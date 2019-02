China contra Amancio Ortega: este es el error que ha iniciado la guerra contra Zara

M. C.

Los responsables de la última campaña publicitaria de la línea de belleza de Zara no podrían haberse imaginado que contar con una modelo asiática pecosa les iba a originar una crisis mayúscula entre los consumidores chinos. "Un insulto para China", este es el hashtag con el que están denunciando en redes sociales las fotografías de Jing Wen con la cara lavada que la firma de Inditex ha elegido para promocionar labiales.

Las fotos de la modelo de 25 años, que ha trabajado para marcas como Chanel o Dior, han desatado la polémica cuando Zara las subió a la red social china Weibo. Aunque hay quien defiende la diversidad, una mayoría de comentarios acusan a la marca española de intentar "imponer estándares de belleza blanca a las mujeres chinas", recoge The New York Times. Creen que su imagen "representa los estándares de belleza asiáticos para Occidente, muy diferentes a los nuestros".

Los críticos insisten en que solo un porcentaje pequeño de mujeres asiáticas tienes pecas y, por lo tanto, la imagen de Jing Wen nada tiene que ver con la de la mayoría de féminas, un extremo que les estaría quitando las "ganas" de comprar en Zara: "Os habéis tenido que esforzar mucho para encontrar a una modelo que las tenga", reza otro de los comentarios.

Uno de los post de Zara en la red social Weibo

"Marcas de gorrión"

Una de las mujeres chinas con las que ha hablado el periódico estadounidense reconoce que es muy común eliminar las pecas con cremas o tratamientos estéticos. Allí se les llama "marcas de gorrión" y a la entrevistada, reconoce, "a pesar de haber estudiado en el extranjero, me resultan bastante desagradables". El debate no ha tardado en saltar de las redes a los medios de comunicación de China, en los que defensores y detractores de la modelo con pecas mantienen un rifirrafe.

Con todo este panorama, Zara ha decidido emitir un comunicado insistiendo en que su intención no era faltar al respeto a los asiáticos, recoge Business Insider. La firma de Inditex ha explicado que fue en la sede de la empresa, en A Coruña, desde donde se habría elegido la participación de Jing Wen. Inciden en que se muestra su rostro al natural y que sus fotografías no estaban únicamente dirigidas a los consumidores chinos, si no tomadas para una campaña internacional.

La modelo no ha hecho declaraciones por el momento, pero sí ha trascendido en varios medios su entrevista con Vogue en 2016 en la que habló de sus pecas, asegurando que "cuando era pequeña las odiaba porque normalmente los asiáticos no las tienen" y confesando que "en el instituto trataba de taparlas, pero ahora las acepto, me gustan y eso es suficiente".

Los chinos no se andan con bromas

No es, ni mucho menos, la primera vez que una campaña publicitaria provoca una crisis de marca en China. La más reciente, y una de las más problemáticas, fue contra la que tuvo que lidiar Dolce & Gabbana el pasado mes de noviembre. Tres anuncios protagonizados por una mujer asiática que intentaba comer espaguetis, pizza y un canoli gigante con palillos les parecía el colmo del racismo a los chinos.

Uno de los anuncios de la polémica con D&G

"DG ama a China", decía la casa de moda, pero se llevó una buena sacudida que llegó a su punto más álgido cuando, desde el Instagram de uno de los fundadores, Stefano Gabbana, se afirmó que el país "era una mierda". El diseñador siempre ha defendido que él no escribió los mensajes, pero su marca todavía no se ha recuperado en el mercado asiático.

[Más información: 10 datos que demuestran que China está en otra dimensión]