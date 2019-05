Una embarazada, un mayor y un joven con muletas: la 'pelea' en el Metro por el asiento

¿Quién se sienta? La pregunta, a menudo, por uno u otro motivo, surge en el Metro. Y, en esta ocasión, ha acabado en ‘pelea’ viral. El vídeo, grabado por un usuario, lleva más de 14 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 100.000 veces. ¿Por qué? Porque, aunque la sangre no llega al río, una embarazada, un joven con muletas y un anciano se disputan ceder un asiento. ¿Y quién gana? Vamos a ello…

La escena es la siguiente. Un joven entre en el vagón, ve un asiento vacío y, como es natural, se sienta para iniciar el viaje. Pero, nada más hacerlo, se da cuenta de que hay otra persona que merece ese espacio mejor que él. Ve a un adolescente con muletas y le ofrece su asiento. Este se lo agradece y toma posición.

Pero, el joven con muletas, una vez sentado, se da cuenta de que hay una mujer en el vagón que se agarra a una barra del Metro. Y, entonces, hace lo propio. Le ofrece el asiento y esta, agradeciéndoselo, obedece. Eso sí, una vez sentada, se lo piensa: “Mira, mejor siéntate tú porque si me pongo a parir, que abran las puertas y me voy directa al hospital”, le insiste.

El chico de las muletas se niega y la mujer, entonces, se lo ofrece a un abuelo, que lo rechaza: “No, gracias bonita, si me bajo en la siguiente (…) No, que te veo con un buen bombo”. Ella sigue y culmina: “Sólo me refiero que entre un cojo, un anciano y una embarazada, mejor que se siente uno de ustedes dos”.

Es el origen de la pelea. En ese momento, en el vídeo, el cojo tira las muletas y demuestra que puede ir a cualquier sitio así, el anciano hace lo propio con una muleta y hace una sentadilla… Y entonces, todos le preguntan al primero que cedió el asiento: “¿Quién debe sentarse?”.

La escena forma parte de una escena de microteatro que forma parte de un certamen de CronoTeatro que celebra su sexta edición bajo el título ‘Historias de Metro 1919-2019’.