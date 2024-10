Cuándo se estrena en España la temporada 3 de 'Heartstopper': la más oscura de la serie juvenil y LGTBQ+

La serie juvenil más entrañable que hay vuelve muy pronto con nuevos episodios. Después de un colorido florecer, la historia de amor entre Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) en Heartstopper atravesará una etapa más oscura en la temporada 3 de la serie, cuyo estreno está a la vuelta de la esquina.

La ficción basada en la novela gráfica de Alice Oseman trae de vuelta a los protagonistas, que en esta nueva entrega tendrán que enfrentarse a una nueva oleada de desafíos. Puede que incluso a los más complicados de gestionar hasta la fecha.

Entre otras cosas, la serie cuenta lo difícil que puede ser la adolescencia -especialmente como persona LGTBQ+-, y en su temporada 3, se adentrará en una etapa no menos compleja: la de convertirse en joven adulto, analizando de qué manera afectan estos cambios a los vínculos y en las relaciones.

Tráiler de la temporada 3 de 'Heartstopper' (VOSE)

Ha pasado más de un año desde que vimos por última vez a Nick, Charlie y compañía, y aunque Nick ha aprendido a reconocerse y a abrirse a otras personas que no forman parte de su grupo de amigos, los desafíos no se acaban. Junto a él, Tao (William Gao) y Elle (Yasmin Finney) también tuvieron sus propios problemas mientras avanzaba su relación. Pero todo esto no impidió que la serie dejase de ser tan adorable como al principio y una ficción fantástica y entretenida para todo tipo de públicos.

Ahora, la temporada 3 nos sitúa en un momento crucial para los protagonistas, que están a punto de empezar la universidad. A Charlie le gustaría decirle a Nick que le quiere. Y Nick también tiene algo importante que decirle a Charlie.

Las vacaciones de verano están a punto de terminar, los meses pasan muy rápido y los protagonistas se dan cuenta de que el nuevo curso escolar les traerá muchas alegrías y cambios importantes. Aprenderán más sobre los demás y sobre las relaciones, pensarán en todo lo que la universidad puede ofrecerles, pero también tendrán que aprender a buscar ayuda cuando las cosas no salen como habían planeado.

Cuándo y dónde se estrena

Un año después del lanzamiento de la temporada anterior, Netflix estrenará los nuevos episodios de la tercera entrega de Heartstopper el jueves 3 de octubre. Se podrán ver en la plataforma a partir de las 9:00h de ese día.

La mejor serie juvenil y LGTBQ+

'Heartstopper'

Aunque muchas generaciones tuvieran que conformarse con personajes muy secundarios o meros estereotipos que acababan siendo objeto de burlas constantes, la televisión empieza a contar con grandes referentes para las personas LGTBQ+.

Y un gran ejemplo es Heartstopper, una serie maravillosa e increíblemente necesaria que proporciona una descripción realista de la experiencia que viven muchas personas queer -que no son heterosexuales y/o cisgénero- en un entorno donde no siempre son bienvenida. Además, les anima a pensar que tienen derecho a ser felices, a pesar de todo lo malo que pueda ocurrirles.

Desde que aterrizó en el catálogo de Netflix en 2022, la ficción creada por la propia autora de las novelas en las que se basa no tardó en conquistar al público y es indiscutiblemente una de las series con más encanto de la plataforma.