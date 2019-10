La polémica explicación de Almeida a unos niños sobre las diferencias entre izquierda y derecha

M. C.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participó este domingo junto a Carmen Lomana en el programa Vuelta al cole de Telemadrid. Se trata de un espacio al que acuden personajes conocidos para pasar un rato divertido en una clase compuesta por 15 alumnos de diversos centros de toda la comunidad autónoma. Los niños les hacen preguntas y les ponen distintos retos que dejan momentos hilarantes.

Precisamente, el regidor madrileño ha protagonizado uno de los más polémicos a raíz de la pregunta de Álvaro, uno de los alumnos. "Me gustaría que nos explicara la diferencia entre la izquierda y la derecha en la pizarra", pidió el chaval ante la estupefacción de Almeida, que hubiese preferido que se lo tragara la tierra antes de coger la tiza y disponerse a cumplir con su petición: "¿De verdad me lo estás diciendo?", le espetó.

Con un minuto, cronometrado por los niños, empieza a dibujar un par de monigotes en el encerado advirtiendo que lo suyo no es el dibujo. Los bautiza con los nombres de dos de los escolares, el del propio Álvaro y Paula. Les pregunta qué quieren ser de mayores: profesor y periodista política. Continúa pintando un globo donde estarían el resto de chavales y explica: "Pues nosotros vamos a poner todos los medios para que seáis vosotros los que decidáis qué queréis ser. La izquierda, sin embargo, va a querer decidir por vosotros".

Acusado de adoctrinamiento

En el vídeo completo, que se puede ver en este enlace, Almeida añade que "la derecha quiere que el dinero esté en vuestro bolsillo y la izquierda quiere que suban los impuestos". Con todo, la explicación del alcalde no convence a los pequeños, que le ofrecen mayoritariamente un voto negativo y le dicen que "no lo has explicado bien":

Cuando el vídeo de la explicación de Almeida aterrizó en Twitter se desencadenó una cascada de críticas, donde la mayoría hablaba de un supuesto "adoctrinamiento" del alcalde a los alumnos madrileños:

Terribles imágenes de adoctrinamiento en las escuelas de Cataluña https://t.co/jPZsMAl8Sx — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) September 29, 2019

¿Esto era lo del adoctrinamiento en Cataluña? — Syl 🦋 (@sylvimaz) September 30, 2019

“los catalanes adoctrinan a los niños” https://t.co/fD0YAkhTqf — Juanma (@Juanmasaurus) September 30, 2019

Animo a los padres y madres de las criaturas a denunciar ante el servicio de inspección educativa el adoctrinamiento político atestiguado en el vídeo. Luego nos rasgamos las vestiduras con Cataluña. Asco. — Mamut airado (@Inefable82) September 30, 2019

MADRE MÍA LOS COMUNISTAS ADOCTRINANDO A LOS NIÑOS https://t.co/rdvOyMP7eg — Isaac Corrales 💾 (@isaacfcorrales) September 29, 2019

ESTO ES MUY GRAVE: El alcalde de Madrid adoctrinando políticamente a niños en la televisión pública. 😱 https://t.co/SfCgdLAf9B — Dios (@diostuitero) September 29, 2019

Ojalá salgan todos los críos troskistas como poco — Pasanospoco (@pasanospoco) September 29, 2019

Tremendo como está TV3. Ah, no, espera... https://t.co/rMtuW0ucml — Fernando Navarro (@fernavarro17) September 30, 2019

Puff el adoctrinamiento catalán ehh. Ah no — Sasi (@__Sasi___) September 29, 2019

Tener que ver el vídeo varias veces para comprobar si se trata de un montaje. Luego he visto la cuenta oficial de Telemadrid.

Esto es indefendible. Pero en plena polémica por el cierre de M21, acusada de parcialidad, trágico.

Tener vergüenza sí debería ser algo transversal. https://t.co/uGT65OCdyN — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) September 30, 2019

madre mía TV3 y el adoctrinamiento a los niños catalanes!! — Vidal 🐙 (@jvep) September 29, 2019

📺 Hay que declarar el 155 para poder intervenir TV3 que es una auténtica herramienta para el adoctrinamiento.



¿Habéis visto qué majete el niño que ha salido a exponer su trabajo frente a los de su clase? Telemadrid modelo de TV, siempre ofreciendo contenidos educativos 📚 https://t.co/JosVnUJJAr — Castellanoparlantes Valencianos 🇪🇦 (@ValencianosESP) September 29, 2019

Usando una TV pagada por los madrileños para adoctrinar niños. Una vergüenza y un mal uso de la infancia... Hay alguien en la fiscalía de Menores???? — Estrella Sánchez (@EstrellaSchezMM) September 30, 2019

