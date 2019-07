La genial campaña que redime a 'Pim, pam, toma Lacasitos" de sus pecados en la carretera

Hace un década el programa Callejeros, que emitía Cuatro, fue una auténtica fábrica de virales cuando las redes sociales empezaban a asomar su cabeza en nuestro país. Del espacio, que retrataba las zonas más vulnerables de cada ciudad española, han salido un buen puñado de personajes que todavía se recuerdan hoy en día. Uno de ellos es Ares G., más conocido como Pim, pam, toma Lacasitos, una de las frases que pronunció ante las cámaras cuando fue pillado en un control de alcoholemia con evidentes síntomas de embriaguez.

Ocurrió hace más de una década en las carreteras valencianas. Mientras la Guardia Civil le explicaba pacientemente cómo tenía que soplar, el chaval encadenaba una frase tras otras. Desde el "viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley" a la de los Lacasitos, pasando por sus anécdotas sobre una supuesta pelea que había mantenido con una pared y le había dejado la mano "como una patata" o sus planes para ir después del control a seguir de marcha en unos bungalows.

Ahora aquel chico ya es un hombre y, por lo que parece, con la cabeza bastante más amueblada que entonces. Actualmente trabaja de albañil y la campaña #GodBadDrivers, promovida por Michelin, ha querido contar con él para uno de los spots de esta iniciativa sobre seguridad vial y lo ha citado en Soria, la ciudad donde circulan las "mejores conductoras de España".

"Nos pusimos como atunes"

A petición de la entrevistadora, Ares se traslada a aquella noche de fiesta que quedó capturada para siempre por las cámaras. Él asegura que "nos pusimos como atunes" y eso provocó que se viniera "arriba" y se pusiera "a hacer el payasete". Alabando la paciencia del guardia que estuvo haciéndole la prueba, accede a ver el vídeo una vez más.

"Ese no soy yo", acierta a decir, añadiendo que "era muy joven y descerebrado". Reconoció que había ganado dinero con aquello, pero que "si volviera atrás, no lo haría": "Hacerse famoso por ir borracho o por hacer tonterías no es muy agradable".

Ares confiesa que ahora es mucho más prudente al volante -"hasta me pongo el cinturón"-, y que nunca bebe cuando va a conducir. "No he vuelto a tener problemas por consumir alcohol. Puedes beber, pero no puedes conducir borracho. Ya no por ti, sino por las demás personas que van por la vía", concluye su testimonio en el anuncio.

Dos escarceos más con la autoridad

A pesar de que Ares afirme en el vídeo que no ha vuelto a tener incidencias como la de su vídeo viral, lo cierto es que en 2011 llegó a perder su carné de conducir por zigzaguear en la A3 y dar positivo en un control. Además, en agosto de 2015 agredió e insultó a unos guardias civiles que le ordenaron bajarse del coche en el que iba de copiloto.

Fue juzgado en Valencia y reconoció los hechos, siendo condenado a pagar una multa de 1.080 euros por un delito de resistencia a la autoridad y otra de 540 euros por lesiones a los agentes. Su amigo, que conducía el vehículo, también había dado positivo en alcohol.

