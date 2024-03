Raquel Guerrero (‘Machos alfa’): “No va de que el hombre pierda privilegios, sino de que todos tengamos los mismos”

"Todo lo que tocan los hermanos Caballero se convierte en oro". Así describe la trayectoria de Alberto y Laura Caballero la actriz Raquel Guerrero, que trabaja con ellos para traerle al público un nuevo fenómeno: Machos alfa. Y lo cierto es que es complicado describir su éxito de otra manera.

Los hermanos guionistas y directores de éxitos como La que se avecina aterrizaron en Netflix con Machos alfa, una comedia que narra cómo la abolición del patriarcado se acerca. En este contexto, y en plena crisis de la masculinidad, cuatro amigos cuarentones están perdiendo su trono, privilegios e identidad. Años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones, su trabajo y su vida... pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad, en una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo.

A bordo de este barco de un fenómeno que va viento en popa está Raquel Guerrero, que habló con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL sobre el impacto de la serie -que ha iniciado el rodaje de su temporada 3- y su trascendencia. También sobre otros temas como el avance social que se refleja en ella y las manera en la que hace reflexionar a su público; y sobre la proyección futura de la serie y de la propia actriz.

[J. C. Fresnadillo ('Damsel'): "Millie Bobby Brown es la mejor actriz de su generación y no imagino otra Elodie"]

Imagino que estarás contenta, porque Machos alfa ha sido un pelotazo. ¿Cómo interpretas tú este éxito tan grande que está teniendo?

Raquel Guerrero: Bueno, la verdad es que es fabuloso. Nosotros sabíamos que iba a tener repercusión, porque los hermanos Caballero son muy buenos guionistas, tratan la comedia como nadie y lo que tocan se convierte en oro. Pero la verdad que, el hecho de que haya traspasado las fronteras, que este humor tan típico nuestro haya funcionado en otros países... Nos parece sensacional.

Creo que ahora lo está petando muchísimo en Argentina y en Brasil. Nos llegan muchos mensajes y la gente está como loca, la verdad que está funcionando y la gente se ha visto la segunda temporada se han vuelto a ver la primera otra vez.

"Ni Laura ni Alberto han querido sentar cátedra ni aleccionar a nadie. No es una serie que trate del machismo o del feminismo. Lo pone ahí y tú discutes sobre eso" Raquel Guerrero

¿Crees que esto da cierta esperanza de que quizá el público es cada vez más consciente de que el machismo y el patriarcado son un problema?

Raquel Guerrero: Bueno, esta serie llegó en un momento en el que estaba todo súper crispado y polarizado, y a través del humor ha conectado y ha logrado que todos tengan conversaciones entre todos. Y también que la gente se dé cuenta de dónde estamos, de quiénes somos, y que nos riamos de nosotros mismos y digamos 'es que esto lo estoy haciendo yo'.

Las mujeres han avanzado muchísimo durante todos estos años y el hombre es está muy perdido. Yo lo he vivido en mi generación. Se han perdido y no saben muy bien dónde ubicarse con el tema de machismo. Es que está tan implícito en la sociedad que hay veces que no se dan cuenta, porque está metido en el ADN. Lo tenemos hasta nosotras. Por eso está muy bien que haya un espejo y que a través del humor te hagan abrir los ojos.

Fotograma de 'Machos alfa'

¿Qué papel tienen las mujeres en esta lucha?

Raquel Guerrero: Por ejemplo, en esta segunda temporada, Esther tiene que deconstruirse también un poquito. Y es normal. Hemos vivido en una educación patriarcal y absolutamente machista durante siglos. Al final tú tienes también unos unos conceptos con los que hay que romper, ¿no?

Hay mujeres que todavía están rompiendo con eso, pero afortunadamente esto va cambiando y espero que siga haciéndolo.

[Así hizo Guy Ritchie 'The Gentlemen: la serie' en Netflix: "Los aristócratas son los gángsters originales"]

Aunque el machismo sea algo que afecta especialmente a las mujeres, la serie también ha sido muy bien recibida entre el público masculino.

Raquel Guerrero: Bueno, es que yo creo que se ven reflejados. Como dice mi amigo Fele [Martínez], mi compañero de reparto, es una serie de codazos, de decir 'mira esto'. Nos vemos reflejados y ellos también. Yo creo que les sirve a nivel educativo para evolucionar y darse cuenta de que nos han educado en unos conceptos que están obsoletos.

Como ocurre con todos los fenómenos, todos han opinado sobre Machos alfa y hay personas que opinan que es más bien un ejemplo del típico "ni machismo ni feminismo, igualitarismo". ¿Qué le dirías a la gente a la que no le ha convencido tanto la serie o que piensa esto?

Raquel Guerrero: Al final es un espejo sobre el que reflejarnos. Ni Laura ni Alberto han querido sentar cátedra ni aleccionar a nadie. Simplemente se muestran personajes como son. No enjuiciamos. No es una serie que trate del machismo o del feminismo. Lo pone ahí y tú discutes sobre eso. Y por supuesto que abre melones muy grandes, pero eso está bien, porque genera debate, un debate sano.

"Lo bueno es que tienen los guiones de Laura y Alberto Caballero es que están muy pegados a la realidad" Raquel Guerrero

En esta segunda temporada se da un paso más y se ponen sobre la mesa temas más delicados...

Raquel Guerrero: Se abren melones tan grandes como el tema del acoso en el trabajo, la ansiedad... En el caso de Esther, puede llegar a tener esa necesidad de deconstrucción también de la mujer.

Sí, se abren melones y lo bueno es que tienen los guiones de Laura y Alberto es que están muy pegados a la realidad, a la tierra. Siempre va a haber sorpresas y siempre va a haber debates por esa razón. Y siempre va a salir algún tema que esté en el candelero en ese momento.

Tras las cámaras de 'Machos alfa' Netflix

Hace poco Henar Álvarez dijo que "el feminismo no va a hacer la vida de los hombres mejor, sino peor, porque van a perder privilegios, obviamente, pero que esto no es algo malo". ¿Cómo ves tú esto?

Raquel Guerrero: Bueno, yo no lo enfocaría desde ese punto de vista. Es que no es hacer peor o mejor a nadie. Es llegar una sociedad igualitaria. La mujer ha estado abocada al ostracismo durante muchísimos siglos y ahora mismo, pues estamos llegando a cierta igualdad.

Creo que va a ser mejor para todos y para ellos también, claro. Lo que pasa es que luego hay determinados sectores masculinos que pueden sentir que han perdido privilegios. Pero es que no es una cuestión de perder privilegios, es una cuestión de que todos tengamos los mismos privilegios.

[El necesario homenaje a Nagore en 'No estás sola', el documental de Netflix sobre la lucha contra La Manada]

Teniendo en cuenta que el tema que se trata en Machos alfa es de actualidad y que va a seguir siéndolo, es posible que tengáis material para hacer varias temporadas más. ¿Cómo ves la proyección futura de la serie?

Raquel Guerrero: Pues yo veo que va viento en popa a toda vela. Estoy convencida de que va a funcionar muchísimo, que va a seguir haciéndolo y que va a tener un largo recorrido, la verdad. Precisamente porque está muy pegada a la tierra, porque hay temas que generan un debate social sano y que, a través del humor llegan a todos los públicos y toda la ciudadanía. Al final, la educación es el motor de esta serie y si abre esos debates y la gente puede conversar de manera sana y hace que sigamos evolucionando, pues ¡qué maravilla!

¿Qué me puedes contar de la tercera temporada?

Raquel Guerrero: Aún no se está rodando. Vamos a rodar la tercera temporada, pero aún no nos han dicho más.

['Mea Culpa': "La peor película que ha hecho Netflix" es también la más vista, ¿por qué tiene tanto éxito?]

Enlazas el éxito de Machos alfa con el hecho de haber conseguido el apoyo para rodar tu tu primera película. ¿Qué puedes decir sobre ella?

Raquel Guerrero: Es una película ambientada en un ambiente marginal que habla sobre la pérdida y el abandono, y sobre la necesidad de amar y ser amada. Empecé a escribirla en la pandemia en paralelo con mi primer cortometraje que se llama Inútil, que ha estado también girando por un montón de festivales. El mundo del cine me atrae muchísimo y me gusta mucho desde siempre y todo lo que podamos hacer para estar unidos a él pues será genial.