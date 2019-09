La increíble historia del dibujante que triunfa con unas pegatinas de 'Aquí no hay quien viva'

Las pegatinas de 'Aquí no hay quien viva' que lo petan en Twitter. @Lynatta_

El portal de Desengaño 21 se abrió por primera vez en septiembre de 2003 y, a juzgar por las pasiones que sigue desatando 16 años después de su estreno, sigue abierto de par en par. Aquí no hay quien viva marcó a muchas generaciones de españoles que siguieron en Antena 3 las andanzas de esta peculiar comunidad de vecinos hasta que dijo hasta luego en julio de 2006 después de 90 episodios.

La serie, producida por José Luis Moreno, llegó a alcanzar un 40% de cuota de pantalla, unos 7 millones de espectadores estaban viéndola delante de la televisión. En abril de 2007, cuando Telecinco empezó a emitir su secuela, La que se avecina, las frases de sus personajes formaban parte ya del imaginario colectivo del país. ¿Quién no recuerda a Juan Cuesta, "presidente de esta nuestra comunidad"?

El "un poquito de por favor" de Emilio el portero, el "¡qué mona va esta chica siempre!" de Marisa o el incansable "¡váyase, señor Cuesta, váyase!" de Concha. Todo este universo no se ha esfumado con el paso de los años y las redes sociales son testigo de ello, como demuestra la historia que desgranamos hoy.

Un merchandising viral

El ilustrador Aitor Prieto y su hermana vieron la serie codo a codo desde que eran pequeños, pero no podían imaginar que tiempo después se hiciesen populares gracias a sus personajes. Fue a comienzos de este mes de septiembre cuando ella decidió mostrarle a Twitter las creaciones de su hermano, las pegatinas que todo fan querría tener:

Fun fact: Mi hermano es un ilustrador bastante reputado y se la suda todo, tanto así que ha emprendido este proyecto personal: pic.twitter.com/FZBIQXZKZq — Milkynatta 🐄 (@Lynatta_) September 4, 2019

Con más de 3.300 retuits y cerca de 7.000 me gusta, Aitor agotó la primera tirada de sus ilustraciones adhesivas el primer día de venta. "Mi hermana que había dicho que Twitter estaba lleno de fans de la serie y que podían gustar, pero no me imaginaba que fueran a tener tan buena aceptación", confiesa a EL ESPAÑOL.

Él se mueve en los mundos de Instagram y Behance, donde se pueden ver todos sus proyectos, pero no forma parte del universo tuitero y por eso fue su hermana la que compartió las imágenes. "Ha sido gratificante llegar a tanta gente y recibir tantos buenos comentarios", apunta este "dibujante a jornada completa".

Trabaja sobre todo en el sector del Concept Art diseñando personajes y escenografías para videojuegos "aunque también he trabajado bastante en ilustración infantil-juvenil haciendo libros ilustrados". Además, relata Aitor, también ha tocado ramas como el diseño de parques de atracciones -"es más divertido montar en las atracciones que diseñarlas", advierte-, juegos de mesa, publicidad, el cómic o la docencia.

Un éxito gestado en sus ratos libres

Aunque cuenta solo cuatro años dedicándose profesionalmente al dibujo, Aitor lleva en el mundo artístico "desde que tuve la capacidad de sujetar un lápiz". Cursó el bachillerato artístico y se formó en un ciclo superior de Ilustración antes de "mendigar a las editoriales y empresas durante un año más hasta que sonó la flauta".

Ahora, después de hacerse viral, mucha más gente le sigue en las redes sociales. "Hago caricaturas de otras series, pero nunca las he editado como pegatinas. La verdad es que este éxito me ha pillado por sorpresa y, de hecho, ya he solicitado un nuevo encargo de impresión para empezar con una nueva remesa que ahora sí venderé online", avanza.

Para él resulta curioso que Aquí no hay quien viva "haya ido ganado más y más fans por las redes, se nota que la nostalgia y los memes tienen mucha fuerza". En su estudio, confiesa, "solíamos bromear mucho con ella y poníamos episodios mientras trabajábamos hasta que un día surgió la idea de las pegatinas. Me pareció divertido y las hice en mis ratos libres sin más pretensiones que entretenerme".

Ideas para los coleccionistas

Si después de adquirir las pegatinas de la serie te has quedado con ganas de más, basta con darse una vuelta por Google para comprobar que el merchandising de Aquí no hay quien viva sigue en auge a pesar de los años. Así, por ejemplo, podemos encontrar muchos diseños de camisetas sobre la serie, como estas de La Tostadora:

E incluso tazas desayuno, como estas otras, de Redbubble:

Además, por si te habías olvidado, existe incluso un juego de mesa inspirado en la comunidad que venden en varias webs:

Y, por supuesto, la colección de DVD:

Lo cierto es que, viendo la pasión de sus seguidores, parece mentira que solamente se hayan llegado a emitir 90 capítulos.

