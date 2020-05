El insulto "racista" que Carlos Bardem ha dedicado a un diputado de Vox

Un más que desafortunado comentario de Carlos Bardem en Twitter le ha valido un sinfín de críticas en la red social donde le siguen lloviendo insultos a estas horas. Y es que el actor y escritor ha querido burlarse del portavoz adjunto y diputado de Vox en el Congreso, Ignacio Garriga, haciendo un paralelismo entre él y el Tío Tom, protagonista de la famosa novela norteamericana cuyo tema central es la esclavitud.

Todo empezó cuando se hizo pública la situación comprometida que había vivido Garriga en la Cámara durante la comparecencia del ministro de Consumo el pasado lunes en la comisión de Sanidad y Consumo. El integrante de la formación de ultraderecha formuló una pregunta a Alberto Garzón partiendo de un tuit que, en realidad, lo había escrito su hermano.

En concreto, Garriga leyó el mensaje publicado el pasado 6 de mayo en el que se afirmaba que "la mayoría de los votantes de Vox no han escuchado un discurso de Abascal, porque si no no me explico cómo puede haber tanta gente que vote a alguien que dice tantísimas atrocidades y animaladas".

El diputado aprovechaba esas palabras para recriminarle al ministro que haya "insultado a casi cuatro millones de españoles al presuponer que no saben lo que votan o que votan sin informarse, pero sin embargo, señor Garzón, si por algo depositan la confianza millones de españoles en Vox es precisamente porque están muy bien informados".

Pero, claro, el tuit era de otro Garzón, concretamente de Eduardo, el hermano del ministro:

Yo creo que la mayoría de los votantes de Vox no han escuchado nunca un discurso de Abascal, porque si no no me explico cómo puede haber tanta gente que vote a alguien que dice tantísimas atrocidades y animaladas. — Eduardo Garzón🔻 (@edugaresp) May 6, 2020

Así que cuando a Alberto Garzón le tocó su turno de réplica se le notaba paladeando cada una de sus palabras, sabiendo que sería muy fácil rebatir el discurso de Garriga al haber partido de una premisa falsa: "Yo no sé si los votantes de Vox están informados o no. Tengo una forma de ver las cosas de racionalismo atemperado, me gusta conocer los datos empíricos. No puedo llegar a la conclusión de que los votantes de Vox están o no informados", empezó el ministro.

"Lo que sí puedo decir es que usted no está bien informado. Usted ha hablado de un tuit que no es mío. Yo entiendo su confusión porque ese tuit tiene un origen en una persona que se llama Eduardo Garzón, que es mi hermano; pero usted ha confundido a Eduardo Garzón con Alberto Garzón. Menos mal que no era usted el ministro de Sanidad, qué hubiera pasado con los test y con otras muchas cosas en este país", le espetó al de Vox.

Gran momentazo de fake news + ridículo hoy en el Congreso con un portavoz de V😂X confundiendo un supuesto tweet del ministro @agarzon que, en realidad, había publicado su hermano @edugaresp pic.twitter.com/mYpwzdTouM — Jorge Navas Alejo🔻 (@jorgenavasalejo) May 11, 2020

La torpeza de Bardem

La escena no tardó en llegar a las redes sociales, donde no fueron pocos los que aplaudieron el "zasca" de Garzón a Garriga, aunque éste aseguraría más tarde que no se trató de un error, sino de una "imprecisión" porque se refería "a sus me gusta, a sus retuits, a esos clásicos ya que usted acostumbra a dar a La Marea donde se critica al cristianismo. Luego me sorprende que usted haya sido cofrade, pero bueno, ahí no entro":

📢 @Igarrigavaz responde a @agarzon tras apelar a la utilidad de la oposición política:



"No hay mayor utilidad que poner claro sobre oscuro de una gestión que podríamos definir de negligente y que los juzgados en su momento calificarán de criminal".



Así de claro 👌 pic.twitter.com/5qPObR8s53 — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) May 11, 2020

Entre aquellos que se dedicaron a ridiculizar al de Vox obviando toda explicación sobre el asunto, hallamos al hermano de Javier Bardem, que no supo escoger peor sus palabras:

El Tío Tom no está bien informado. 🤔 https://t.co/Fo5DUIdEku — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) May 11, 2020

Conviene recordar en este punto que la trama de La cabaña del tío Tom, uno de los clásicos de la literatura firmado por la escritora Harriet Beecher Stowe en 1852, gira en torno a la esclavitud. En concreto, a las historias paralelas de dos negros, uno que se ha conformado con una vida dedicada a sus amos (el propio Tom) y otro que no deja de luchar para lograr la libertad de su familia.

Actualmente, muchas personas de color en Estados Unidos emplean el término "tío Tom" en tono peyorativo para designar a los negros que son muy serviciales o poco reivindicativos. Y parece que esto mismo es lo que quería resaltar Bardem de Garriga a juzgar por sus explicaciones posteriores:

Fascistas que votan a un partido xenófobo y racista escandalizados porque llamo Tío Tom a un tipo de color que milita, feliz y diciendo sandeces, en un partido racista y xenófobo. Obviamente ninguno ha leído ni sabe de qué va La Cabaña del Tío Tom. Y así con todo. 🤪 — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) May 11, 2020

Como sé que los fascistas no sois muy de leer, os dejo el resumen de la wikipedia-tranquilos, es cortito-, para que sepáis qué es ser un Tío Tom. De nada. 😉https://t.co/gsLsysKymx pic.twitter.com/OyoPVLT1YU — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) May 11, 2020

.Racistas on fire defendiendo a sus Tíos Tom 🤪👍 pic.twitter.com/NSmHhQKwJX — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) May 12, 2020

Las palabras de Bardem han sembrado la crispación entre el proprio Garriga y otros dirigentes de Vox:

Aquí Bardem equiparándome con un esclavo. Después, llama “xenófobo” a VOX.



Señor Bardem, el xenófobo es usted, que camufla su racismo con paternalismo.



Si busca superioridad moral, empiece en casa preguntando a su hermano si ya ha pagado los 150.000€ que debe a Hacienda https://t.co/Wc6GchGInf pic.twitter.com/pC7EywfDoc — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) May 12, 2020

El titiritero subvencionado llama a @Igarrigavaz “Tío Tom”. Como es muy progre usa el término despectivo que se emplea en EEUU para referirse a los negros muy serviciales con los blancos. Al menos sabemos que este aspirante frustrado lee Wikipedia. https://t.co/xT89lMk8Of — Macarena Olona (@Macarena_Olona) May 12, 2020

En esto se ha convertido la izquierda en España. Qué asco. https://t.co/GnQheweuf1 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 12, 2020

Pero también entre sus simpatizantes:

Además de vago y mal actor, además de comunista, racista. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) May 12, 2020

Un comunista con el cerebro gangrenado por el odio y la maldad, un parásito que no merece ni el aire que respira. — Almogavar ❌🇪🇸 (@UbiMorsIbiSpe) May 12, 2020

Que un apesebrado como tú llame tío Tom a alguien no deja de tener su aquel, Carlos. Tápate un poco. — Eugenio d'Ors (@EugeniodOrs_) May 12, 2020

El hermano tonto además es racista. Joder, qué familia... — Cosimorondo (@Cosimorondo1) May 11, 2020

Vaya con los progres racistas. — Aperol (@JaraFdezp) May 11, 2020

Comentario racista, soez, comunista, xenófobo. — Arturo Remis🇪🇸💚🇮🇱🏴 (@arturogaseoso) May 11, 2020

Si todo lo que puedes aportar es una cómica referencia a su raza, es que estáis más jodidos de lo que parece... — Juan Gálvez (@JGalvez77) May 12, 2020

Ejemplo maravilloso de la izquierda racista, trasnochada y casposa. La de toda la vida. — 🎯ɹoɹɹǝ (@JlWombat) May 12, 2020

Bardem es un racista. Se burla de los negros que no son de su ideología.

Lo peor de todo es que no sorprende. — El Gasolinero🇪🇦🇮🇹🇬🇷 (@Andiamo00234701) May 11, 2020

Lo siento, pero no tienes derecho a violentarnos e insultarnos de esa forma a las personas que somos de color o indígenas por el hecho de pensar diferente a ti. Esto es Racismo inadmisible @sosracismo — carlitos gussau 🇧🇴🇪🇸🏳‍🌈 (@carlesgusau) May 12, 2020

Cuando el negro deja de servir a la izquierda al progre le brota racismo a borbotones. — Lawrence de Álava (@drant13) May 11, 2020

