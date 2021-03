Bebe sobre 'Libertad': “Mi personaje no es una mujer empoderada, es una mujer poderosa”

Bebe desapareció del cine en 2007. Después de una nominación al Goya a la mejor actriz revelación por La educación de las hadas, y de trabajar con Julio Medem en Caótica Ana, la cantante decidió parar su carrera como intérprete… Hasta ahora, cuando Enrique Urbizu la ha recuperado para protagonizar su serie -y película- Libertad, que llega este viernes a Movistar+ y a los cines donde se estrenará un corte preparado especialmente para salas.



Una serie que habla del bandolerismo en el siglo XIX, y que pone la mirada en Lucía, La llanera, una bandolera que ha pasado 17 años en prisión, donde ha parido a su único hijo. Cuando consiga la ansiada libertad intentará que él escape de un mundo violento y en un momento absoluto de inflexión para la historia de España.



La actriz deja claro que “no me tuvo que convencer porque lo vi clarísimo”. “La directora de casting me mandó un separata cortita y casi me muero, y ya cuando me dijo con quién era casi me muero más todavía, lloré de emoción, fue increíble. Luego encima me dijeron que el rodaje era en el campo y que iba a aprender a montar a caballo, que era uno de mis sueños y la oportunidad de trabajar con un maestro como Urbizu… es que eso no ocurre todos los días, así que no hubo que convencerme, más bien yo decía: ‘qué tengo que hacer para que esto sea de verdad’”, apunta.



La actriz, que hace poco estaba en la picota por una polémica declaración sobre el 8M y el feminismo, no quiere definir su personaje como “empoderada”, a pesar de que muchas de las cosas que le ocurren a esa Llanera, le pasen por el simple hecho de ser mujer. “Ella no es una mujer empoderada, es poderosa, ella no se empodera con nada”.

“Es puro instinto”, explica sobre un personaje que “es una analfabeta que se ha criado toda la vida con hombres en un ambiente rudo, que ha vivido muchas cosas y que las asume como parte de la vida. Sin más dramas ni más víctimas, cuando hay una situación desagradable intenta salir lo mejor posible, se lo echa a la espalda y p’alante. No hay tiempo para confundirse, no funciona así. Y en la vida, y en la serie, los animales se mueven por instinto de supervivencia, no hay tiempo para los débiles ni para los que se paran a llorar. La vida es dura en cualquier época de la historia”, zanja.



Reitera la palabra “maestro” para referirse a Enrique Urbizu, y dice que ha “alucinado viéndole trabajar”. Se nota en el resultado, una serie que respira un clasicismo que ahora es hasta revolucionario, con “un lenguaje muy elaborado y muy diferente al que hay ahora, que es demasiado picado a veces”.



Una serie sobre la libertad, pero también sobre la necesidad de escapar de la violencia, una “violencia que forma parte del ser humano en todas las épocas de la historia, y que aunque muchas veces no queramos, nos arrastra, y también las circunstancias que nos rodean nos arrastran más de lo que queremos”.



