiento alguien que forma parte de una industria que muchas veces transmite lo contrario".

Admite que buscaban dirigirse a un público eminentemente masculino y joven. En otras ocasiones habían seleccionado para ello a interlocutoras mujeres, como ocurrió en la campaña que protagonizó Yolanda Ramos, y el mensaje se diluía porque "los hombres se ofendían" y no legitimaban la voz femenina para decirles según qué cosas. Así que un referente del porno sí contaría con esa legitimación.

"Le pareció muy interesante y reconoce que está muy de acuerdo con el mensaje sobre el consentimiento que estamos mandando", recuerda Delgado. La intervención de Jordi, interpelando directamente a los hombres al decirles que no se bajarían "los pantalones delante de una extraña en medio de la calle", tiene muchas posibilidades de calar entre la población que envía fotos no deseadas: "No tiene gracia, no es de ser muy listos y, como tíos, la verdad, podemos hacerlo mejor".

