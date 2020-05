Una diputada cae en un bulo y da el pésame por la 'muerte' de Jordi 'El Niño Polla'

Vivimos tiempos en los que no debemos fiarnos de nada hasta que lo comprobemos consultando más de una fuente de información. En la era de los bulos y las fake news no solo es peligroso estar desinformado, sino que también puede resultar muy embarazoso y ponernos en ridículo como le ha pasado a la diputada del Partido Popular en Asturias que esta semana ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con la política.

La popular Reyes Fernández Hurlé, parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias, entró por videoconferencia a una comisión y quiso comenzar su intervención, como suele ser habitual estos días entre los políticos, acordándose de las víctimas que había fallecido a causa del coronavirus y, de forma especial, lamentando el fallecimiento de "Alberto Sánchez, un médico joven, de 24 años, que falleció en Madrid".

No podríamos ponerle ni un pero a sus palabras de no ser porque el tal Alberto Sánchez, joven médico madrileño fallecido por coronavirus, no existe. Se trata de un bulo que, como tantos, usa la imagen del actor porno español Ángel Muñoz, conocido internacionalmente como Jordi El Niño Polla. El tuit original ya ha sido eliminado por su autor, aunque continúan difundiendo algunos plagios, y solamente conservamos su captura:

La metedura de pata de Fernández Hurlé hubiese pasado sin pena ni gloria si alguien no la hubiese captado para llevársela a Twitter, donde no ha tardado en hacerse viral:

❌ FALSO ‼️

No es Alberto Sánchez ni 'un médico joven fallecido en Madrid a causa del coronavirus' como sostiene Reyes Fernández. Hurlé, diputada del PP en la Junta General del Principado de #Asturias.



Se trata del actor porno Jordi 'El Niño Polla' caracterizado como médico. pic.twitter.com/PjtCdDufoB — AsturCheck (@AsturCheck) May 12, 2020

Los tuiteros no tiene piedad con la imprudencia de la diputada, pero lo cierto es que no es, ni mucho menos, la única que se lo ha tragado. Por poner solamente un ejemplo, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch también cayó víctima del engaño, así como otros muchos perfiles de ultraderecha entre los que circuló la fotografía de El Niño Polla.

El hombre de las mil caras

De hecho, Malditobulo ha tenido que salir al paso de los rumores para esclarecer no solo este bulo, sino otros muchos que usan la imagen del actor porno para atribuirle una personalidad variable y asociada a un mérito que "como no es futbolista" nunca va a salir en los medios. Se trata de un chascarrillo muy común en las redes sociales que lleva usándose desde el humor desde hace años.

Bien es cierto que, en la modalidad de medicina, la broma ha sufrido un repunte desde que comenzó la pandemia, pero no solamente usando las fotografías de Jordi, sino también las de otras muchas personas, famosas y anónimas:

Éste es el doctor Drake Ramoray, licenciado en epidemiologia, actualmente, se encuentra trabajando en una cura contra el COVID-19. Pero claro, como no es ningún futbolista, actor o cantante no saldrá en las noticias pic.twitter.com/QJ8U8z3fiE — lucas marco 🍥 (@lucasmarcor) April 1, 2020

Este joven es el Doctor Casado, virologo por la Universidad de Harvard. Estaba a punto de encontrar un tratamiento contra el Covid-19 y ha desaparecido sin dejar rastro, pero como no es futbolista, ni actor, ni cantante, no saldrá en los medios. pic.twitter.com/WX4jioGPGZ — Pelícano manchú 🏴‍☠️ 🇪🇦 (@Mortimer_Fu) May 8, 2020

Este chaval es el principal investigador médico de la vacuna contra el coronavirus y ha logrando grandes avances.



Pero como no es futbolista y no lleva la cresta levantada no lo verán en televisión.... pic.twitter.com/AIfJLSofQ9 — poli (@poli_______) April 4, 2020

Este es Cristóbal Gutiérrez Mejía. Médico español residente en USA que acaba de descubrir la vacuna del coronavirus, pero como no es futbolista no lo vas a ver en las noticias. pic.twitter.com/uzNMrzHN3N — Señor Smith (@Sr_HSmith) March 2, 2020

Este señor es Rogelio Sánchez del Álamo. Es médico y está desarrollando una cura para el coronavirus. Como podéis ver, es hincha del Atlético de Madrid, pero como no es futbolista no saldrá en los medios. Se agradece difusión pic.twitter.com/I2GfCcUaVK — Sancris ATM (@sancris_atm) May 11, 2020

Esta joven es una doctora en la Universidad de Yale (Connecticut) que esta investigando sin descanso para encontrar una vacuna contra el coronavirus, todo este esfuerzo sin fondos en su laboratorio privado, pero como no es futbolista no saldrá en las noticias pic.twitter.com/81PSGXmV6u — Guille Albaladejo 🔮 (@GuilleAlbala) April 3, 2020

