El ridículo de Àlex Casademunt al denunciar una noticia-broma de 'El Mundo Today'

En los tiempos que corren, con las fakes news propagándose a diario por obra y gracia de las redes sociales, no está de más permanecer alerta y dudar de casi toda la información que recibimos. Sin embargo, tampoco estaría mal que supiéramos diferenciar el periodismo formal de aquellos medios que se dedican a la sátira.

Y si actualmente hay un medio humorístico que sobresale por encima del resto es El Mundo Today, responsables de buena parte de los titulares más hilarantes de los últimos años. Pues bien, esta semana hemos sabido que no todas las personas con acceso y soltura en las redes sociales, contra todo pronóstico, conocen el periódico que recoge "la actualidad del mañana".

Este tipo de anomalía, muy corriente hace un par de años e insólita hoy por hoy, sigue quedando patente en nuestra sociedad y el último en demostrarlo haciendo el ridículo ha sido el exconcursante de Operación Triunfo, Àlex Casademunt. La redacción de EMT quiso trolear al triunfito y lo usó estableciendo un paralelismo ficticio con el famoso tuit que escribió Rosalía criticando a Vox:

El rubio de Fórmula Abierta tuitea «Fuck Vox» pero ningún medio se hace eco https://t.co/FdYOsJEiyc pic.twitter.com/YN9708MSNU — El Mundo Today (@elmundotoday) November 12, 2019

Pues bien, al pobre Casademunt le han otorgado declaraciones como que "si pierdo seguidores por mis contundentes opiniones políticas me da igual, es momento de que todas las estrellas como Rosalía y yo hagamos piña" y también se han inventado que el cantante advirtió que "si tenemos que acabar con el fascismo artistas de la talla de Rosalía y yo mismo, pues lo haremos. Con valentía. Somos influyentes y es momento de usar nuestra voz".

Evidentemente, para el común de los mortales (al menos los españoles), se trata sin duda de una noticia falsa como todas las que da EMT, pero Casademunt no lo conocía y puso el grito en el cielo a través de sus redes sociales, denunciando que -esta vez sí son sus declaraciones de verdad-: "No sé quién ha escrito eso pero por supuesto que no he sido yo. Jamás me he pronunciado en política y mucho menos si lo hiciera sería desmereciendo ni insultando a ningún partido, fake!".

"Así que El Mundo Today deberíamos ser más leales a la información y al menos contrastar si es o no veraz y cierta", sentenció el cantante antes de dar a publicar. En cuestión de segundos observó cómo sus seguidores empezaban a reírse de sus palabras y a explicarle qué es lo que estaba pasando. Al poco tiempo, el catalán eliminó su publicación, pero ya había quedado constancia en Twitter:

De verdad que este día no se acabe nunca pic.twitter.com/V0dW9IQ9Eh — Jotaderos (@jotaderos) November 12, 2019

Con todo, recordemos que Casademunt no es el primero (ni será el último) en morder el anzuelo de EMT. De hecho, en 2017, Julian Assange cayó en su trampa cuando aseveraron que estaba "empezando a tuitear palabras al azar en catalán para apoyar a los manifestantes" y él contestó llamándoles estúpidos y diciendo que era falso.

