Qué fue de PSY, el coreano que hizo bailar al mundo con su ridículo 'Gangnam Style'

El 15 de julio de 2012, en algún lugar de Corea del Sur, alguien accionaba el botón de subida a Youtube de uno de los videoclips que más veces se han reproducido en la plataforma de vídeo online: el de la canción Gangnam Style de PSY. Nadie se libró aquel verano de hacer el ridículo baile que consistía en fingir que estábamos galopando a lomos de un caballo. Su estribillo -'Oppa Gangham style', que significaría algo como 'el hermano tiene estilo Gangham', como se denomina a sí mismo el cantante- entró a formar parte del Libro de Yale como una de las citas más famosas de ese año.

Park Jae-sang, que así se llama de verdad el artista surcoreano, tocó el cielo con las manos y se convirtió en un fenómeno mundial. Fue el vídeo más visto en YouTube de aquel 2012 y ahora acumula más de 3.380 millones de reproducciones, sin contar, además, con las veces que se haya visto en canales no oficiales. Consiguió que 116 personas le diesen a play cada segundo, 19 millones cada día. Una locura que se llevó el premio al Mejor vídeo en los MTV Europe Music Awards, entre otros galardones, y recibió el Récord Guinnes por su cantidad de likes, 11 millones.

Lo cierto es que el vídeo, protagonizado por él y un buen número de figurantes de lo más heterogéneos, no tiene desperdicio. Colores chillones, escenarios surrealistas y poses que parecen aprendidas del mismísimo Derek Zoolander:

Después de haberlo sido todo con una sola canción, PSY vio cómo el See You Again de Wiz Khalifa lo destronaba en 2017, cinco años después de su estreno. Por aquel entonces, ya hacía tiempo que había sacado su otro éxito, Gentleman, con el que también acaparó algunos galardones. Sin embargo, por lo menos en Occidente, su pista se perdió hace años.

Alcohólico y deprimido

En diciembre de 2016, PSY condeció una entrevista a Sunday Times en la que reconocía que era adicto al alcohol y que también coqueteaba con otras drogas: "Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hace sol bebo, si hace frío bebo, si hace calor bebo". Relató que su infancia había sido traumática, con un padre que abusaba de él y describió cómo se sintió tras el éxito.

"Después de Gangnam Style yo era feliz; pero a veces no me sentía así porque sabía que esa iba a ser la canción más importante de mi vida y que no volvería a estar en la cima nuevamente", confesó, añadiendo que "durante una época sentí un poco de presión porque, ¿cómo iba a superar ese tema? Pensé acerca de quién era yo realmente, no 'el cantante de Gangnam'. Estuve centrado en encontrarme a mí mismo".

Nuevo álbum para seguir llenando estadios

Durante todos estos años PSY no ha dejado de dedicarse a la música aunque, eso sí, el éxito internacional se ha redimensionado y ahora le siguen mayoritariamente en su país. Fue en 2017 cuando editó su octavo disco, 4X2=8, y este mes de julio lanzará el noveno:

Mientras tanto, el cantante sigue dando conciertos y siendo uno de los platos fuertes de los festivales. Eso sí, el Gangnam Style continúa siendo el temazo que más hace vibrar al público, como vemos en sus redes sociales:

Y, además, sus montajes sobre el escenario no tienen nada que envidiarle a ninguno de los grandes directos de las bandas más míticas. Aquí lo vemos alzando el vuelo:

¿Nos deleitará algún día con otro exitazo similar? Por si acaso, vayamos preparándonos para el bailecito.

