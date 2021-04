HBO: todos los estrenos en mayo de 2021 de series, películas y documentales

Nuevo mes, nuevos estrenos de HBO La plataforma de Warner ya ha adelantado la lista de series, películas y documentales con la que intentarán enganchar a sus usuarios en mayo. Los estrenos más destacados son la temporada final de la revolucionaria Pose, el inesperado regreso de un clásico como En terapia y una nueva película estrenada directamente en la plataforma con la esperanza de llegara los próximos Emmy.

‘Pose’ – (temporada 3) - 3 de mayo

Temporada final de 'Pose'. HBO

HBO estrenará el 3 de mayo la tercera y última temporada de Pose, la revolucionaria serie que tuvo por primera vez un reparto mayoritariamente trans en televisión. La creación de Ryan Murphy nos llevó hasta los años 80 para hablar del nacimiento de la cultura ballroom y los primeros años de la epidemia del SIDA desde el punto de vista de los marginados en la era Reagan: los homosexuales y la comunidad trans a la que nadie quería prestar atención por ser considerados ciudadanos de segunda. La entrega final de la serie tendrá siete episodios: el 3 de mayo se podrán ver los dos primeros.

'El crimen del siglo' (serie documental) - 11 de mayo

Alex Gibney dirige 'El crimen del siglo'. HBO

Alex Gibney (ganador del Oscar por Taxi al lado oscuro) dirige este documental de dos partes es una acusación incendiaria contra las grandes farmacéuticas y los operativos políticos y las regulaciones gubernamentales que permiten la sobreproducción, la distribución imprudente y el abuso de opiáceos sintéticos. Explorando los orígenes, el alcance y las consecuencias de una de las tragedias de salud pública más devastadoras de nuestro tiempo, con medio millón de muertes por sobredosis solo en este siglo, la película revela que la epidemia de opioides en Estados Unidos no es una crisis de salud pública que surgió de la nada.

‘En terapia’ (temporada 4) - 24 de mayo

Uzo Aduba protagoniza el regreso de 'En terapia' HBO

Uzo Aduba (ganadroa del Emmy por Orange is the new black y Mrs. America) abrirá la nueva consulta de En Terapia en HBO. La actriz será la observadora y empática Dra. Brooke Taylor, una psiquiatra que vive en el Los Ángeles actual mientras trata a diverso grupo de pacientes que necesitan ayuda para sobrellevar las preocupaciones del día a día. Temas como la pandemia mundial y los grandes cambios sociales y culturales recientes estarán muy presentes en su día a día, mientras se enfrenta a complicaciones en su propia vida personal. La actriz estará rodeada de un reparto ecléctico en el que aparecen Anthony Ramos (Hamilton), Liza Colón-Zayas (David Makes Man), John Benjamin Hickey (Con C mayúscula), Quintessa Swindell (Euphoria) y Joel Kinnaman (Para toda la humanidad), entre otros.

'Robot Chicken' (Especial Archie Comics) - 28 de mayo

Nuevo especial de 'Robot Chicken'. HBO

HBO estrenará un nuevo especial de Robot Chicken dedicado a una marca o nombre clave de la cultura pop. En esta ocasión le ha tocado a Archie Comics, la editorial. que ha inspirado series como Sabrina o Riverdale. En este especial participan invitados de primer nivel como Fred Armisen (Forever), Donald Faison (Scrubs), Betty Gilpin (Glow), Jared Harris (Chernobyl), Jane Lynch (Glee), Ryan Phillipe (Big Sky), Katee Sackhoff (BattleStar Galactica) y Amy Sedaris (BoJack Horseman).

'Oslo' – (película) - 30 de mayo

Fotograma de 'Oslo'. HBO España

A partir de la ganadora del Tony a la mejor obra de teatro en 2017, Oslo sigue las conversaciones secretas, las amistades inesperadas y a los héroes silenciosos de un pequeño grupo de israelíes y palestinos que, junto con una pareja noruega, alcanzaron los Acuerdos de Paz de 1993. Después de coincidir en HBO en La materia oscura, Andrew Scott (Fleabag) y Ruth Wilson (The Affair) serán los protagonistas en esta adaptación del propio J.T. Rogers, autor de la obra original. Barlett Sher (ganador del Tony por South Pacific) dirigirá este proyecto que cuenta con Steven Spielberg como productor ejecutivo.

Otros estrenos:

• El caballero oscuro: trilogía (película) - 1 de mayo

• DC Legends of Tomorrow (temporada 6) - 4 de mayo

• Blindspot (temporada final) - 7 de mayo

• Cold War (película) - 11 de mayo

• Padre Nuestro (documental) - 13 de mayo

• Godzilla. Rey de los monstruos (película - 25 de mayo

• Mr. Inbetween (temporada 3) - 26 de mayo

• Birdgirl (temporada 1) - 30 de mayo

• El jilguero (película) - 30 de mayo

También te puede interesar...

• 'El cuento de la criada': las claves de la temporada 4 en HBO y dónde nos quedamos en el último episodio



• ‘Mare of Easttown’ (crítica con spoilers del primer episodio): firme candidata a lo mejor del año

• ‘Juego de Tronos’: el futuro del universo y los proyectos en marcha en el décimo aniversario de la serie HBO