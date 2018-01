Conocer solteros católicos, el Tinder más virtuoso (y cutre)

Encontrar una pareja no siempre es fácil. Por suerte las nuevas tecnologías vienen a nuestro rescate también en este aspecto. Tinder ha normalizado el buscar pareja a través de Internet, lo que antes era visto como algo que solo los salidos y los desesperados hacían es ahora rutinario. Pero Tinder es la encarnación de lo superficial, una aplicación que te empuja a elegir si quieres conocer a alguien o no por cuatro fotos y dos párrafos que nadie lee. No todo el mundo se guía por algo tan insustancial, y aquí es donde entra conocercatólicossolteros.com.

El nombre lo dice todo. Quizá no tiene una sonoridad tan pegadiza como Tinder, ni el rollo fresco-hippie de Badoo, pero nadie puede negar que describe perfectamente para qué sirve la web: para conocer a católicos solteros. "Con fines serios y matrimoniales", añade la descripción de la página. Si lo que quieres es un revolcón de una noche, empañar cristales y si te he visto no me acuerdo, vete a otra web porque esta no es la tuya.

Lo primero que llama la atención es... bueno, el diseño. Digno de un estudiante que da sus primeros pasos con Dreamweaver, lo más moderno de la web es el aviso legal de las cookies. El diseño hubiera tenido un aspecto apolillado ya por 2005, hoy es como viajar a la añeja Internet dominada por las páginas de Geocities.

Y si crees que la página es antigua, no, no. Esta publicación en su Facebook es del 9 de octubre (sí, de 2017):

Y el pasado diciembre publicaron en su canal de YouTube -sí, también tienen canal de YouTube- este spot en el que la calidad de su guión solo es comparable con la vitalidad que transmite el narrador. No, en serio, que alguien entre en la cabina y lo despierte.

Aquí es cuando se debería decir "inscribirse es muy fácil"... bien pues no. Las cuentas tardan entre 24 y 72 horas en aprobarse y se deben completar hasta siete niveles para tener un perfil completo y poder empezar a buscar pareja. Aunque esto puede ser bueno, imaginad qué pasaría si inscribirse fuese fácil y Forocoches descubriera la página...

Si quieres saber más sobre esta página, Montserrat Bellido Durán -subdirectora de CatholicosOnLine- explica más del proyecto:

Es posible que te hayas pasado buena parte del vídeo pensando ¿de qué me suena esta mujer? ¿dónde la he visto? Y sí, la has visto, porque no es la primera vez que se hace viral.

Flos Mariae, el hit viral que anticipó todo esto

"Como una loncha de queso en un sandwich preso", ninguna canción que contenga tan maravilloso verso puede pasar desapercibido, y -oh, Cristo-, esta no lo hizo. Allá por 2014 el grupo Flos Mariae se viralizó gracias a una pequeña obra de arte titulada "Amén", alcanzando un millón de reproducciones en YouTube:

Con el recuerdo del Amo a Laura todavía en la cabeza, muchos pensaron que se trataba de otro fake, pero no lo es tanto y tres años después su canal de YouTube sigue recibiendo nuevos temas, el último del pasado mes de diciembre. 459 vídeos parecen demasiados para ser una broma.

Pues bien, esta familia numerosísima -son 16 hermanos- sigue con su lucha por evangelizar Internet con una red de páginas web, todas sin excepción hechas con una plantilla comprada en 1997.

Y ojo, que se atreven con unos guitarreos dignos del grunge de Seattle:

Estamos ansiosos de que saquen la app para poder hacer match en el autobús.