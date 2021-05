'Express' desde dentro: visitamos el rodaje de la primera serie original de Starzplay en España

Son las 8.30 de la mañana de un día de mayo. En la entrada de una nave industrial situada a las afueras de Alcalá de Henares hay un muro metafórico que deben atravesar tres veces a la semana los trabajadores de Express, la primera serie de producción propia de Starzplay en España. Quedan menos de dos semanas para que se acabe el rodaje y la producción de The Mediapro Studio no se puede permitir la visita del COVID-19. El miedo es el indeseado compañero de viaje de la industria audiovisual española desde marzo de 2020, pero también es un elemento clave en este thriller protagonizado por Maggie Civantos y creado por Iván Escobar y Antonio Sánchez.

El miedo como razón de ser

“Creemos que las grandes empresas del mundo son Amazon, Google o Netflix, pero no es cierto”, adelanta, críptico, Escobar. “La mayor empresa del mundo es el miedo. Es el que hace que vivamos en urbanizaciones con alambradas, demos teléfonos a nuestros hijos pequeños y temamos que van a ocupar nuestras segundas viviendas en Torrevieja. Si tuviéramos que definir este siglo, sería el siglo del miedo”, zanja. Con este proyecto, Escobar cambio de tercio después de pasar cinco años encerrado en la cárcel de Vis a vis y su spin-off, El oásis.

Detrás de las cámaras de 'Express'. Starzplay

El título de la primera serie española de una marca conocida por títulos como Normal people, The Great o Gangsters of London tiene una doble intención. Express es la historia de una psicóloga criminal que, tras sobrevivir a un traumático secuestro exprés, empieza a trabajar para una corporación de seguros en la que se especializa en casos como el suyo. También funciona como reflexión de la vida actual. “Todo va a todo a velocidad: los matrimonios, los divorcios, el sexo… todo es exprés”, explica el guionista. “Me pregunto dónde va el tiempo que supuestamente va todo ese tiempo que ganamos”.

El detonante de la serie nos lleva a un futuro reciente en el que la pandemia ha quedado atrás. Sus consecuencias sociales, económicas y emocionales no se han ido a ninguna parte. Forbes estimaba el pasado diciembre que en 2019 se habían secuestrado a 106.886 personas en México. Las autoridades solo reconocían 1.325 casos. “La gente no tiene una recortada en casa para entrar en un banco, pero sí un coche, un maletero y una avenida en la que retener a alguien durante varias horas para pedir un rescate y hacer la ruta de los cajeros”, aclara Escobar.

La realidad de los secuestros exprés no ha saltado a Europa. Todavía. “Me preocupaba que diéramos ideas con la serie”, confiesa, medio en serio, medio en broma, Kiti Manver. Ojalá que no acabemos así, que en España hay mucha corrupción”. Por el momento, los secuestros virtuales a las empresas ya son una realidad.

Un maletero como fuente del trauma y de la sanación

Maggie Civantos se meterá una y otra vez en un maletero con significado especial. Starzplay

Durante cuatro horas, Bárbara pensó que su vida estaba a punto de llegar a su fin. Cuatro horas que pasó encerrada en un maletero y que cambió a la psicóloga para siempre. “En ese maletero el personaje vio la muerte, pero también la vida”, aclara Civantos al hablar de la contradictoria relación que se crea entre el personaje y un lugar directamente relacionado con el episodio más doloroso que ha vivido. Cada vez que entra en crisis, el personaje se encierra voluntariamente en el maletero de su coche. “Para ella es como una representación del útero materno. Es ahí donde conectó con su infancia y con una madre a la que acaba perdonando”.

Para el director Iñaki Peñafiel, es un personaje más de la serie. “Enfoco esas secuencias a nivel emocional. Me meto dentro del maletero, incluso dentro de la capucha en la que Bárbara estuvo secuestrada, e intento que la cámara sea sus pensamientos”, razona un realizador que, minutos antes de nuestra conversación, ha estado grabando una de las escenas más importantes de la historia: la salvación de Bárbara. Cuando nos adentramos en las tramas de Express, el secuestro ya ha sido resuelto. Sus secuelas no. En su nuevo trabajo, la psicóloga intenta comprender por qué ella se convirtió en la víctima mientras investiga a las personas que destrozaron su vida y su familia.

Una serie española que no está ambientada en España

'Express' está ambientada en un futuro cercano. Starzplay

La invasión de las plataformas internacionales de streaming que estrenan sus series en todo el mundo es una realidad inescapable. Netflix, HBO y Amazon Prime Video han recorrido este camino antes que Starz, que se enfrenta a una de las grandes preguntas a la hora de desarrollar contenido en cada una de las sedes locales de esas corporaciones. ¿Se debe hacer un producto localista o no podemos olvidar que ahora las series se hacen con vistas a estrenarse en todo el planeta? Por cada El vecino y Por H o por B, hay un puñado de ficciones que podrían desarrollarse en cualquier parte.

El inocente, la serie de Oriol Paulo, es un ejemplo de producción ambientada en nuestro país sin elementos en la puesta en escena que la hagan reconocible culturalmente. “Yo no estoy de acuerdo con el estilo de esas series”, argumenta Escobar. “Cuando creo la serie no pienso en que como va a viajar, voy a deslocalizarla y voy a llamar a mi personaje Mat”.

Aunque en Express no se expresa abiertamente que las tramas se desarrollan en España, se identifica Madrid, suena música española y los personajes tienen nombres como Roldán. “Tampoco he llenado el reparto de gente guapa para atraer más al público. Intentamos ser fieles a nuestra identidad, como ya hacíamos en Vis a vis con una cárcel. Aunque podía parecer americana, su carácter y sus personajes eran muy españoles”.

Una relación de maestra y aprendiz

Kiti Mánver interpreta a la poderosa Ortega. Starzplay

Una ecléctica unidad antisecuestros (desde una experta en drones a un invidente que tiene potenciado el resto de sentidos) se encarga de investigar cada caso, pero son dos mujeres las que manejan los títeres en Express. Ortega es la jefa de una compañía de seguros muy importante que ella misma ha ayudado a crear. En el primer episodio de la serie de Starz, la ejecutiva rescata una reflexión sobre cómo solucionar los secuestros que había leído en una tesis universitaria redactada por el personaje de Maggie Civantos.

“Ortega es una villana muy rica y manipuladora. Le gusta muchísimo el poder y tiene la inteligencia y armas necesarias para conseguir sus metas. Nos suena, ¿verdad?”, bromea Mánver, que sigue en racha después de su nominación al Goya este año por su papel en El inconveniente. “El personaje tiene esa aparición de educación que yo veo reflejado en personas reales y me resulta de lo más agresivo”. La veterana chica Almodóvar se resiste a confesar sus referentes reales.

“Bárbara no sabe realmente las intenciones de Ortega”, explica una cuidadosa Civantos mientras evita entrar el terreno de los spoilers. “No es que confíe del todo en ella, pero es la persona que le está dando la oportunidad de su vida. Es muy difícil darte cuenta de las cosas cuando en realidad no quieres darte cuenta”. Esa vulnerabilidad será aprovechada por Ortega. “Ella en realidad admira a Bárbara”, insiste Manver. “Le pone todo en bandeja para que ella ponga en marcha sus ideas, pero también guarda secretos para poder tirar de la cuerda según le vaya conviniendo”.

Un nuevo look para una nueva antiheroína

'Express' llegara a Starz en 2022. Starzplay

Hay algo irreconocible en Maggie Civantos cuando nos encontramos con ella. La característica melena de la Maca ha desaparecido. “Necesitaba salir de esa imagen de rubia”, reconoce la malagueña. “He hecho muchas cosas desde Vis a vis, pero ha sido lo que más me ha identificado. Tenía que hacer este cambio”. La actriz planteó comentárselo a Escobar. No hizo falta. “Él también lo había pensado. Me lo dijo en la primera reunión me lo dijo y estuve a bordo inmediatamente”.

Hasta poco antes de su estreno, la serie carcelaria de Antena 3 iba a llamarse Mosquita muerta en referencia al personaje de la actriz y el brutal arco de transformación que iba a vivir en la cárcel. En su regreso a la televisión, Civantos seguirá viviendo en los grises morales que tanto marcaron el viaje del personal que disparó su carrera. “Bárbara se debate entre la ley y la ilegalidad. Es una mujer que siempre ha estado a favor de la ley, hasta que por un fallo de protocolo sufre un trauma con su secuestro”.

La psicóloga ha dejado de creer en el sistema y por eso accede a participar y liderar un grupo de intervención en caso de secuestros que actúa cuando el trabajo de la policía no es suficiente. A lo largo de la primera temporada, de ocho episodios de duración, veremos los riesgos de que alguien vea cómo una corporación con sus propios intereses hace realidad el sueño de una estudiante universitaria.

Un intenso thriller que no renuncia a la comedia

Civantos repite con Vicente Romero después de 'Malaka'. Starzplay

Express es el punto de encuentro de dos guionistas muy distintos. “Hay una frase de Rafael Azcona, el mejor guionista que ha existido en España, cuando hablaba de El pisito y El verdugo. Él siempre intentaba contar la historia más triste de la manera más graciosa. Antonio aporta precisamente eso. Es una mirada que nunca te lleva a la comedia disparatada, pero te ofrece otro punto de vista”. Escobar solo tiene buenas palabras para Antonio Sánchez, un histórico de la comedia televisiva en España. En su currículo aparecen 51 guiones de Aída y 49 de 7 vidas, entre muchos otros proyectos.

“Me leí el primer guion y hablé con ellos del tono”, admite Peñafiel, director principal del proyecto junto a Gabe Ibáñez (Autómata). “No sabía si era comedia o drama, y lo es todo. Son una pareja muy graciosa. Cada uno incide en su terreno. Muchas veces dentro de la comedia hay horror. Y al revés”. Desde su debut en televisión con Círculo rojo en 2007, el realizador ha probado todos los géneros posibles en nuestro país.

Antes de viajar al pasado con La cocinera de Castamar, Peñafiel dirigió cinco de los once episodios de la aclamada Perdida. “Ahí teníamos un relato mucho más documental. La palabra no es sucia, pero intentaba que no se nos viera detrás”, reconoce el director de la serie protagonizada por Daniel Grao. “Express la estoy llevando más al thriller arriesgado. Sin querer compararme ni mucho menos, pero sería algo así como un Tarantino gamberro con un toque español”.

Habrá que esperar a 2022 para ver el resultado del primer proyecto en España. En el horizonte de Starzplay están, entre otros proyectos, una miniserie del Watergate con Julia Roberts y Sean Penn y la serie sobre el infame Doctor Muerte.

'Express' se estrenará solo en España exclusivamente en Starzplay. Pantaya emitirá la serie en Estados Unidos y Puerto Rico.

También te puede interesar...

• Los 10 estrenos de series y películas más esperados de junio

• Columna: Necesitamos menos violaciones en las series y más mujeres en guion

• Las 5 mejores series y películas que nos deja el mes de mayo