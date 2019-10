La denuncia de una profesora catalana a los estudiantes 'indepes' que boicotearon su clase

Tras conocerse el contenido de la sentencia del procés, el independentismo ha reaccionado salpicando de movilizaciones todo Cataluña y las universidades tampoco se han librado de las protestas. Los piquetes han entrado en las aulas para detener la actividad docente y tratar de implicar a los estudiantes en las concentraciones que han llegado a colapsar las vías principales de Barcelona y otras ciudades.

Una de las profesoras universitarias que ha sido obligada a parar su clase ha querido contar el mal trago que pasó en las redes sociales. Beatriz Ballestín González, que trabaja como docente de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha narrado en Twitter la tensa experiencia que vivió en la mañana de este lunes.

"Lo siento, pero me veo obligada a denunciar lo que me ha pasado hoy en la UAB, ¡esta es su democracia! Escribo aun con los ojos rojos de secarme las lágrimas de indignación, nunca me habían agredido en clase como lo han hecho hoy", escribía en el primer tuit de un hilo con el que ha ido narrando lo sucedido:

Ho sento, però em veig obligada a denunciar el que m'ha passat avui a la UAB!

AQUESTA ÉS LA SEVA DEMOCRÀCIA!!!

Escric encara amb els ulls vermells d'eixugar-me les llàgrimes d'indignació, mai m'havien agredit a classe com ho han fet avui!!

Fil a continuació... — Bea Ballestín González (@bballestin) October 14, 2019

Asegura que eran las 9:45 horas cuando, en la recta final de la clase de Historia de la Antropología, un grupo de estudiantes "guardianes de las esencias patrióticas" irrumpieron en el aula avisando que "todos (los tenemos que creer si ellos lo dicen) están suspendiendo las clases para sumarse a las movilizaciones contra la sentencia".

Les emplazan a hacer lo mismo, pero ella contesta que "prefiero terminar la materia que llevaba preparada". Aun así, dejó claro que "el que quiera marcharse es libre de ello, que todo lo que cuento se puede encontrar y estudiar en los apuntes que tienen colgados en el Campus Virtual". Explica que algunos se fueron, pero otros decidieron quedarse "para mi sorpresa".

"Bastante tolerantes hemos sido con vosotros"

Cuando quedaban apenas 5 minutos de clase, a las 9:55 horas, otro grupo de estudiantes entró de forma "intimidatoria" y "perdiendo las formas", obligando a parar la lección porque "soy la única profesora de todo el pasillo que aun no lo ha hecho". Beatriz intenta hacer valer "mi libertad de cátedra y mi derecho a seguir hasta el final", pero es inútil.

En ese momento, según la profesora, se acercan a su mesa y le cogen el mando del proyector que estaba usando, para apagarlo y llevárselo por la fuerza. "Otro continúa espetándonos la doctrina procesista de los mártires de la patria para acabar amenazándonos a las claras: 'Bastante tolerantes hemos sido con vosotros, las clases se suspenden ya'".

La profesora no se movió del aula hasta las 10:00 horas y tampoco lo hicieron sus alumnos: "Mil gracias por su apoyo, especialmente al alumno que me ha ofrecido con mirada comprensiva un pañuelo para las lágrimas que no me he podido aguantar". Ha terminado su relato aclarando que respeta a los estudiantes que han secundado el paro y señalando que "no deseaba ni deseo la cárcel para los encausados":

Dit això, respecte profund pels i les alumnes que han secundat l'aturada.

No desitjava ni desitjo la presó pels encausats...



PERÒ NO PENSO CALLAR A L'HORA DE DENUNCIAR FETS COM EL QUE M'HA PASSAT I QUE NO HAURIEN DE SER DE REBUT EN UNA UNIVERSITAT PLURAL I DEMOCRÀTICA!!! — Bea Ballestín González (@bballestin) October 14, 2019

Eso sí, ha reiterado que "no me pienso callar a la hora de denunciar hechos como el que me ha pasado y que no deberían ser de recibo en una universidad plural y democrática".

