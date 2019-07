La foto con la que Dani Mateo responde a King Jedet su acusación de homofobia

Nuevo y, quizás, último episodio del culebrón Mateo-Jedet. El humorista y presentador ha querido dar carpetazo a la polémica tirando de sarcasmo y publicando una foto con la que firma el final del tira y afloja que han venido manteniendo ambos en las redes sociales durante los últimos días.

Recordemos que el cantante e influencer King Jedet, antiguo colaborador de Dani Mateo en el programa Yu, No te pierdas nada de la Cadena Ser, acusó al humorista a través de Instagram de haberle hecho varios comentarios homófobos, insinuando que, si el artista no hubiese abandonado el espacio, su carrera tendría mucha más proyección.

En concreto, según Jedet, la frase de la discordia es la siguiente: "Creo que han cometido un error y que no deberías haberlo dejado. Tu carrera está acabada... Ahora simplemente te convertirás en una travesti cutre de Chueca más".

Mateo salió al paso de las críticas por la misma red social, asegurando que "si me conocéis, sabéis que esas palabras nunca saldrían de mi boca" y reconociendo que había mantenido una conversación con Jedet, pero no en esos términos: "Puede que le comentara que me parecía una pena que no estuviera en un programa porque la visibilidad que le daba era buenísima", argumentó.

Una llamada telefónica

Unos minutos más tarde, el presentador publicó en sus stories que había estado hablando por teléfono con King Jedet y que "el dice que le dije eso con esas palabras y que se le clavaron en el corazón; pero le he dicho que no dije eso y que, si lo entendió así, es porque malinterpretó. Estamos en esa situación en la que dos personas tienen recuerdos completamente opuestos. No me puedo creer que haya dicho esa frase y, es más, la condeno. Si alguien la dijese estaría igual de enfadado que vosotros".

Sin embargo, parece que lejos de enterrar el hacha de guerra a Jedet todavía le quedaban un par de cosas por decir. Así que, también en Instagram, publicó un post con sobre todo lo que había sentido durante estos días: "Es muy difícil enfrentarte a contar tu verdad cuando esta va relacionada con un personaje público que además consta de todos los privilegios del heteropatriarcado, aun así decidí hacerlo sabiendo que mucha gente pondría en duda mis palabras aunque nunca pensé que lo harían porque he tardado un año en contarlo".

De hecho, muchos de los que han criticado a Jedet esgrimen que ha hecho público ahora y no antes el comentario de Mateo como parte de una estrategia para promocionar su nuevo single. Sea como fuere, lo que sí está claro es que el cómico tampoco va a seguir dándole vueltas al asunto y ha decidido dejarlo patente a través de un irónico selfie:

En la mano de Mateo, una taza donde podemos leer Keep calm and carry on (Mantén la calma y sigue adelante), acompañada de la frase "buen consejo". Un buen final para este culebrón de verano.

