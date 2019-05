La carta de un abuelo paralizado a su nieto que está emocionando a las redes

M. C.

El ictus, un accidente cerebrovascular, puede dejar secuelas como problemas físicos, psicológicos y/o cognitivos. Es habitual que tras sufrirlo aparezcan discapacidades relacionadas con el movimiento, trastornos del lenguaje o de la sensibilidad. Según la Sociedad Española de Neurología, en nuestro país se registran unos 120.000 casos anuales y fallecen por esta causa unas 27.000 personas al año.

Según los especialistas, más de 330.000 españoles viven con alguna limitación en sus capacidades funcionales tras haber sufrido un infarto cerebral. Uno de ellos es el padre del tuitero Hank Solo (@Hank_Solo), que vive "con medio cuerpo paralizado por un ictus". El hombre, no obstante, no renuncia a mandarle cartas a su nieto para decirle cosas importantes y darle la paga. Pero su letra ya no es lo que era, y eso le da rabia.

El pasado domingo, su hijo no ha podido resistirse y ha subido a su cuenta de Twitter la fotografía de una de esas cartas. La conmovedora imagen ha recibido más de 25.000 'me gusta':

Mi padre, con medio cuerpo paralizado por un ictus, le envía de vez en cuando dinero a mi hijo por carta. Una vez le adjuntó esto. Mi padre sigue enseñándome cosas sobre el amor incondicional. pic.twitter.com/BFEqLirCa8 — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

Y es que han sido muchos, tal y como reflejan los comentarios al entrañable mensaje, los que se han visto retratados en el emotivo tuit de Hank Solo después de tener una vivencia similar:

Me recuerda muchísimo a la letra de mi padre. Le dio un ictus también hace ahora dos años. Tiene afasia, dificultad para andar, para escribir. Pero él sigue luchando día a día a pesar de las dificultades. Es como leer algo escrito por mi propio papi. Son grandes, muy grandes. 😘 — Aimee (@Maguita_Aimee) 26 de mayo de 2019

Desde el año 89, tras 5 ictus en 24h,mi padre tiene la parte derecha del cuerpo paralizado. Yo tenía 14 años y mi hermano 7. Es un ejemplo de superación. Verle atarse los cordones de los zapatos con una mano, aprender a escribir de nuevo, hablar.....Grandes nuestros padres!! — Eva (@EvaEvitac) 26 de mayo de 2019

Ese amor que ha sobrevivido al cortocircuito y, gracias a ti, me devuelve a los brazos de mi abuelo.

Gracias, Andrés. — Lorena García 💚 (@lalunaticadtv) 26 de mayo de 2019

Mi padre también tuvo un ictus hace más de 11 años, hemiplejia, afasia y mil cosas más.

Yo también he llorado al ver la carta de tu padre, como lloro cada vez que consigue decir mi nombre a la primera. Un abrazo grande. ❤ — Ro (@Romargj) 26 de mayo de 2019

Me has recordado esto que me escribió mi padre enfermo de Alzheimer por un cumpleaños hace años . Así que muchas gracias . pic.twitter.com/DofH8ZamrZ — BertranBlue (@BlueBertran) 26 de mayo de 2019

A mi padre después del ictus le dijeron que escribiera algo en un papel, y puso: Te quiero hijo.....aun lloro. Muy grande tu padre¡¡¡¡¡ — Niko (@NikkoGT71) 26 de mayo de 2019

Ay! Que he llorado! A mi madre le dio un ictus y no se mueve nada ni habla con 57 años. Un día le puse un boli en la mano y un pizarra y lo primero que escribió fue " te quiero". Todavía lloro cuando me acuerdo. — Yallegao (@yallegao) 26 de mayo de 2019

Guardo un sobre de una felicitación navideña con la letra de mi padre post ictus que desembocó en una hemiplejia en el lado derecho. La letra me ha recordado esa carta. Guárdalas como oro en paño. — Iñaki del Campo (@InakiusBCN) 26 de mayo de 2019

Otros, simplemente, no han podido evitar emocionarse. Es fácil empatizar con una situación así. Imaginar, por ejemplo, cuánto esfuerzo le ha podido suponer a ese hombre terminar esas dos frases pero con qué cariño lo ha hecho movido por el amor a su nieto:

😢 ¡Qué bonito! — Defreds (@Defreds) 27 de mayo de 2019

Que no estoy llorando, que es el catarro 😢❤ — JanisJoplin (@JaniJoplin) 26 de mayo de 2019

Se me ha metido la carta en el ojo 😢

El amor rompe barreras 😘 — Leo (@Leito_82) 26 de mayo de 2019

La letra más bonita que puede haber, la que va cargada de amor. Qué lagrimones me caen, pero son lágrimas de las buenas. Qué suerte tenéis tu hijo y tú — Esmeralda (@SoyEsmeraldaSP) 26 de mayo de 2019

Me abrazas muy fuerte a tu Padre, que ahora no puedo que me ha entrado algo en un ojo. — Begotxu (@BegotxuBoo) 26 de mayo de 2019

Alguna vez hablaremos de los ninjas que se han puesto a cortar cebollas en este tweet. Abrazo. — elgranmaldito (@elgranmaldito) 26 de mayo de 2019

Se me acaban de caer dos lagrimones.



Hace muchos años, viviendo una época con mis padres encontré esto a las 7 de la mañana cuando me levanté para ir a trabajar.



Tenía un grave desorden alimenticio.



Los días que necesito sentirme querida no tengo más que mirar esta foto. pic.twitter.com/2fVWpSHakt — La gata con joyas (@Lagataconjoyas) 26 de mayo de 2019

También le han aconsejado que guarde con mimo el documento para que su hijo pueda leerlo cuando crezca y recordar a su abuelo:

Guarda ese papel como el mas valioso tesoro que llegaras a tener nunca,te lo digo por experiencia propia.😞 — Iribarne73 (@iribarne73) 26 de mayo de 2019

Guardádselo para cuando sea mayor. Lo va a guardar como oro en paño. — virginia.f.canedo (@virginia_f_can) 26 de mayo de 2019

El autor, sorprendido por la acogida de su mensaje, ha agradecido todas las muestras de cariño en más de 500 mensajes:

Quiero agradeceros vuestras muestras de cariño. He encontrado el papel y he vuelto a emocionarme. Creo que estas letras, escritas con dificultad con la mano izquierda, describen a mi padre a la perfección. Gracias de nuevo. — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

La inmensa mayoría escribís que os ha emocionado. Eso dice mucho, y bueno, de vosotros. Lamento no poder contestaros a todos, pero muchas gracias a todos y cada uno de vosotros. A veces, Twitter se convierte en algo muy chulo. Esta ha sido una de esas ocasiones. — Hank Solo (@Hank_Solo) 26 de mayo de 2019

