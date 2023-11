'Fargo' vuelve a sus orígenes en la temporada 5: todos los guiños del estreno a la película de los Coen

Fargo está de vuelta en Movistar Plus+ con nuevos episodios y un atractivo elenco. Como ya es costumbre en esta serie de antología, esta entrega, que es la quinta, se centrará en un caso distinto. Basada en la película de Ethan y Joel Coen ganadora de un Oscar en 1996, la Fargo de Noah Hawley (Legión) tiene lugar en los confines del Medio Oeste, cuenta con criminales corruptos, violencia despiadada y un sentido del humor muy negro.

Aunque cada temporada es independiente, todas se desarrollan en un universo compartido, por lo que suele haber cameos de personajes de temporadas anteriores y se incluyen varios guiños tanto a la película original como a otros títulos de la filmografía de los Hermanos Coen.

Hawley ha revelado que diseñó la temporada en torno a la película de 1996, pero con un giro para mostrar a un personaje poco visto. "El Jerry de William H. Macy es un personaje importante de la película. Los de Steve Buscemi y Peter Stormare también, incluso el suegro. ¿La esposa? No tanto. Pensé que era una oportunidad interesante".

Su intención era llevar al espectador a una situación que le resultara familiar, "que sintiera que estaban viendo algo que han visto antes, pero hacemos una versión diferente".

Mientras que la película original se centra en Jerry (Macy), los dos criminales que contrata para secuestrar a su esposa y la policía (Frances McDormand), Jean, la mujer del protagonista, es un personaje secundario cuyo destino se decide fuera de plano. Aquí es el centro de la historia.

'Fargo' temporada 5 | Tráiler | Movistar Plus+

La temporada 5 de 'Fargo'

Esta entrega se desarrolla en Minnesota y Dakota del Norte en 2019. Después de que una inesperada serie de acontecimientos ponga a Dorothy ‘Dot’ Lyon (Juno Temple) en apuros con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste se verá de repente inmersa de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás.



El sheriff de Dakota del Norte Roy Tillma (Jon Hamm) lleva mucho tiempo buscando a Dot. Roy. Ganadero, predicador y hombre fiel a la Constitución de su país, cree que él es la ley y que, por lo tanto, está por encima de ella. A su lado está su hijo Gator, leal pero irresponsable, desesperado por demostrar su valía a su padre, pero sin remedio. Así que cuando se trata de dar caza a Dot, Roy ficha a Ole Munch, un sombrío vagabundo de origen misterioso.

Cuando sus secretos más profundos empiezan a desvelarse, Dot intenta proteger a su familia de su pasado, pero su cariñoso y bienintencionado marido Wayne sigue acudiendo a su madre, Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), en busca de ayuda. Directora ejecutiva de la mayor agencia de cobro de deudas del país, la "Reina de las Deudas" no escatima ninguna ocasión para expresar a su hijo su desaprobación por la esposa elegida.

Sin embargo, cuando el inusual comportamiento de Dot llama la atención de la ayudante del sheriff de la policía de Minnesota y del ayudante del sheriff de Dakota del Norte, Lorraine encomienda a su consejero y principal asesor, Danish Graves la tarea de ayudar a su nuera. Al fin y al cabo, la familia es la familia. Pero Dot tiene una extraña habilidad para sobrevivir. Y aun con el agua en el cuello, está a punto de demostrar por qué nunca hay que provocar a una "típica ama de casa".

'Fargo' temporada 5 | Tráiler | Movistar Plus+

Delante y detrás de cámaras

Junto a Juno Temple (Ted Lasso), Jon Hamm (Mad Men, The Morning Show, Top Gun: Maverick) y Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho) completan el reparto Joe Keery (Stranger Things), David Rysdahl (Oppenheimer), Lamorne Morris (New Girl), Richa Moorjani (Yo nunca), Sam Spruell (La sangre helada, Small Axe) y Dave Foley (El joven Sheldon).

Noah Hawley ha escrito siete de los diez episodios que tendrá la temporada y también ha dirigido los dos primeros. Warren Littlefield (El cuento de la criada, The Old Man, Dopesick), y su productora, The Littlefield Company, también ejerce de productor ejecutivos, junto con Steve Stark, Kim Todd y Joel y Ethan Coen, que escribieron y dirigieron la película Fargo.

Kristin Rudrüd en 'Fargo' (1996)

El gran guiño a la película original

En una entrevista con Entertainment Weekly, Noah Hawley describe cómo la escena de Dot se construyó a partir de la escena de Fargo (1996) en la que Lundegaard (Kristin Rudrüd) es secuestrada en su casa, a plena luz del día, por los criminales Carl Showalter (Steve Buscemi) y Gaear Grimsrud (Peter Stormare).

"Recreamos literalmente el comienzo del secuestro con Juno mientras está tejiendo y viendo el programa matinal", dice el showrunner. "Diseñamos la casa no para que fuera la misma, sino para tener los mismos puntos de vista del porche exterior y del hombre que se acerca. Debo decir que después de 41 horas de la serie fue algo increíble estar detrás de la cámara y rodar una escena de la película original".

Frances McDormand en 'Fargo' (1996)

Otros guiños del episodio 5x01

La hija de Dot, Scotty Lyon, comparte nombre con el hijo de Jerry Lundergaard, Scotty Lundergaard, de Fargo (1996).

Indira Olmstead dice "Hace un día precioso" una referencia a la frase que le dice Marge Gunderson a Gaear Grimsrud en Fargo.

La foto de Dot en la ficha policial y el proceso de arresto están rodados de forma similar a la de Hi McDonough en Arizona Baby.

Lo que ocurre con Ole Munch y Donald Ireland en la carretera es un reflejo directo de una escena entre Carl Showalter y Grimsrud en Fargo.

'No es país para viejos'

Los guiños del episodio 5x02

El monólogo inicial de Roy Tillman comienza de forma casi idéntica al monólogo inicial del sherrif Ed Tom Bell en No es país para viejos.

Ole Munch dice que es un nihilista y que no cree en nada, como los personajes de El gran Lebowski.

Lorraine Lyon dice "en la riqueza y en la pobreza" cuando se refiere a la ruptura de un matrimonio, como hace Julian Marty en Sangre fácil.

En el concesionario de Wayne Lyon se menciona una oferta especial similar a la del concesionario de Jerry Lundergaard en Fargo.

Los nuevos episodios de la temporada 5 de 'Fargo' se estrenan los miércoles en Movistar Plus+.

