'Muertos S.L.', según Laura Caballero: "Es la comedia más oscura que hemos hecho en todos los sentidos"

Después de despedir El pueblo y de éxitos como La que se avecina o la reciente Machos alfa, los hermanos Laura y Alberto Caballero regresan muy pronto con Muertos S.L., su nueva serie de comedia, que continúa rodándose y se estrenará en Movistar Plus+ en 2024.

Se trata de una serie que transcurre en el día a día de una funeraria familiar. La historia comienza cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa. Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando.

Pero, contra todo pronóstico Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Mientras Dámaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio, y a un caso a lo #metoo, que amenazarán el legado de Gonzalo Torregrosa.

Encabeza el reparto Carlos Areces (El pueblo, La que se avecina) junto a Ascen López (El Inmortal), Salva Reina (Si lo hubiera sabido), Aitziber Garmendia (El enjambre), Adriana Torrebejano (Cristo y Rey), Diego Martín (Supernormal), Gerard B. Fillmore (Reyes de la noche), Amaia Salamanca (Todos mienten), Roque Ruiz (El pueblo), Lorea Intxausti (Go!azen), Manolo Cal (Cuéntame cómo pasó), Bárbara Santa-Cruz (Bosé), Lucía Quintana (Matadero) y Juan Miguel Bataller (Madres).

Durante el rodaje de la serie, Laura Caballero tuvo un hueco para hablar con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL, sobre el tipo de serie es Muertos S.L. o qué clase de humor encontrarán los espectadores en ella.

Tras las cámaras de 'Muertos S.L.' Manuel Fiestas Movistar Plus+

De Muertos S.L. se sabe poco más allá de la sinopsis y han sido muchos los que han intentado adivinar algo más sobre la serie, incluso llegando a pensar que, por la trama y la temática, podría ser una versión a la española de A dos metros bajo tierra. ¿Se parecen en algo?

Tampoco es que haya habido muchas series de funerarias últimamente y la única realmente conocida a nivel internacional es A dos metros bajo tierra. Pero la forma de tener una funeraria o un tanatorio en Estados Unidos y en España es completamente diferente. Todos lo sabemos por las películas, ¿no? Así que diría que se parecen en el negocio y en que en ambas los personajes tienen problemas laborales, porque aquí [en Muertos S.L.] también los hay. Pero a partir de ahí todo es bastante diferente.

¿Hubo algo que tuviérais clarísimo que queríais explorar en esta serie y que no hayáis podido hacer antes en otras creaciones?

Sí, por supuesto, el entorno laboral. Nunca habíamos hecho una serie en un entorno laboral. Hemos hablado de los vecinos, de las relaciones personales, pero es que el día a día de una empresa y encima de una pyme, tiene y es más problemática todavía. Era lo que más nos atraía. Y por ahí fue por donde fuimos. La peculiaridad es que en nuestra empresa, digamos, se dedican a cuidar de los muertos.

"La idea preconcebida de la gente va a ser muy diferente de lo que verán después"

A lo largo de vuestra trayectoria no os habéis cortado a la hora de hacer humor y puede que este terreno y temática permitan hacer comedia de otra manera, a lo mejor a través del humor negro o jugando con otros elementos distintos...

Bueno, nosotros del humor negro nunca nos hemos separado mucho [incluyendo a Alberto Caballero] porque somos un poquito radicales y solemos tirar de él porque a nosotros personalmente nos hace muchísima gracia. Siempre lo hemos utilizado.

Está claro que al estar en una funeraria parece que la cosa irá más por ahí, pero yo creo que la idea preconcebida de la gente creo que va a ser muy diferente de lo que verán después, porque les hará pensar mucho.

Estamos todos pensando mucho en el humor negro, en la gracia del muerto, la causa de la muerte... Pero realmente esas cosas son lo de menos en la serie. Se trata más bien de lo que ocurre a raíz de que se muera el dueño de la empresa, cómo se organizan y demás, cómo es una funeraria por dentro... Pero no tanto como para recrearnos y hacer muchísimo hincapié en la gracia sobre eso.

El humor negro de turno no estará. Habrá algún detalle y alguna cosa, pero casi al mismo nivel que nuestras otras series, precisamente porque tenemos que darle muchísima naturalidad y muchísima verdad a la funeraria como empresa.

"El humor y la risa nos salvan, son una protección del cerebro cuando lo estás pasando muy mal"

La anterior vez que hablamos fue por Machos alfa y Alberto y tú dijísteis que es más difícil hacer comedia que hacer drama. ¿Crees que el humor es una mejor manera de enfrentarnos a lo que más nos cuesta asumir para quitarle peso?.

Definitivamente, la comedia es muchísimo más complicada que el drama. Es así. Sólo hace falta pensar qué porcentaje de comedias se estrenen al año y qué porcentaje de otros géneros... Es muy complicado hablar de comedia que funcione.

Y después, hay veces que se pone la etiqueta de comedia a algo que, con todos mis respetos, creo que no lo es por mucho que tenga dos escenas con un poquito más de ritmo. La etiqueta de comedia creo que se pone muy a la ligera, pero también es muy complicado porque creo que el punto de sufrimiento de todo el mundo es bastante común.

Yo puedo sufrir muchísimo con determinados dramas, ya sea por una enfermedad o la pérdida de un familiar, aunque no haya pasado por eso. Pero cada uno nos reímos de una cosa completamente diferente y nuestro sentido del humor es distinto dependiendo de la persona.

Hay un abanico tan gigante que desde los que se ofenden a los que nos ofenden es enorme. Al final, encontrar un punto común en una serie para que se rían bastantes millones de espectadores es muy complicado.

También es cierto que el humor y la risa nos salvan completamente. ¿A quién no le ha entrado en un tanatorio la risa, que es el peor momento de todos y cuando no te tienes que reír?. Creo que la risa es una protección del cerebro cuando lo estás pasando muy mal.

Cuando ya está superando la situación, de repente te entra el típico ataque de risa que sabes que no puedes parar de reír. Y de hecho, con los años de lo que más te acuerdas no es de las veces que lloras. No es de la pena que tuviste en ese momento. Te acuerdas del ataque de risa que te dio. En ese momento, tu cuerpo se queda con eso, soltará un poco de dopamina que en ese momento te calmará y a seguir.

Rodaje de 'Muertos S.L.' Manuel Fiestas Movistar Plus+

Quizá al público que esté más acostumbrado a vuestro tipo de series se espera un producto concreto con Muertos S.L. ¿Qué crees que es lo más sorprendente de esta serie?

La verdad es que estamos muy contentos porque creemos que, hasta el momento, cada serie que hemos hecho tiene un universo muy diferente. A lo mejor La que se avecina y El pueblo pueden estar un poco más cerca la una de la otra, pero todas tienen una entidad muy propia.

Con respecto a Muertos S.L., creo que es la comedia más oscura que hemos hecho en todos los sentidos. El otro día lo hablaba con Alberto. Le dije 'si pusiéramos los fotogramas, los stills de la serie y le preguntásemos a la gente sin saber qué género es, creo que nunca te dirían que es una comedia'.

Tanto por la iluminación como por la interpretación, es la más naturalista que hemos hecho de todas. Y quizá la comedia menos comedia. Aunque es curioso porque es muy divertida. Es raro. Creo que influye mucho también la dirección de fotografía y la decoración y tal, que le ha dado su toque.

También es fascinante tener siempre a los actores de uniforme porque conoces mucho más la parte laboral, no tanto la vida personal, que es lo que hemos hecho muchas otras veces. Solíamos tirar muchísimo de eso, de la convivencia, de vecinos y parejas... y esta es solo la parte personal. Sólo la parte estética le ha dado con una entidad muy diferente a la serie.

