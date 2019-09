El español que se comió una hamburguesa de 2,5 kilos y ha hecho de ello su profesión

Joe Burger y su cena en el My Way American Restaurant de Sevilla @joeburgerchallenge

Muchos de nuestros lectores firmarían ahora mismo por un trabajo como el de Joe Burger: recorrerse el mundo probando los más suculentos y enormes bocados de los restaurantes. Este valenciano ostenta el calórico récord de ser el que más retos de comida ha ganado en nuestro país. Más de 100 trofeos al más tragón desde su primera experiencia en estos concursos en 2008.

Ahora, después de cuatro años grabando sus hazañas y publicándolas en su canal de YouTube, Joe quiere separarse de la imagen de ser el que más come y más rápido lo hace en España. No va a dejar de engullir ni de contárnoslo, pero "seré el que cuenta en qué restaurantes están los retos", explica a EL ESPAÑOL al otro lado del teléfono.

Quiere dejar atrás la presión a la que estaba sometido y dedicarse a visitar restaurantes sin el agobio de tener que cumplir con las expectativas: "Nunca quise demostrar nada, así que ahora solo me dedicaré al entretenimiento y a la promoción". Con el buzón lleno de ofertas e invitaciones, no hay ni un establecimiento de comida rápida que no quiera invitarlo. Sus más de 373.000 suscriptores en YouTube, más 50.000 seguidores en Instagram y más de 4.600 en Twitter le avalan.

¿Cuándo dio su primer bocado en un reto?

Joe estudió Filología Inglesa y se fue a trabajar a Estados Unidos. Siempre fue "muy aficionado a la comida" y se encontró en un auténtico paraíso: "Allí hay mucha cultura de retos de comida. Nos llevan muchísima ventaja, aquí solamente los imitamos. Date cuenta que para los restaurantes es una publicidad muy buena y, para mí, en ese momento fue una manera de comer gratis".

Lo que al otro lado del charco se le antojó como una forma perfecta de supervivencia culinaria, de vuelta a España surgió, al principio, como un entretenimiento. "Un amigo me convenció en 2013 de ir a la Burger Challenge de Mediterránea de Hamburguesas Valencia para comerme una hamburguesa de 2,5 kilos y fui por la diversión. Gané el trofeo y me hicieron una gran fiesta. Ahí empezó todo", recuerda.

Para que no se le olvide una vez hecha la digestión, Joe ha publicado un hilo en Twitter donde ha ido subiendo todos sus retos de comida:

Ya he superado 100 RETOS DE COMIDA en restaurantes.

Para celebrarlo abro este hilo para hacer recuento de mis 100 victorias una por una si recibo vuestro apoyo.

Con cada like 💙 añado una victoria al hilo.

⬇️MIS 100 VICTORIAS⬇️ — Joe Burgerchallenge (@joebuchallenge) March 26, 2019

Aunque hace algunos años los retos no eran muy populares en nuestro país, sino que se trataba más bien eventos esporádicos, Joe señala que han ido creciendo y que ahora mismo habrá sobre unos 200 en toda España. Su misión en este mundo pasa por localizarlos en el mapa para que nosotros sepamos de sus grandezas culinarias gracias a sus aplaudidos vídeos.

"En YouTube empecé en 2015 y ahora vivo de esto. La verdad es que no me lo esperaba. Coincidí hace años con un youtuber en un BlaBlaCar y me planteé abrir mi propio canal, pero nunca como algo que fuera a tener éxito", confiesa el comilón que, al contrario de lo que pudiéramos pensar viendo su apellido artístico y su Instagram, prefiere la pizza y la comida italiana a las hamburguesas, "pero elegir una sola comida favorita me cuesta".

De ruta por EEUU: un reto en cada Estado

Junto a su amigo, cámara y fotógrafo Sezar Blue comenzaron a idear una forma de promocionar los retos de comida en nuestro país y se les ocurrió la idea de regalar un viaje a "alguien que comiera mucho" a Estados Unidos, el paraíso de este tipo de concursos. Así que el ganador se fue con ellos a recorrer la mítica Ruta 66 realizando una hazaña culinaria en cada estado por el que pasaron.

Después de esta primera experiencia, que se dividió en capítulos y se publicó en su canal, este año ha sorprendido de nuevo con otra ruta, esta vez por el Mississippi. Ocho personas enfrentándose de nuevo a un reto por estado y contándolo delante de la cámara con un formato muy televisivo que han aplaudido todos sus seguidores.

De momento, aunque hay nueve episodios preparados, han emitido los tres primeros:

¿Y el colesterol?

Aunque por sus menús pueda parecer lo contrario, lo cierto es que Joe se cuida muchísimo. "Hago mucho deporte y, obviamente, no me alimento así todos los días, llevo una alimentación estricta", confiesa, añadiendo que "mi estómago es mi herramienta de trabajo y tengo que buscar un equilibrio. Si sé que tengo un reto preparo mi cuerpo, pero esta comida no es una forma de vida".

No obstante, cuando se trata de rutas como las de Estados Unidos admite que "llevas al cuerpo al límite" y lo compara con estar en un crucero con la pulserita porque "siempre vuelves con unos kilos más". "En el cuarto capítulo que vamos a publicar del Mississippi explicamos cómo nos preparamos y también mostramos los efectos de ese tipo de alimentación cuando se come así a diario, como la retención de líquidos que tuvo un compañero al que se le hincharon mucho los tobillos".

Con su trabajo, además de todo lo anterior, Joe también quiere derribar mitos como el de que una hamburguesa es comida basura: "No tiene por qué ser mala comida y hacerte engordar, por ejemplo. Mira cómo estoy yo. Todo tiene que ver con el estilo de vida. Si eres más sedentario necesitas menos calorías. A mis seguidores les sorprende cómo me mantengo, pero es que yo hago carrera de montaña y suelo cenar ensalada o una crema de verduras. Al final, lo importante es estar en equilibrio".

[Más información: Una 'youtuber' se zampa una hamburguesa de 2 kilos en 9 minutos en Cantabria]