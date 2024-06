Por qué la escena del espejo de Penelope y Colin en 'Los Bridgerton' es la mejor de la serie hasta ahora

Es posible que la relación entre Penelope y Colin en la temporada 3 haya sido una de las que más intensamente se han vivido entre los espectadores de Los Bridgerton. Y puede que haya dos escenas concretas que hayan dejado sin aliento al público en esta tanda de episodios. La primera fue la escena del carruaje, tras la que muchos tuvieron que volver a encajarse la mandíbula en su sitio. Y resulta que la temporada tenía guardado otro as bajo la manga.

Se trata de una secuencia del episodio 5 que los fieles lectores de la saga en la que se basa la serie llevan esperando durante años. Una escena que transcurre entre las cuatro paredes de una habitación donde hay un espejo. El mismo que aparece en el póster de la temporada 3 y en el adelanto de sus últimos episodios.

Es, sin duda, una de las escenas más sensuales de Los Bridgerton y una de las pruebas que demuestra que el de Penelope y Colin es también uno de los mejores romances de la serie. Si no es el mejor. Será mejor no continuar leyendo si aún no se ha visto la escena del capítulo.

'Los Bridgerton'