El traductor de Google, la última víctima del delirio 'indepe'

Son tiempo duros para los indepes. En un contexto poco amable de por sí, ahora es Google quien se pone también en su contra. Su traductor, el mismo que consultan más de 200 millones de usuarios mensualmente en todo el mundo, según los datos de la compañía, se está cebando con el sentimiento nacionalista. Y es que este jueves hemos descubierto que la herramienta está llevando a cabo un auténtico troleo.

Desde ese día y, al menos, hasta la publicación de este artículo, bastaba con poner "em sento català" -me siento catalán-, para que Google respondiera en varios idiomas lo mismo: "Me siento español". El descubrimiento llegó de la mano de un tuitero independentista, Ray (@LopezRaimundo), que no pudo evitar mostrar su frustración en Twitter: "¿Pero qué mierda es esta?".

Acompañando su mensaje de varias capturas de pantalla de las traducciones al inglés, francés, alemán e italiano, el pobre hombre tuvo que comerse con patatas el cachondeo de los tuiteros:

La realidad dándole una colleja a vuestra ensoñación. — Neorequetemix (@BochincheFather) October 25, 2019

Google es facha jajajaja — Emilio Suárez (@burke676) October 24, 2019

Google ens oprimeix — Válvula de Escape (@blow_off_valve) October 25, 2019

Los niños, los borrachos y Google translator siempre dicen la verdad 🤷‍♂️ — Morveer (@Morveer) October 24, 2019

Hostia, ¡pues va a ser verdad y todo! pic.twitter.com/D5svrKZyPN — Fran 'Mr_BoGy' Artime (@FranArtime) October 25, 2019

La fría realidad. Fuera de la republiqueta de los 8 segundos hace frío Rai. Abrígate. — MONICA (@MONICA78321384) October 25, 2019

Es que en google sólo salen nacionalidades reales, no las de fantasía y piruleta. — Doctor Quién (@Adris1426) October 25, 2019

Traductor botifler 😂😂 — josemari (@gomasylavajes) October 25, 2019

Incluso uno de ellos demostró que "me siento madrileño" sí obtiene una traducción exacta en la herramienta de Google:

En la órbita indepe, como no podía ser de otro modo, se lo han tomado como un agravio e incluso ElNacional.cat acusaba al buscador de "catalanofobia":

Catalanofobia en el traductor de Google: ¿qué responde a "me siento catalán"? via @En_Blau_es https://t.co/TRguh3TnvL — ElNacional .cat (@elnacionalcat_e) October 25, 2019

Google ha confirmado que están investigando lo sucedido para saber qué está detrás de estas hilarantes traducciones. De hecho, en algunos dispositivos no se obtiene la misma respuesta, por ejemplo, si sacamos la tilde del "català". "Google Translate es un traductor automático que utiliza patrones de millones de traducciones existentes para ayudar a decidir la mejor para el usuario. Desafortunadamente, algunos de esos patrones pueden llevar a traducciones incorrectas", señalan.

